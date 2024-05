È in vendita una casa “Mamma ho perso l’aereo”, incluso un tema UW Badgers

La casa che è servita come ambientazione all’aperto per il film “Mamma ho perso l’aereo” è sul mercato e il residente che vende sembra avere un legame con i Wisconsin Badgers.

Secondo il Elenco Zillow, la casa con cinque camere da letto e sei bagni al 671 di Lincoln Street a Winnetka, Illinois, è sul mercato per 5,25 milioni di dollari. L’esterno della casa è stato utilizzato come abitazione della famiglia McCallister nel classico di Natale del 1990 “Mamma ho perso l’aereo” e nel sequel del 1992 “Mamma ho perso l’aereo 2: Perduti a New York”, con Macaulay Culkin nel ruolo di Kevin McCallister.

Winnetka si trova a circa 20 miglia a nord di Chicago, quindi avere un fan dei Badgers non è troppo inverosimile. Nello specifico, la casa comprende un campo da basket al coperto con poster sul muro che includono i loghi dei Badgers, dell’ex stella del running back Melvin Gordon e dell’ex quarterback dell’UW Russell Wilson, sebbene sia decorato con la sua uniforme dei Seattle Seahawks.

Anche il pavimento stesso – e la macchina da tiro – portano i loghi di Badgers.

Non finisce qui. Galleria Zillow Dimostra che la casa mostra con orgoglio anche una maglia di Jonathan Taylor e una maglia di Brad Davison, stampe che rappresentano parti di Madison in generale e collezioni di programmi di calcio storici dei Badgers sulle pareti dello studio.

Molte delle scene degli interni nei film sono state girate su un palcoscenico, anche se alcuni degli interni della casa sono stati trasformati in film che oggi sono considerati classici del Natale.

Reporting da USA Today Emilie de Laiter Contribuisci a questo articolo.