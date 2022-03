Ecco come guardare la nuova serie di Cena sui grandi cattivi della WWE (e anche sul Miz)

Aveva circa un anno quando ci siamo conosciuti per la prima volta Dettagli iniziali Di WWE Maleuna nuova serie creata e ospitata da John Cena che mette in luce alcuni dei più grandi cattivi della storia della WWE.

Maggiori informazioni sulla serie sono state rivelate oggi ed è molto facile da guardare. Le cose principali che devi fare sono iscriverti al servizio di streaming di Peacock e attendere il 24 marzo.

Il trailer ufficiale della serie è incluso all’inizio di questo post. Ecco ulteriori informazioni di base su WWE MalePer gentile concessione della WWE sito web:

Peacock ha annunciato oggi che la prima serie originale della WWE, “WWE Evil”, inizierà a essere trasmessa esclusivamente giovedì 24 marzo. Creata e ospitata da John Cena, la serie di docu in 8 parti è l’ultima espansione della programmazione WWE su Peacock e il primo originale dei WWE Studios. Dando uno sguardo senza precedenti alla psicologia dell’avversario più diabolico della WWE, la serie rivela l’influenza delle Superstar sulla cultura mainstream. ha affermato Benny Reuven, vicepresidente di Unscripted Entertainment per NBCUniversal Television and Streaming. “Nessuno porta gli spettatori nella mente dei cattivi più feroci della WWE dallo stesso Cena. Non vediamo l’ora che i fan della WWE divorino questa serie”. Ogni episodio di un’ora di questo spettacolo psicologico si tuffa in profondità in un famigerato tallone, svelando rari dettagli dietro le quinte di alcuni dei più grandi nomi del settore. Questi “cattivi ragazzi” hanno innegabilmente plasmato la cultura pop nel corso dei decenni, creando un enorme effetto nostalgico che si riversa nella cultura mainstream di oggi. “WWE Evil” rivela nuovi dettagli sui personaggi che hanno definito una generazione della WWE, inclusa la storia di ogni cattivo, le loro principali rivalità e i momenti che hanno definito la carriera. WWE Male È stato creato dal produttore esecutivo John Cena. Come narratore della serie, Cena deve impegnarsi nuovamente nel suo lato negativo, oltre a celebrare altre star che sono diventate icone della cultura pop come lui.

Gli otto episodi della serie metteranno in evidenza le prossime scarpe col tacco in assoluto Caratteristicain questa sequenza:

EPISODIO 1 – “Hollywood” Hulk HoganHulk Hogan diventa “Hollywood”, tradendo i suoi fan e le sue convinzioni per diventare l’incarnazione del male. Episodio 2 – Il Miz: Da reality star a superstar. Mike Mezanin ha portato la fama a nuovi livelli con il suo sinistro alter ego, The Miz. Episodio 3 – Sasha Banks: C’è un male in tutti noi. Sasha Banks la scatena nei panni di “The Boss”. Episodio 4 – I fratelli della distruzione: I fratelli e l’arcinemico The Undertaker e Kane si alleano per diventare l’ultimo duo malvagio della WWE. Episodio 5 – Randy Orton: L’evoluzione di Randy Orton di “Evil” in “Legend Killer” scatena i veri demoni in agguato all’interno. Episodio 6 – Stephanie McMahon: Stephanie McMahon emerge dall’ombra di suo padre per forgiare un’eredità di potere e corruzione in WWE. Episodio 7 – Ric Flair: Guarda come “il giocatore più sporco del gioco” Ric Flair è diventato uno dei più grandi cattivi della WWE. Episodio 8 – Il regno romanoDa un uomo buono che è odiato a un uomo cattivo che è amato. Roman Reigns trova una nuova vita abbracciando il suo lato oscuro.

Sei entusiasta di partire WWE MaleOh gabbie? Quali episodi attendi di più?