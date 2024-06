Elezioni europee: milioni di persone votano per eleggere il nuovo Parlamento

BRUXELLES (AP) – Decine di migliaia di persone in tutta l’Unione europea hanno votato domenica alle elezioni parlamentari dell’Unione europea, un massiccio esercizio di democrazia che dovrebbe far spostare il blocco a destra e cambiare il suo futuro.

La guerra in Ucraina, l’immigrazione e l’impatto della politica climatica sugli agricoltori sono alcune delle questioni nelle menti degli elettori. Schede elettorali 720 membri da eleggere Parlamento europeo.

Più di 50 paesi andranno alle urne nel 2024

Secondo i sondaggi, i partiti tradizionalisti ed europeisti manterranno la maggioranza in parlamento, ma perderanno seggi a favore di partiti di estrema destra come il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il presidente ungherese Viktor Orbán, Geert Wilders nei Paesi Bassi e Marine Le Pen in Francia. . .

Ciò rende difficile per l’Europa approvare le leggi e talvolta può paralizzare il processo decisionale nel più grande blocco commerciale del mondo. “Evitiamo uno spostamento a destra e spero che l’Europa sarà in qualche modo unita”, ha detto Laura Simon, un’elettrice a Berlino.

I legislatori dell’UE hanno voce in capitolo su questioni che vanno dalle regole finanziarie alla politica climatica e agricola. Approvano il bilancio dell’UE, che comprende progetti infrastrutturali, sussidi agricoli e Gli aiuti sono stati concessi all’Ucraina. Hanno il veto sulla nomina della potente Commissione europea.

Le elezioni arrivano in un momento in cui la fiducia degli elettori sarà messa alla prova in un collegio elettorale composto da circa 450 milioni di persone. Negli ultimi cinque anni, l’Unione Europea Scosso dall’infezione da virus coronaUN Collasso economico E un Crisi energetica È stato alimentato dal più grande conflitto terrestre in Europa dalla seconda guerra mondiale. Ma le campagne politiche spesso si concentrano su questioni che preoccupano i singoli paesi piuttosto che su interessi europei più ampi.

La maratona di votazioni di domenica conclude un ciclo elettorale di quattro giorni iniziato giovedì nei Paesi Bassi.

Un sondaggio non ufficiale suggeriva che si sarebbe formato il partito di estrema destra e anti-immigrazione di Wilders. Guadagni importanti Nei Paesi Bassi, una coalizione di partiti europeisti lo ha relegato al secondo posto.

Il primo ministro belga Alexander De Croo, che manterrà la presidenza di turno dell’UE fino alla fine del mese dopo il voto nella regione delle Fiandre, ha avvertito che l’Europa è “a un bivio” e “sotto più pressione che mai”.

Dopo le ultime elezioni europee del 2019, i partiti populisti o di estrema destra ora guidano i governi in tre paesi – Ungheria, Slovacchia e Italia – e fanno parte di coalizioni di governo in altri paesi, tra cui Svezia, Finlandia e, presto, Paesi Bassi. I sondaggi favoriscono i populisti Francia, Belgio, Austria e Italia.

“La destra è buona”, ha detto ai giornalisti dopo il suo voto il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che guida un governo nazionalista e anti-immigrazione. “È sempre meglio andare bene. Vai a destra!”

Dopo le elezioni arriva un periodo di mercanteggiamenti, in cui i partiti politici rinegoziano le loro posizioni nelle coalizioni politiche continentali che gestiscono il Parlamento europeo.

Il gruppo politico più numeroso, il Partito popolare europeo (PPE), di centrodestra, si è spostato a destra durante le elezioni in corso su questioni quali sicurezza, clima e migrazione.

è una delle domande più viste Fratelli d’Italia Il partito al governo di Meloni – un populista con radici neofasciste – è tra i conservatori e riformisti europei più intransigenti, o diventa parte di un nuovo gruppo di estrema destra che potrebbe produrre un’impennata elettorale. La Meloni ha voglia di lavorare con il Ppe.

Il consolidamento dell’influenza dell’estrema destra da parte dell’ECR combinato con l’identità e la democrazia di Le Pen sarà una situazione molto preoccupante per i partiti europeisti.

Il secondo gruppo più numeroso – i Socialisti e Democratici di centrosinistra – e i Verdi rifiutano di allinearsi con l’ECR.

Ci sono anche dubbi su quale gruppo potrebbe aderire il partito di governo Fidesz di Orbán. Precedentemente faceva parte del PPE Costretti ad abbandonare 2021 a causa di conflitti sui suoi interessi e valori. L’estrema destra Alternativa per la Germania è stata espulsa dal gruppo Identità e Democrazia a seguito di una serie di scandali che hanno coinvolto i suoi due principali candidati al Parlamento europeo.

Le elezioni segnano anche un periodo di incertezza poiché nuovi leader vengono eletti alla guida delle istituzioni europee. Mentre i legislatori si contendono i seggi nella coalizione, i governi si contenderanno i posti di vertice dell’UE per i loro funzionari nazionali.

Primo fra tutti è la leadership del potente organo esecutivo, la Commissione Europea, che propone leggi e vigila per garantirne il rispetto. La Commissione controlla i cordoni della borsa dell’UE, regola il commercio ed è il garante della concorrenza europea.

Altre posizioni importanti includono il presidente del Consiglio europeo, che presiede i vertici dei presidenti e dei primi ministri, e il capo della politica estera dell’UE, il massimo diplomatico del blocco.

Le stime non ufficiali provengono dalle 1615 GMT. I risultati ufficiali del referendum quinquennale saranno resi noti dopo la chiusura degli ultimi seggi elettorali nei 27 paesi dell’UE alle 23 (21:00 GMT) in Italia, ma un quadro chiaro di come sarà la nuova assemblea sarà chiaro solo lunedì.

