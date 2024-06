La settimana di atterraggio shock di Rishi Sunak rende la battaglia elettorale dei conservatori ancora più dura, scrive Laura Kuenssberg

La settimana shock di Sunak rende più dura la battaglia elettorale dei Tory

“Molto sbagliato.” “schiacciare”. “Sa di aver commesso un errore e questo è un fattore in campagna elettorale che non volevamo fare”.

Pubblicamente, questo è il modo in cui i colleghi di gabinetto di Rishi Sunak hanno descritto il suo errore nel D-Day.

In privato è peggio.

Un membro del governo mi ha detto che questo dimostra che Sunak “non ha idea di come fare politica”.

“Sembra che Michael Foot indossi una giacca da asino al memoriale”, mi ha detto una figura di spicco del partito, riferendosi al famigerato abito che l’ex leader laburista indossava nel 1981. “Ti fa sprofondare il cuore”.

Un’altra fonte conservatrice ha espresso la propria incredulità davanti alla decisione di Sunak di abbandonare anticipatamente le celebrazioni del D-Day, sostenendo che “questo è il peggior processo politico nella storia moderna del numero 10”.

C’è una visione diversa tra alcuni degli alleati del Primo Ministro, un gruppo di persone impegnate che lavorano duramente come possono in circostanze molto difficili. Hanno quattro settimane – che possono sembrare molto lunghe -.

Un fedele ministro afferma che ora ci sono solo due opzioni: “Perdere la testa o continuare la campagna”.

Stesso errore

Nella follia della campagna elettorale, come in politica e nella vita in generale, tutti a volte commettono errori.

Questo è quasi impossibile da capire.

Non è stata una decisione improvvisa presa nella direzione sbagliata, o un momento appassionato come il terribile commento di Gordon Brown da “bigotta” su Gillian Duffy nel 2010. È stata una scelta deliberata fatta in anticipo.

La decisione di Sunak di saltare parte della cerimonia avrebbe potuto provocare offese diplomatiche e turbare i veterani. Dal punto di vista elettorale, stava rifiutando alcune delle immagini più potenti che ogni candidato possa sognare, quelle che potrebbero essere viste accanto al presidente degli Stati Uniti, alla famiglia reale e a figure militari.

La sua partenza anticipata ha fatto sì che non rientrasse nell’immagine dei leader mondiali. Invece, il ministro degli Esteri David Cameron è stato raffigurato accanto al presidente Biden, al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Questa avrebbe dovuto essere un’occasione d’oro per il Primo Ministro per mostrare forza, soprattutto quando i conservatori cercano di dipingere il Labour come debole in difesa. “È stato un gioco da ragazzi”, dice un ministro. “Perché non raccogli la banconota da 100 milioni di dollari sul pavimento?”

Le scuse veloci sono l’unico aspetto della relazione che non è stato un disastro.

Munizioni per piccoli partiti

Il pericolo che i conservatori devono affrontare ora non è solo che l’errore del D-Day abbia influenzato il dibattito elettorale, ma che la paura e l’odio all’interno della campagna siano esplosi allo scoperto. READ Il tribunale di Londra emetterà la sentenza sull'estradizione di Julian Assange

Mi è stato detto che Sunak è “sinceramente dispiaciuto” per quello che è successo e ha agito nel governo per cercare di aiutare i veterani, quindi questo fa male.

Ma già prima si temeva che il Reform Party britannico, guidato da Farage, potesse superare i conservatori nei sondaggi, magari già nei prossimi giorni.

“Se va irreparabilmente [it] “Porterà al panico totale”, mi ha detto una fonte del partito. L’uscita anticipata di Sunak è particolarmente difficile perché rischia di sconvolgere proprio gli elettori che i conservatori stanno cercando di riportare indietro.

Tutti i partiti minori, che difficilmente riescono a far entrare un estremista, ieri sera hanno potuto attaccare i conservatori con quella che sembrava autentica indignazione.

È stato anche degno di nota il fatto che tutti presumessero che i laburisti avrebbero vinto – e in effetti stavano cercando di trasformare questa aspettativa a proprio vantaggio nella loro campagna elettorale.

I Verdi, Plaid e l’SNP hanno tutti cercato, in modi diversi, di presentarsi come coloro che possono preservare l’integrità del Labour, mantenere il partito nelle sue radici di sinistra e impedirgli di diventare quella che secondo loro sarebbe una versione più morbida del partito laburista. Lavoro. Conservatori.

Commenta la foto, Il leader riformista britannico Nigel Farage e il leader di Plaid Cymru Ron Up Earwerth chiariscono le loro opinioni durante un dibattito elettorale della BBC

Una fonte mi ha detto: “È chiaro che i piccoli partiti sono l’unica sfida che i laburisti devono affrontare, e questo fa parte del loro ingresso nel dibattito. I conservatori chiaramente non stanno vincendo, quindi chi chiede ai laburisti di rispondere?”.

In effetti, una fonte conservatrice ritiene che la quota di voti per i partiti minori questa volta sarà probabilmente la più alta mai vista. vediamo.

Il mio solito promemoria è che gli elettori sono volubili e che questa campagna ha ancora molto tempo da fare.

Sia il Blade che l’SNP hanno anche avanzato argomentazioni positive a favore dell’immigrazione, un momento raro nella politica nel 2024. Un insider dell’SNP ha affermato che il loro partito “ha effettivamente qualcosa da dire, rompendo la cospirazione del silenzio sui tagli e sulla Brexit europea”. Unione, ma anche immigrazione”.

I liberaldemocratici – che hanno il maggior numero di campagne elettorali – riconoscono che la sfida esistenziale per i partiti più piccoli non è che alla gente non piacciano le vostre politiche: è che le persone dimenticano letteralmente che esistete.

A volte i piccoli partiti devono essere i più veloci, i più divertenti o i più controversi.

Tuttavia, non c’è dubbio che in queste elezioni generali i piccoli partiti possano avere un grande impatto. Scopri quante volte Keir Starmer ha condotto una campagna in Scozia per cercare di umiliare l’SNP.

Oppure chiedetelo ai parlamentari conservatori che sono molto preoccupati per i LibDem e le riforme.

Domande per la campagna

Le grandi mosse e i grandi errori dei due principali partiti spesso assorbono gran parte dell’ossigeno in una campagna elettorale. Il grande errore di questa settimana ha irritato i conservatori di tutto il Paese, sollevando interrogativi sulla campagna. READ Un gruppo per i diritti umani accusa Israele di aver bombardato edifici residenziali con fosforo bianco in Libano

Un ministro voleva disperatamente sapere come la squadra attorno a Sunak gli avesse permesso di commettere l’errore: “Qual è il punto delle parole di Liam? [Booth-Smith]o Giacomo [Forsyth]o Isacco [Levido] In un momento come questo, se non dicono: ‘Sei pazzo, se fai questo, me ne vado’.

Vale la pena notare che una delle sfide che deve affrontare qualsiasi campagna quando i suoi leader sono al governo è che hanno tempo quando sono fuori strada e svolgono affari ufficiali che non si possono controllare. Ma alla fine di questa settimana frenetica, è improbabile che questa difesa serva a molto.

Ci sono molte lamentele più ampie sul processo. Un deputato conservatore di alto livello mi ha detto che ci sono consiglieri esperti “seduti in giro” che non vengono utilizzati bene. “I donatori guardano con orrore”, hanno detto.

Il messaggio familiare da parte dei leader aziendali che sostengono il partito deve ancora arrivare, e ci sono indicazioni che i fondi siano scarsi.

Un ex ministro ha detto: “Non vi è alcuna indicazione che Rishi e CCHQ faranno questo [get a] controllo [of] campagna elettorale” e le prospettive sono “uniformemente negative”. Un’altra fonte si è lamentata del fatto che Rishi Sunak abbia indetto le elezioni dopo essere stato avvertito di problemi all’interno della tenda.

“Tutto questo era previsto. Più di un anno fa, sono state avanzate denunce specifiche sulla totale incapacità del CCHQ di sostenere il partito parlamentare, per non parlare di combattere una campagna elettorale. Nonostante queste denunce, non è stata apportata alcuna modifica”, ha detto la fonte.

Altri nella sede del partito affermano di aver ampliato l’operazione e aumentato il numero dei responsabili delle campagne negli ultimi 18 mesi.

Un membro del governo ha puntato il dito contro Sunak e la sua squadra interna: “Sappiamo da due anni che si tratta di pura incompetenza e arroganza. Ora tutto il mondo può vederlo”.

OH! Altri negano che si verifichino problemi del genere, dicendo che “la squadra è ben coesa”.

Commenta la foto, Rishi Sunak e sua moglie Akshata Murty posano per Keir Starmer all’evento del D-Day in Normandia

Quindi cosa succede dopo?

Comunque – prendete fiato, ripetete dopo di me – mancano ancora quattro settimane.

Un ministro dice che quando bussano alle porte ci sono ancora elettori indecisi che potrebbero cambiare – e un altro dice: “I sondaggi sembrano peggiori dalla soglia di casa”.

La prossima settimana vedremo i manifesti dei partiti, che dovrebbero essere pubblicati martedì dai conservatori e giovedì dai laburisti.

Sarebbero l’esatto contrario. I conservatori offrono una lista sempre più lunga di piani pensati per attirare i loro ex sostenitori, ma non aspettatevi una lista della spesa da parte dei laburisti. Introdurranno piani volutamente familiari, che porteranno un messaggio di cambiamento e riforma. Non esistono tradizionali grandi assegni per i servizi pubblici. READ Un Boeing 737 ha preso fuoco ed è uscito di pista in Senegal, ferendo 10 persone.

I vertici del partito non vogliono entrare in una disputa su quanti soldi spendere per i servizi pubblici, e saranno impegnati a sostenere che i conservatori hanno incasinato l’economia. Una fonte sostiene che non possono entrare in una discussione su come dividere la torta di spesa perché “il problema che abbiamo in questo paese è che i conservatori hanno mangiato tutta la torta e hanno bruciato anche la cucina”.

Dopo gli ultimi giorni, la sfida per i conservatori è quella di ripristinare alcuni punti dell’ordine del giorno e di cambiare il discorso rispetto all’errore commesso in Normandia.

Mentre la campagna nazionale vacilla, alcuni candidati mi dicono che stanno già spostando alcune delle loro richieste agli elettori sulla soglia di casa. Seguendo l’esempio di quelli che vengono descritti come “i deputati laburisti più intelligenti del 2017”, trasformano il messaggio in: “Ci sarà una valanga di voti, ovviamente non lo volete, e questo non va bene per il Paese, e perché dovrebbe lo vuoi? Vuoi perdere il tuo eroe locale?”

È difficile per i politici conservatori dirlo apertamente in pubblico, pur riconoscendo che i loro rivali sono sulla buona strada per vincere alla grande. Ma una fonte della campagna elettorale del partito ha ammesso che cercheranno di “avvertire la gente su ciò che farebbe una grande maggioranza laburista”.

Alcuni dei contenuti online del partito parlano di “richiedere conto al Labour” – ovviamente un’implicita ammissione che probabilmente vincerà.

Ma in tempi politici, le elezioni sono praticamente a distanza di anni. Ricordate, inoltre, che lo scorso fine settimana il partito laburista era sulla difensiva, cercando di contenere i disaccordi sui candidati e sulla deputata veterana Diane Abbott.

Rishi Sunak ha avuto uno shock questa settimana, ma un ottimista membro del governo mi ha detto: “Keir Starmer potrebbe avere una brutta giornata. Un membro del governo ombra potrebbe dire qualcosa di completamente stupido… quindi possiamo iniziare a strapparci i capelli e a parlare di quanto sia terribile o provare a continuare a combattere le elezioni”.

Ma non c’è dubbio che dopo le ultime 48 ore la lotta in queste elezioni sia diventata molto più difficile.

Credito immagine superiore: BBC/Alamy/PA Media

