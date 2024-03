Elezioni in Russia: un sondaggio organizzato potrebbe dare a Putin un altro mandato

Di Steve Rosenberg

Insegnante di Russia, Borovsk

2 ore fa

didascalia dell'immagine, La street art di Vladimir Ovshinnikov adorna le pareti di Borovsky, tranne quando diventa troppo politica.

Mentre passeggiavo per Borovsk, due cose mi hanno colpito di questa città a 100 km da Mosca.

In primo luogo, non vi è alcun segno di elezioni presidenziali in arrivo questo fine settimana.

Vedo che vengono distribuiti alcuni striscioni elettorali, cartelloni pubblicitari e opuscoli politici.

Non c'è da stupirsi, davvero. La mancanza di preparativi elettorali riflette la mancanza di drammaticità che circonda un evento organizzato che potrebbe consegnare a Vladimir Putin un quinto mandato al Cremlino.

Un'altra cosa che non puoi trascurare a Borovsk è la street art. È ovunque.

Gran parte di esso è stato creato dall'artista di strada Vladimir Ovsinikov. Il suo lavoro guarda dall'alto dei muri e degli edifici della città.

La maggior parte dei suoi dipinti sono controversi. Come un mappamondo gigante che descrive la storia della città. O una foto di un famoso calciatore.

Tuttavia, quando Vladimir dipinge un quadro della Russia di oggi, il quadro diventa molto più oscuro.

“Lo chiamo il massimo dell'ambizione”, mi dice l'artista 86enne. Un dipinto che mi mostra a casa mostra un uomo in uniforme da arti marziali che cammina su una corda sopra teschi umani.

“Questo è ciò a cui porta l'ambizione di chi è al potere.”

Più drammaticamente, la sua immagine di due tritacarne che smembrano le persone – una intitolata 1937 (L'anno del Grande Terrore di Stalin); Un'altra operazione militare speciale (la guerra della Russia in Ucraina).

“Non abbiamo imparato alcuna lezione”, conclude Vladimir.

Dopo aver inciso tritacarne simili su un muro, l'artista è stato multato per “insulto” all'esercito russo. Lo stesso effetto ha la sua street art, che mostra dei missili che cadono su una donna vestita con i colori blu e gialli dell’Ucraina.

Vladimir usa la sua arte non solo per commentare il presente, ma anche per far luce sull'oscuro passato della Russia: le repressioni dell'era staliniana. Alle autorità non sono piaciuti i suoi graffiti che criticavano la guerra in Ucraina. È dipinto velocemente.

“I miei dipinti fanno riflettere la gente: abbiamo ragione o torto in questo conflitto?” Mi dice Vladimir. “Credo che questo sia un'offesa contro l'integrità territoriale di uno Stato vicino. Lo perdonerei se restassi in silenzio”.

“Molti restano in silenzio perché temono la repressione, di perdere il lavoro e di essere criticati dagli altri”.

Dopo la morte in prigione del leader dell'opposizione Alexei Navalny, Vladimir ha dipinto il ritratto di Navalny su una lapide locale in onore delle vittime della repressione politica.

“Qualcuno l'ha cancellato quello stesso giorno”, mi dice Vladimir. “Ma a casa ho fatto una bozza su cartone. Poi ho preso questa e l'ho attaccata al monumento.”

didascalia dell'immagine, Vladimir dice che i suoi dipinti fanno riflettere la gente sul conflitto in Ucraina

Come vede Vladimir il futuro della Russia?

“Alcuni prevedono ancora la repressione, e stiamo andando verso il totalitarismo e il totalitarismo”, dice.

Una foto del Presidente

Vladimir Ovchinnikov mi dice che non guarda la televisione.

Se lo farà, vedrà un’immagine molto diversa della Russia sulla televisione di Stato.

Versione di Vladimir Putin.

Niente teschi umani. Nessun tritacarne. Per non parlare di Alexei Navalny.

Si tratta dell'aggressione della Russia all'estero e non dell'oppressione in patria. Questa è la Russia con un passato glorioso e un futuro altrettanto glorioso. Una Russia di cavalieri e patrioti che si stringono attorno alla bandiera per difendere la madrepatria dalle aggressioni esterne.

È una Russia che ama il suo attuale leader.

fonte dell'immagine, Belle foto didascalia dell'immagine, Vladimir Putin è destinato a vincere le elezioni per la quinta volta

Pochi giorni fa il telegiornale serale di Russia Channel 1 sembrava adorare i fan di Putin che salutavano il presidente come una pop star.

“Abbi cura di te”, gridò una donna, prima di baciarlo.

“Lunga vita!” Un uomo gridò.

Se ti affidi solo a Canale 1 per le notizie, potresti concludere che Vladimir Putin non ha alcuna possibilità di ottenere una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali.

Ma il contesto è importante quanto i dipinti.

E il contesto qui è importante.

Il Cremlino non controlla solo la televisione in Russia, ma controlla anche l’intero sistema politico, comprese le elezioni.

Mentre il presidente Putin cerca un quinto mandato, non deve affrontare alcuna sfida seria. I suoi critici più accesi sono stati esiliati o imprigionati in patria. Il suo acerrimo rivale, Navalny, è morto.

Ma al Cremlino piace vantarsi che la Russia abbia la “migliore democrazia” del mondo. Quindi, Putin è in ballottaggio con tre candidati ufficialmente riconosciuti dal parlamento russo favorevole al Cremlino.

Ne ho incontrato uno di recente. È stata un'esperienza diversa.

“Perché pensi che saresti un presidente migliore di Putin?” Ho chiesto al candidato del Partito Comunista Nikolai Kharidonov.

“Non spetta a me dirlo”, ha risposto il signor Kharidonov. “Non sarebbe giusto.”

didascalia dell'immagine, Il candidato presidenziale Nikolai Kharidonov (a sinistra) ritiene di non poter dire se sarebbe un presidente migliore di Putin.

“Ma pensi che il tuo manifesto elettorale sia migliore di quello di Putin?” Ho continuato.

“Starà agli elettori decidere.”

“Non importa cosa penso. Questo è ciò che vogliono gli elettori.”

Invece di parlare di sé, Kharidonov ha elogiato il presidente in carica.

“Oggi Vladimir Putin sta cercando di risolvere molti dei problemi degli anni '90 che hanno trascinato la Russia nel capitalismo selvaggio”, ha detto Kharidonov. “Sta cercando di unificare la nazione per la vittoria in tutti i settori. Questo accadrà!”

Qualcosa mi dice che il cuore di Nikolai Kharidonov non è in questa partita.

Un politico che ha tentato senza successo di partecipare al ballottaggio è stato il politico pacifista Boris Nadeshtin.

“È assolutamente impossibile affermare che le nostre elezioni presidenziali siano giuste e libere”, mi dice Nadeshtin. Afferma che gli è stato vietato di competere perché il suo messaggio contro la guerra stava diventando così popolare.

“I sondaggi mostrano che circa il 30-35% delle persone in Russia vogliono votare per un candidato che parla di pace come me. Questa è una decisione assolutamente impossibile per il nostro governo.”

Foto per strada

Tornato a Borovsk mi godo la vista dal ponte sul fiume Brotva.

Da qui la città sembra un dipinto: potrei immaginare un quadro della Russia appeso all'Ermitage. C'è una bella chiesa su una collina, con sotto le case coperte di neve. La gente, avvolta in caldi cappotti, cammina con cautela sui sentieri ghiacciati.

Anch'io vado con cautela quando visito la città per valutare l'umore. Per le strade di Borovsk, cosa pensa la gente della guerra, delle elezioni e del loro presidente?

“Non importa come voti, tutto è predeterminato”, mi dice una giovane donna di nome Svetlana. “Non ha senso che io partecipi.”

Ma molti qui, soprattutto i russi più anziani, mi dicono che voteranno. Quando parlo con la gente, è chiaro che la Russia che vedono in TV ha molti sostenitori.

didascalia dell'immagine, La Russia vuole che i suoi cittadini e il mondo credano di aver capito tutto

“Spero che Vladimir Putin vinca le elezioni e questo metta fine alla guerra”, mi dice Lyudmila. “Molti giovani sono stati uccisi. Molti paesi capiranno finalmente che la Russia non può essere sconfitta quando ci sarà la pace”.

“Perché vuoi che vinca Putin?” Sto chiedendo. “Dopo tutto, è stato lui ad avviare l'operazione militare speciale.”

“Ci sono molte opinioni”, ammette Lyudmila. “Alcuni dicono che la guerra non avrebbe mai dovuto iniziare. Alcuni dicono che ha ragione. Non lo giudicherò adesso. Non conosciamo tutte le sfumature politiche”.

“Putin è al potere da quasi un quarto di secolo”, faccio notare. “In un Paese di 145 milioni di abitanti, non c'è nessun altro che faccia il suo lavoro?”

“Dannazione, abbiamo molti leader capaci che, in caso di emergenza, possono governare il paese”, ha risposto Lyudmila.

Nikolai voterà per l'attuale presidente, apparentemente imperturbabile dai due decenni e mezzo di Putin al potere.