Eruzione: James Patterson ha terminato il progetto appassionato di Crichton

Il creatore di Jurassic Park, Michael Crichton, è morto di cancro più di 15 anni fa – e ora, il suo “progetto di passione” incompiuto, su un’eruzione vulcanica che minaccia l’umanità, è stato completato dal collega gigante della letteratura James Patterson, e sta già suscitando grande interesse a Hollywood. .

The Eruption accompagna i lettori in un viaggio emozionante attraverso l’isola più grande delle Hawaii che, all’insaputa dei suoi residenti, nasconde pericolosi segreti militari risalenti a decenni fa.

Non c’è stata ancora un’asta ufficiale per il cinema, ma Sherri Crichton, che ha scoperto il manoscritto incompiuto del suo defunto marito più di dieci anni fa e ne controlla il patrimonio, ha detto a BBC News che è ora in trattativa con Steven Spielberg sulla possibilità di adattare il film per il cinema. grande schermo. .

I lavori precedenti di Crichton, come Twister, Westworld e ER, sono stati venduti per ingenti somme, rendendolo uno degli scrittori di libri, film e televisione di maggior successo al mondo, anche da morto.

“Abbiamo un interesse incredibile, tra cui circa cinque star che hanno alzato la mano, e molti registi e studi cinematografici”, mi ha detto Patterson in un’intervista congiunta con Cherry.

“Quando Jurassic Park è uscito, Michael e Steven Spielberg hanno trovato un modo per elevare il genere – ed è stato bello e completamente diverso – e penso che sia ciò che speriamo di fare con questo.

Jurassic Park, il film di Spielberg con i maggiori incassi, è ora un franchise globale che vale più di 6 miliardi di dollari (4,7 miliardi di sterline).

“Siamo tornati a Steven”, ha detto Cherry.

“La cosa magica è che hanno introdotto cose che, come diceva Jim, non erano mai state mostrate prima in un film – ed è ciò che merita.

“Abbiamo bisogno di quell’elevazione, in cui sei davvero portato in quel viaggio come lo sei stato con Jurassic.

“Questo è lo stesso tipo di esperienza che scalda il cuore e induce brividi – e collaborare con il team giusto è tutto.”

Sherry sapeva che Patterson, il più grande scrittore di suspense del mondo, che aveva letto tutti i romanzi di Crichton, era quello che voleva. Dopo aver inviato il manoscritto incompleto, la settantasettenne si è impegnata a completarlo.

Fonte immagine, Sherry Crichton Commenta la foto, Michael Crichton era affascinato dai vulcani e raccoglieva grandi quantità di ricerche scientifiche

“Sapevo di essere nelle mani giuste con Jim”, ha detto.

“Insieme erano la coppia perfetta sulla pagina.

“È stato molto emozionante – e mi sono ritrovato seduto, in attesa, [thinking,] “Quando inizierò a prendere lezioni?”

Dovevano passare attraverso pacchetti di ricerca scientifica “meticolosamente organizzati” e Patterson dovette assumere un ricercatore in Alaska per aiutarli.

Fonte immagine, James Patterson Commenta la foto, Il prolifico Patterson utilizza ancora un fax per inviare pagine scritte a mano

“C’era questa doppia storia che è molto insolita e si sono fusi”, ha detto Patterson.

“L’ho trovato irresistibile come narratore.

In meno di un anno questa “collaborazione letteraria senza precedenti” fu completata.

“Mi piacciono davvero queste cose”, ha detto Patterson.

“Sono un fottuto lavoratore sette giorni su sette.”

Collaborazioni di alto livello

Patterson ha venduto più di 400 milioni di libri in tutto il mondo.

I titoli più popolari includono Along Came a Spider, Kiss the Girls e la serie Alex Cross, che Amazon Prime Video sta adattando per la TV.

Nel Regno Unito, Patterson è attualmente superato solo da Richard Osman e Colin Hoover.

È anche l’autore più preso in prestito nelle biblioteche del Regno Unito, secondo l’editore Penguin Random House.

Eruption, che ha titoli provvisori originali come The Black Zone e Vulcan, è il primo tentativo di Patterson di pubblicare postumo, ma ha familiarità con collaborazioni di alto profilo, avendo scritto biografie di Bill Clinton e Dolly Parton.

“Sfido qualsiasi lettore a decidere dove Michael si è fermato e dove ho iniziato io”, ha detto.

“Non era la cosa più semplice del mondo, rendere le cose lisce.”

Fonte immagine, Sherry Crichton Commenta la foto, Sherri ha condiviso foto personali mai viste prima, come questa istantanea di una vacanza in Costiera Amalfitana nel 2007, e ha parlato del processo creativo di Crichton

Sherri raramente parlava pubblicamente del suo defunto marito.

Era incinta del figlio, John Michael, quando morì nel 2008 all’età di 66 anni.

In qualità di CEO di CrichtonSun, il ramo editoriale e produttivo di Crichton Properties, Cherry ha lavorato duramente per proteggere la sua eredità.

Sentiti più vicino

Insieme ai trofei incorniciati e ai cimeli cinematografici, ci sono foto speciali di Crichton e Spielberg insieme.

Anche tutti i suoi appunti originali scritti a mano, comprese le prime bozze dei libri e dei film di Jurassic Park, sono stati accuratamente conservati.

Patterson ha sentito la pressione di fare bene con Eruption, a causa del sentimento legato al progetto da parte di Sherry e di suo figlio, che adora il romanzo.

C’è abbastanza materiale per un sequel – o anche una trilogia – ma né Patterson né Cherry si impegneranno ancora a realizzarlo.

Nel frattempo, il completamento dell’eruzione fa sì che Sherri e suo figlio si sentano più vicini a Crichton, nonostante la loro restante tristezza.

Fonte immagine, Sherry Crichton Commenta la foto, “Il suo progetto appassionato era incentrato sul luogo che lo ispirava di più, le Hawaii.”

“Si è ammorbidito nel corso degli anni, ma è ancora molto emozionante”, ha detto.

“Ho trovato una parte di Michael.

“Lo amavo davvero per il suo calore, la sua vulnerabilità, il suo divertimento, il suo umorismo, il suo genio.

“Lo amavo per tutte le ovvie ragioni – e stavamo mettendo su famiglia insieme.”

“Ritornare alle sue carte era una necessità per restare in contatto con lui.

“Avevo bisogno di trovare un modo per rispondere ad alcune domande che non sapevo come insegnare a mio figlio su di lui.

“Non volevo leggerlo in un libro.

“Non volevo basarmi su ciò che la gente avrebbe potuto dire sulla loro esperienza con Michael.

“Avevo bisogno di saperlo – e avevo bisogno di essere in grado di vederlo e sentirlo – e quello che è successo durante quel processo è stato davvero un innamoramento più profondo.”