Ethereum News Today: la mossa anti-MEV di Solana è “sopravvalutata”?

La dura repressione di Solana nei confronti dei revisori dei conti MEV ha attirato recensioni contrastanti.

Ethereum ha anche dovuto affrontare critiche per la sua posizione rigorosa dichiarata contro i memecoin.

IL Solana [SOL] contro. Ethereum [ETH] Sembra che le notizie, che hanno fatto notizia su molte criptovalute nell’ultima settimana, siano tutt’altro che finite.

Durante il fine settimana, la controversia tra due principali blockchain alternative di primo livello è riemersa dopo che Solana ha bloccato i validatori con MEV (massimo valore estraibile).

Nella lotta contro il MEV, la Fondazione Solana avrebbe ritirato il sostegno finanziario ai validatori coinvolti nella stessa.

Ma lo sviluppatore principale di Ethereum, Ryan BerkmansHa minimizzato la mossa e ha descritto Solana come “una classe di coloni non seria”.

“Ora, il passo successivo nel loro piano per sciogliere MEV è stato quello di ritirare il sostegno finanziario ai revisori dei conti che considerano il MEV 😆 una classe di coloni pericolosa.

Per chi non lo sapesse, i MEV sono essenzialmente strategie di profitto che vengono massimizzate dai validatori riorganizzando, escludendo o includendo le transazioni nel blocco.

L’opposizione di Solana al MEV è buona o cattiva?

Se l’aggiornamento anti-MEV sia eccezionale o meno è oggetto di dibattito.

Da parte sua, Lukas Broder, CEO di Jito Labs, un fornitore di infrastrutture MEV con sede a Solana, ha difeso la mossa della Fondazione Solana, Aiuta,

“La Fondazione Solana è uno degli stakeholder della rete. Gli stakeholder dovrebbero voler vedere il successo della rete. Perché dovrebbero sostenere qualcosa che renda la rete meno probabile al successo?”

L’esecutivo ha aggiunto che questo passo mira a proteggere la più ampia base di utenti di Solana, Moneta meme Mercanti.

“La maggior parte dell’attività su Solana riguarda lo scambio di memecoin, quindi se rovini la base di utenti principale dello spazio del blocco, se ne andranno e resteremo tutti seduti qui con meno utilizzo a chiederci perché non abbiamo fatto nulla.”

È interessante notare che anche Anatoly Yakavenko, co-fondatore di Solana, ha sostenuto la mossa anti-MEV come un ottimo modo per “rispondere alle esigenze dell’utente (commercianti di meme)”.

Tuttavia, Berkman reclamato La mossa è stata la protezione di Solana per i trader di meme per mantenere la “competitività” contro ETH ed ETH L2.

Penso che questa storia si scriva da sola. Il rapporto SOL/ETH sovrastima in modo significativo la robustezza di Solana come serio concorrente di ETH L1 o dei nostri migliori L2.’

Il rapporto SOL/ETH indicato traccia la performance del grafico dei prezzi SOL rispetto a ETH. Il rapporto è in aumento dall’ottobre 2023, ma ha registrato un leggero calo dopo l’introduzione a sorpresa dell’ETF ETH a maggio.

Ciò significa che SOL ha sovraperformato ETH sui grafici dei prezzi dallo scorso anno, ma questo potrebbe cambiare.

Altre notizie su Solana vs Ethereum

In uno sviluppo separato la scorsa settimana, nel mezzo di un dibattito tra Iggy Azalea e Vitalik Buterin sulle monete delle celebrità, il CEO di Wintermute Evgeny Givoy inserzionista Che l’ETH potrebbe fallire a causa della “élite dell’ETH” e non a causa di Solana.

“Se ETH fallirà in futuro, non sarà perché” Solana è più veloce”, sarà perché l'”élite” di ETH è ancora bloccata in un’enorme contraddizione.”

In particolare, la reazione di Gaevoy si è basata sulla posizione di Buterin e del fondatore di Uniswap secondo cui i meme dovrebbero essere per il bene sociale più grande e non per un puro guadagno finanziario.

In altre parole, Solana si è posizionata come trader e lanciatore di criptovalute, mentre ETH ha adottato l’approccio opposto.