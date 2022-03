L’Europa meridionale lotta con il volto mutevole del turismo

corfù, Grecia, 6 marzo (Reuters) – È bastata una sola bolletta dell’elettricità per schiacciare le speranze di Dimitris Diavatis che la sua località estiva greca potesse tornare alla sua salute pre-pandemia quest’anno, anche se le prenotazioni si stavano riversando.

L’importo era più del doppio di quello che ho pagato in questo periodo l’anno scorso quando l’hotel non era nemmeno aperto. Dopo due pigre estati, l’ironia non è persa in lui: “Non realizzeremo un profitto in un buon anno”, ha detto. “L’inflazione lo divorerà”.

La Grecia, come altre economie dipendenti dal turismo alla periferia della zona euro nel Mediterraneo, sta vedendo i segnali di un tanto necessario rimbalzo del numero di visitatori nel 2022 dopo due anni in gran parte perduti. Come in Spagna, Portogallo e Italia, il settore è un grande datore di lavoro e contribuisce alle entrate statali.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Ma in tutta la regione, la pandemia ha cambiato il volto del turismo. Gli hotel stavano già lottando con l’aumento delle bollette del carburante e dell’inflazione che l’aumento dei prezzi dell’energia sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina avrebbe causato il peggio.

La disintegrazione dei mercati del lavoro causata dal COVID-19 ha portato a una significativa carenza di personale, mentre i funzionari del turismo italiano riconoscono che la vacanza dell’era della pandemia – con il suo focus su pulizia, igiene e spazio – è una sfida importante per le sue infrastrutture che invecchiano.

Intanto si sta aprendo un mercato per piccoli e modesti vacanzieri: in Spagna e Portogallo, la riluttanza di molti turisti a percorrere lunghe distanze ha accentuato la tendenza a soggiornare nelle zone rurali in tende, campeggi o roulotte. I funzionari dell’industria e del governo in Grecia si aspettano che le entrate raggiungano l’80-90% del record stabilito nel 2019, quando 33 milioni di turisti hanno generato entrate per 18 miliardi di euro, equivalenti a un quinto del prodotto nazionale.

Tuttavia, è improbabile che una stagione eccezionale possa offrire molto sollievo alle società in difficoltà emerse da una crisi finanziaria decennale nel 2018 solo per vedere che la pandemia ha interrotto i viaggi globali due anni dopo.

Il problema dell’aumento dei prezzi del gasolio, del gas e dell’elettricità è stato così esacerbato che il capo dell’associazione turistica greca SETE, Yiannis Ritsos, ha scritto a gennaio ai ministri esortandoli a fornire sostegno finanziario, dicendo che era “oggettivamente impossibile” per gli hotel coprire i costi durante tutto l’anno, soprattutto dopo i mesi invernali più tranquilli.

Anche i paesi indebitati dell’Europa meridionale si stavano preparando affinché la Banca centrale europea rimuovesse gli stimoli che mantenevano bassi i costi di finanziamento.

Sebbene la guerra in Ucraina abbia lasciato incerte le aspettative sui tassi di interesse, i margini meridionali hanno ancora un disperato bisogno che i loro settori turistici tornino al lavoro, dato il colpo economico che il conflitto dovrebbe produrre.

Parlando il giorno dopo l’invasione, che la Russia ha definito “operazione speciale”, il greco Ritsos ha affermato che era troppo presto per valutare il suo impatto sul settore turistico.

A più di una settimana dall’inizio del conflitto, non c’è stato un aumento notevole delle cancellazioni in tutta la regione.

I turisti russi costituiscono solo una percentuale molto piccola di questo settore nell’Europa meridionale: il 2% delle entrate in Grecia nel 2019 e circa l’1% delle prenotazioni alberghiere notturne in Portogallo. La Turchia – al di fuori dell’Unione Europea – è una destinazione più popolare.

Ma con i prezzi del gas europei già a livelli record e che probabilmente aumenteranno l’inflazione a livello globale, la preoccupazione in paesi come la Grecia è che il conflitto non farà che esacerbare una prospettiva già cupa, riducendo il potere d’acquisto degli ospiti e aumentando i costi dei fornitori di servizi.

Nessun limite ai costi

Anche gli hotel che sono stati chiusi durante l’inverno temono di non essere in grado di sostenere l’onere aggiuntivo, ha affermato Papis Vulgaris, capo dell’Associazione degli albergatori di Corfù, avendo già concordato le tariffe con i tour operator la scorsa estate.

Il proprietario del resort Diavatis, che possiede anche un boutique hotel aperto tutto l’anno e un complesso di sport acquatici sull’isola, è d’accordo.

“Questa sarà una vera crisi per noi”, ha detto. “Non direi che è peggio della pandemia perché almeno siamo aperti. Ma all’epoca non abbiamo perso soldi. Ora ci stiamo dirigendo verso la perdita di denaro”.

Il governo greco ha speso oltre 42 miliardi di euro in misure di sostegno alla pandemia dal 2020 per mantenere a galla imprese e famiglie e quasi 2 miliardi di euro da settembre per sostenere le bollette dell’elettricità fino a marzo. Per gli albergatori il supporto non basta.

“In estate, con i condizionatori accesi, i frigoriferi, la cucina, tutto, non vedo come andrà a finire”, ha detto Kostas Merianos, proprietario di un piccolo hotel a conduzione familiare sulla costa ionica di Corfù.

Dall’altra parte del mare in Italia, lockdown e prezzi dell’energia hanno costretto molti hotel a chiudere definitivamente, ha affermato Marina Lalli, presidente dell’associazione di categoria Federturismo.

Ha affermato che mentre Lalli sperava che il turismo si avvicinasse ai livelli del 2019 quest’anno, l’Italia deve affrontare l’ulteriore problema di essere una “destinazione turistica matura con strutture alberghiere mature che necessitano di ristrutturazione”.

“Nell’era post-COVID, i turisti sono più interessati alla qualità, vogliono una garanzia di pulizia e vogliono sentirsi al sicuro”.

qualcosa di diverso

La Grecia ha dichiarato che aprirà la sua stagione turistica già dal 1 marzo di quest’anno per soddisfare la domanda, ma, come in Italia, Spagna e Portogallo, la stagione non inizierà sul serio fino alle vacanze di Pasqua di aprile, un test prima del vitale mesi estivi.

La Grecia e l’Italia stanno gareggiando per colmare una carenza di posti di lavoro poiché la pandemia ha costretto i lavoratori all’estero a lavori meglio retribuiti o in vari settori con prospettive meno incerte.

In Grecia, il ministro del Turismo ha lanciato un appello ai rifugiati in fuga dall’Ucraina, offrendo loro permessi di soggiorno e di lavoro per colmare 50.000 lacune occupazionali nel campo dell’ospitalità.

La domanda di vacanze spagnole quest’anno è stata molto forte, secondo Jose Luis Zorrida, vicepresidente dell’Associazione dell’industria Exceltur, grazie agli alti tassi di vaccinazione della Spagna e all’allentamento delle restrizioni epidemiche nei suoi grandi mercati, Regno Unito e Germania.

“C’è un forte e accumulato appetito per i viaggi in Europa”, ha detto Zureda, anticipando un'”esplosione” del turismo da Pasqua in poi, ma anche margini di profitto inferiori a causa dell’inflazione e dei prezzi dell’energia.

Tuttavia, Exceltur ha anche scoperto che i turisti stavano cercando un’esperienza diversa. Nel 2021, gli affitti dei campeggi sono aumentati del 19,2%, gli affitti degli appartamenti sono aumentati del 16% e i cottage dell’11%. La fruizione alberghiera è diminuita dell’8%, decremento trainato anche da minori trasferte di lavoro.

A gennaio, le vendite di nuove case mobili e camper sono aumentate del 34,1% su base annua, secondo l’Associazione spagnola dell’industria e del commercio di caravan (ASEICAR).

“Il modello di vacanza “tutto in uno” è stato abbandonato”, ha detto a Reuters Yescapa, una società di noleggio di camper online.

Nico Aru, che ha noleggiato un risciò sull’isola di Tenerife, dice che non ha potuto goderselo da quando l’ha acquistato lo scorso marzo perché gli ordini sono in costante aumento da Italia, Francia e Belgio. Il suo problema più grande è che non riesce a trovarne un altro da acquistare perché è molto richiesto.

“Ho beneficiato della pandemia”, ha detto.

Il desiderio di un turismo “più lento” è cresciuto anche in Portogallo, poiché il settore ha svolto un ruolo cruciale nella sua ripresa dalla crisi del debito del 2010. Il turismo ammontava a circa il 15% del PIL nel 2019, ma è sceso all’8% nel 2020.

“C’è un numero crescente di persone che cercano posti con meno persone”, ha affermato Helder Martins, presidente della Major Hotels Association dell’Algarve. “Non credo che torneranno solo per il sole e la spiaggia”.

I secolari “villaggi scisti”, costruiti sulla pietra di una regione montuosa ricoperta di pini, stanno tornando in vita dopo essere stati abbandonati negli anni dai giovani portoghesi in cerca di lavoro altrove.

“Questa estate si sta riempiendo velocemente”, ha detto Sonia Cortes, proprietaria di un motel di cinque stanze nel villaggio scisto di Janeiro de Cima, dove i costruttori stanno ricostruendo case tradizionali.

“L’inizio della pandemia è stato davvero difficile per chi vive di turismo”, ha detto. “(Ma poi) quelli delle grandi città cercavano villaggi come questo dove potersi sentire al sicuro”.

Bruno Ramos, che lavora per un’agenzia di promozione del turismo lì, ha affermato che c’è stato un aumento del 30% del numero di pernottamenti nei villaggi dello Xistan dal 2019 al 2020-2021.

Tuttavia, in Grecia, Merianos, proprietario dell’Hotel Corfù, ha una visione più realistica dei mesi a venire.

“Sarei felice se alla fine della stagione non sono debitore al mio staff, devo allo stato, devo al fornitore di energia, anche se ho ancora 10 euro nel mio portafoglio”, ha detto.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Rapporti aggiuntivi di Corina Rodriguez a Madrid, Catarina Dimon a Janeiro de Cima, Portogallo, Giselda Fagnoni a Roma e Adonis Skordiles a Corfù, Grecia; Scritto da Carolina Tajares; Montaggio di Toby Chopra

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.