Fonti – Sicurezza Camryn Curl firma un contratto biennale con i Rams

Safety Kamren Curl firmerà un contratto biennale con i Los Angeles Rams per una cifra compresa tra 8,75 e 12,75 milioni di dollari, hanno detto venerdì fonti ad Adam Schefter di ESPN.

Curl è stato un artista versatile durante le sue quattro stagioni con i Washington Commanders, interpretando sia i ruoli di sicurezza che il ruolo ibrido di sicurezza/linebacker. Gli allenatori del regime precedente hanno elogiato la sua capacità di gestire più posizioni, considerandolo una parte vitale non solo della loro difesa secondaria ma della loro difesa nel suo complesso.

Il suo potere ha portato via grandi opere più che realizzarle. La scelta del settimo round del 2020 ha intercettato tre passaggi mentre iniziava 11 partite da debuttante, restituendone uno per un touchdown, ma non ha più ricevuto un passaggio da quella stagione. Ha costretto un fumble nella sua carriera.

Curl, che compirà 25 anni il 31 marzo, ha stabilito i massimi della sua carriera in contrasti totali (115) e stop in solitaria (74) la scorsa stagione.

Gli allenatori consideravano il suo basso status di reclutamento come un sottoprodotto della pandemia, dicendo all'epoca che Curl probabilmente sarebbe andato qualche round più in alto se avesse potuto visitare le squadre in bassa stagione per mostrare la sua conoscenza del calcio.

NFL Network ha riferito per la prima volta che Curl si sarebbe unito ai Rams.

Joon Kim di ESPN ha contribuito a questo rapporto.