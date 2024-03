Walmart inizia a vendere il suo primo Mac: il MacBook Air M1 per $ 699

Walmart sta collaborando con Apple per vendere un Mac per la prima volta. Ora vende il modello base M1 MacBook Air online e in negozi selezionati per $ 699, ha affermato oggi la società in un comunicato stampa. Questa mossa arriva una settimana dopo che Apple ha introdotto il nuovo MacBook Air M3 e ha smesso di vendere lo stesso MacBook Air M1.

Sebbene Walmart abbia storicamente venduto dispositivi Apple come iPhone, iPad e Apple Watch, non ha mai venduto direttamente i Mac. Si affida invece a partner di terze parti per vendere il Mac attraverso il suo mercato online.

Nell'annuncio di oggi, Walmart sottolinea che questa è la prima volta che i clienti possono acquistare un Mac a titolo definitivo:

Oggi Walmart inizierà a vendere il MacBook Air con il chip M1, pur continuando a offrirlo

Qualità eccellente e convenienza senza pari per i clienti. MacBook Air racchiude prestazioni straordinarie e una batteria di lunga durata in un design sottile e leggero. Questa è la prima volta che i clienti possono acquistare un Mac direttamente da Walmart. Il MacBook Air con chip M1 è ora disponibile su Walmart.com e sarà presto disponibile in selezionati negozi Walmart per soli $ 699.

Julie Barber, vicepresidente esecutivo degli affari commerciali, ha aggiunto:

“La nostra missione in Walmart è aiutare i clienti a risparmiare denaro in modo che possano vivere meglio, e questa non è una proposta aut-aut. Al centro di questa missione c'è la convinzione che i clienti non debbano sacrificare la qualità a causa del prezzo. Lavoriamo duramente per portare marchi premium sui nostri scaffali fisici e virtuali E siamo felici di collaborare con Apple per fare proprio questo.

Apple ha modificato la sua gamma MacBook la scorsa settimana, introducendo il MacBook Air M3 a partire da $ 1.099 e abbassando il prezzo del MacBook Air M2 a $ 999. Nell'ambito di questi cambiamenti, Apple ha anche smesso di vendere il MacBook Air M1, precedentemente disponibile per $ 999.

Il prezzo di $ 699 per il MacBook Air M1 tramite Walmart è molto interessante. Ciò è particolarmente vero perché viene venduto in condizioni pari al nuovo, anziché ricondizionato o ricondizionato. Per contesto, Apple vende il MacBook Air M1 tramite i suoi partner Negozio ristrutturato per $ 759.

Il MacBook Air M1 sarà disponibile a partire da oggi Dal sito Walmart E “prossimamente” per selezionare i negozi Walmart.

