Frontier Airlines sta eliminando le commissioni di modifica e introducendo 4 nuove classi tariffarie

La compagnia aerea attualmente addebita fino a $ 99 per le modifiche al volo.

Frontier Airlines ha annunciato di aver eliminato le spese di modifica su alcuni biglietti, come parte dei suoi sforzi per attirare più viaggiatori.

Le modifiche, entrate in vigore dal 17 maggio, mirano a semplificare il processo di acquisto dei biglietti.

La compagnia aerea con sede a Denver, nota per le sue tariffe economiche, aveva precedentemente addebitato servizi aggiuntivi come l’assegnazione del posto e il bagaglio a mano, in modo simile ai rivali Spirit Airlines e Allegiant Air.

Frontier ora offre pacchetti che raggruppano questi extra, incluso l’imbarco anticipato. Si prevede che la maggior parte dei clienti scelga queste nuove opzioni in bundle, anche se alcune tariffe offriranno ancora opzioni à la carte.

“Oggi segna l’inizio di una nuova era per Frontier, caratterizzata dalla trasparenza dei nostri prezzi, dall’assenza di commissioni di modifica e dal prezzo complessivo più basso”, ha affermato Barry Biffle, CEO di Frontier Airlines. Lo ha detto nel comunicato stampa ufficiale.

“Questa è la ‘nuova frontiera’ e ci impegniamo ad offrire qualcosa di più dei prezzi più bassi: offriamo i prezzi migliori per tutte le opzioni che desideri e l’assistenza clienti di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno. Nessun espediente, solo prezzi davvero bassi prezzi”, continua il comunicato: “Prezzi e buon servizio clienti”.

Il nuovo pacchetto “economy”, che comprende il bagaglio a mano e l’assegnazione del posto, partirà da 30 dollari in più rispetto alla tariffa base.

Il pacchetto “premium”, che offre questi vantaggi oltre all’imbarco anticipato, costerà altri 50 dollari. Per ulteriori $ 100, il pacchetto Business fornirà ai viaggiatori due bagagli registrati e un posto in prima fila con spazio extra per le gambe.

La mossa fa seguito a una norma finale emessa dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti il ​​mese scorso, che impone alle compagnie aeree di rendere pubbliche tutte le tariffe, comprese quelle addebitate per il bagaglio registrato e quello a mano. Il Dipartimento dei trasporti stima che questo cambiamento farà risparmiare ai viaggiatori più di mezzo miliardo di dollari all’anno.