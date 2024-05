È morta la commentatrice politica della CNN Alice Stewart

CNN

È morta Alice Stewart, consulente politica veterana e commentatrice politica della CNN che ha lavorato a diverse campagne presidenziali del GOP. Ha 58 anni.

Funzionari delle forze dell’ordine hanno detto alla CNN che il corpo di Stewart è stato trovato fuori nel quartiere di Belle View, nella Virginia settentrionale, sabato mattina presto. Non si sospetta alcun gioco scorretto e i funzionari ritengono che si sia verificata un’emergenza medica.

“Alice era una cara amica e collega per tutti noi della CNN”, ha detto sabato il CEO della rete Mark Thompson in una e-mail ai dipendenti. “Un veterano politico e giornalista vincitore di un Emmy Award che ha portato una scintilla senza pari nella copertura della CNN, conosciuto in tutti i nostri uffici non solo per il suo acume politico ma anche per la sua grazia incrollabile. I nostri cuori sono pesanti mentre piangiamo una perdita così straordinaria.

Stewart è nato l’11 marzo 1966 ad Atlanta.

La Stewart ha iniziato la sua carriera come reporter e produttrice locale in Georgia prima di trasferirsi a Little Rock, in Arkansas, per lavorare come conduttrice di notizie. Rassegna internazionale di Harvard. Ha ricoperto il ruolo di direttore delle comunicazioni nell’ufficio dell’allora governatore dell’Arkansas Mike Huckabee prima di assumere un ruolo simile nella campagna presidenziale del 2008.

L’ex rappresentante del Minnesota Michael Bachmann e l’ex senatore della Pennsylvania. Rick Santorum, ex commentatore della CNN, è stato anche direttore delle comunicazioni per la nomina presidenziale repubblicana del 2012. Più recentemente, il senatore del Texas. Stewart è stato direttore delle comunicazioni per la campagna presidenziale repubblicana del 2016 di Ted Cruz.

“Alice è un’amica meravigliosa, talentuosa e amorevole”, ha detto Cruz Un post su X. “Ha vissuto ogni giorno al massimo e ci mancherà moltissimo.”





La CNN ha assunto Stewart come commentatore politico prima delle elezioni del 2016, ed è apparso spesso in onda per fornire informazioni sulle notizie politiche del giorno, tra cui “The Situation Room with Wolf Blitzer”.

“L’abbiamo sempre invitata a venire al mio programma perché sapevamo che saremmo stati un po’ più intelligenti alla fine di quella conversazione”, ha detto Blitzer a Jessica Dean su “CNN Newsroom”. ecco perché ci manca così tanto.”

La conduttrice della CNN e corrispondente politica capo Dana Bash, che conosce Stewart da quasi due decenni dopo averlo incontrato per la prima volta quando Stewart lavorava per la campagna di Huckabee, lo ha ricordato sabato come “qualcuno che ha detto le cose chiaramente”.

“Uno dei tanti motivi per cui è così prezioso per noi nei nostri panel politici… è perché porta questa esperienza”, ha aggiunto Bash. “Ha portato una comprensione della politica repubblicana, di come funzionano le campagne repubblicane e non ha mai fatto nient’altro senza un sorriso”.

ha detto Stewart, parlando del suo ruolo di commentatore per la rete Revisione politica di Harvard Nel 2020 porta “una prospettiva che penso che la CNN apprezzi”.

“La mia posizione alla CNN è quella di essere una voce conservatrice e un pensatore indipendente”, ha detto Stewart. “Non sono un bevitore di Kool-Aid; Non sono mai stato un Trumper e non ho messo alla porta il mio buon senso e la mia decenza quando ho votato (per Trump).

L’ex governatore dell’Arkansas Asa Hutchinson ha ricordato Stewart sabato come “un uomo che credeva che la politica significasse farsi amici e non nemici”.

Ha condiviso con la CNN che Stewart è stata “una delle prime persone a chiamarmi e incoraggiarmi” dopo di lui Ha sospeso la sua campagna presidenziale All’inizio di quest’anno, proprio la settimana scorsa si parlava della “confusione che vediamo oggi nella nostra politica”.

“Sta cercando di cambiare la situazione e ci mancherà”, ha aggiunto Hutchinson.

Stewart era un co-conduttore Podcast “Microfoni caldi da sinistra a destra”, con la collega commentatrice della CNN Maria Cardona.

“Non posso credere che se ne sia andata”, ha detto Cardona alla “CNN Newsroom”, aggiungendo che i due avrebbero registrato un episodio del loro podcast sabato. “Voglio che tutti sappiano che persona speciale fosse, specialmente in questo settore. Sapete, la politica di oggi può essere così volgare e sporca, e Alice era una luce così amorevole e splendente.





Anche Stewart ha servito Comitato consultivo senior Institute of Politics presso la Kennedy School dell’Università di Harvard, dove lui Ex collega.

Nel suo tempo libero, Stewart era un appassionato corridore. Pubblica spesso sui social media foto di gare su strada, tra cui la maratona TCS di New York che ha corso a novembre e la corsa di 10 miglia Credit Union Cherry Blossom che ha corso il mese scorso.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.

