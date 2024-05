Galaxy Z Fold 4 e Galaxy S23 FE ricevono l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2024

L’aggiornamento di sicurezza di maggio 2024 verrà distribuito su altri due smartphone Galaxy questa settimana. Samsung ha rilasciato l’aggiornamento per Galaxy Z Fold 4 e Galaxy S23 FE in mercati selezionati.

L’aggiornamento Galaxy S23 FE viene lanciato in India mentre Z Fold 4 viene aggiornato in alcuni paesi del sud-est asiatico e del Medio Oriente: aggiorna i numeri di build sportiva S711BXXS3CXE3 E F936BXXS7FXE6 rispettivamente. È probabile che entrambi i dispositivi ricevano l’aggiornamento in molti mercati entro la fine di questo mese.

Dato che questi telefoni hanno ricevuto l’aggiornamento One UI 6.1 non molto tempo fa, non dovrebbe sorprendere che Samsung abbia integrato solo miglioramenti di sicurezza con il nuovo aggiornamento. La patch di sicurezza di maggio 2024 risolve diverse vulnerabilità critiche e non critiche nell’interfaccia utente Android e Samsung One: maggiori dettagli sono disponibili qui per coloro che sono interessati ai dettagli.

Scaricare l’ultimo aggiornamento di sicurezza sul tuo S23 FE o Z Fold 4 è facile come aprire l’app Impostazioni del telefono, andare su aggiornamento del sistema Menù, selezione Scarica e installa. I file firmware per entrambi i dispositivi sono disponibili anche nella nostra libreria firmware e possono essere utilizzati come metodo alternativo per installare nuovo software.