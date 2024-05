Big 12, i leader dell’ACC approvano House v. NCAA: fonti

Scritto da Chris Vannini, Nicole Auerbach e Justin Williams

I presidenti e i cancellieri sia della Big 12 Conference che dell’ACC hanno votato martedì per approvare le proposte di transazione nella causa collettiva della Camera contro la NCAA, hanno confermato fonti a conoscenza della decisione. L’atleta. Si tratta di un altro passo verso la conclusione di un accordo in questo caso storico che probabilmente rimodellerà il modello di business dello sport universitario.

Il Big 12 è stato il primo imputato nella causa a votare sui termini dell’accordo, seguito dall’ACC nel corso della giornata. Si prevede che anche le restanti conferenze sul potere e il consiglio dei governatori della NCAA voteranno questa settimana. Si prevede che i dettagli dell’accordo includeranno circa 2,7 miliardi di dollari di arretrati che la NCAA dovrà agli ex atleti della Divisione I, nonché un futuro modello di condivisione delle entrate tra le scuole e gli atleti della Power Conference, secondo fonti vicine ai negoziati. Il risarcimento, che è stato fornito agli atleti di Divisione I a partire dal 2016 come pagamento arretrato per opportunità di guadagno perse in termini di nome, immagine e somiglianza (NIL), sarà probabilmente pagato in 10 anni attraverso una combinazione di fondi di riserva e sconti NCAA (NCAA). . In futuro la distribuzione delle entrate alle conferenze.

Il modello di pagamento su cui si vota è una versione leggermente modificata della ripartizione originale proposta dalla NCAA, ha detto un funzionario del college a conoscenza della proposta. L’atleta, con la NCAA che dovrebbe coprire circa 1,1 miliardi di dollari di danni e le conferenze sull’energia saranno responsabili di circa il 40% dei restanti danni. Ciò nonostante il disaccordo interno alla NCAA negli ultimi giorni, poiché conferenze più piccole, non appartenenti alla Divisione I di FBS, hanno sostenuto che il piano di finanziamento proposto impone loro una responsabilità finanziaria sproporzionata.

La condivisione delle entrate sarebbe un modello opzionale per i programmi di power conference, possibilmente il prossimo anno, poiché il 22% delle entrate medie annuali di quelle scuole – o circa 20 milioni di dollari all’anno – verrebbero distribuite direttamente agli atleti.

Se completato, un processo che richiederà diversi mesi, l’accordo segnerebbe la prossima e più significativa riforma al quadro di lunga data del dilettantismo negli sport universitari.

Vai più in profondità Come sarebbe la soluzione del caso House v. La NCAA sta rimodellando gli sport universitari: cosa devi sapere

“La parte più importante dell’accordo – e ammettiamolo, c’è ancora molto lavoro da fare – è che crea un po’ di chiarezza su tutta una serie di questioni che preoccupano tutti da un po’”, NCAA Il presidente Charlie Baker ha detto la settimana scorsa alle riunioni primaverili dell’ACC. “L’altra cosa che fa è creare prevedibilità e stabilità per le scuole. Crea enormi opportunità per gli studenti-atleti”.

Una volta che la NCAA e le conferenze sull’energia avranno concordato i termini ed entrambe le parti in causa avranno firmato, l’accordo sarà sottoposto al giudice Claudia Wilken del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California per l’approvazione preliminare. Se concesso, ci sarebbe un periodo specifico di circa 90 giorni durante il quale coloro che rientrano nella categoria dei danni retroattivi avrebbero l’opportunità di rinunciare e coloro che rientrano nella categoria della futura condivisione delle entrate potrebbero opporsi ai termini dell’accordo. Segue l’udienza finale di approvazione e a quel punto, se il giudice è d’accordo, l’accordo entrerà ufficialmente in vigore.

Casa v. La NCAA nel 2020 davanti al giudice Wilkin, lo stesso giudice che si è pronunciato specificamente contro la NCAA nelle cause O’Bannon e Alston. Grant House, ex nuotatrice dell’Arizona State, e Sedona Prince, ex e attuale giocatrice di basket femminile dell’Oregon State, sono i querelanti nominati, rappresentati dagli avvocati principali Steve Berman e Jeffrey Kessler.

Fondamentalmente è un abito composto da due parti: una che guarda indietro e l’altra che guarda avanti. Il primo non chiede alcun risarcimento retroattivo prima del cambiamento di politica della NCAA nell’estate del 2021, mentre il secondo cerca un’ingiunzione che costringerebbe la NCAA e le conferenze di potere a revocare le regole che impediscono la condivisione delle entrate dai diritti di trasmissione.

Vai più in profondità Il modo in cui i leader sportivi universitari hanno affrontato parla di un compromesso storico

A novembre, Wilken ha concesso la certificazione di azione collettiva per la parte relativa ai danni del caso della Camera, espandendola per includere qualsiasi atleta di Divisione I dal 2016, con un termine di prescrizione di quattro anni. Ciò ha aumentato notevolmente il potenziale costo dei danni nel caso, che dovrebbe andare in tribunale nel gennaio 2025.

Anche se l’accordo porterebbe un cambiamento significativo negli sport universitari e per la NCAA, un’organizzazione che ha resistito a lungo al risarcimento degli atleti, la NCAA è motivata a evitare di portare il caso in tribunale. Se la NCAA perdesse il processo, potrebbe subire danni fino a 20 miliardi di dollari, secondo i documenti ottenuti da Yahoo Sports e fatti circolare tra i presidenti e gli amministratori della Power Conference, una somma che dovrebbe essere pagata immediatamente e che potrebbe costringere la NCAA a presentare istanza. per fallimento. Una perdita al processo eliminerebbe anche qualsiasi restrizione esistente sul nulla e sulla condivisione delle entrate in futuro.

“Quindi, in sostanza, se vinciamo, ci sarà un mercato completamente libero nel NIL, compresi i pagamenti in streaming”, ha affermato Kessler.

L’accordo darebbe alla NCAA maggiori input sulle strutture di pagamento per i danni e sulla condivisione delle entrate, nonché alcune garanzie contro altre battaglie legali. La risoluzione del caso della Camera risolverebbe Hubbard v. NCAA e Carter v. NCAA, altri due casi antitrust di alto profilo in cui Berman e Kessler rappresentano querelanti nel distretto settentrionale della California, e ostacolerebbe qualsiasi ulteriore denuncia antitrust nel prossimo decennio. Secondo fonti vicine ai negoziati di soluzione. Questo è un aspetto importante dei termini di transazione per la NCAA, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare un assalto di sfide legali.

Si prevede che anche i nuovi limiti di roster per gli sport delle power conference facciano parte dell’accordo, con i numeri delle borse di studio fissati collettivamente da tali leghe nei prossimi mesi.

Rimangono inoltre questioni in sospeso, oltre a essere risolte, sul ruolo del Titolo IX nella futura ripartizione delle entrate, sul futuro dei gruppi NIL di terze parti e sul dibattito in corso sugli sforzi di sindacalizzazione e sullo status occupazionale.

Lettura obbligatoria

(Foto: Mitchell Layton/Getty Images)