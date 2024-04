Garbine Muguruza: L'ex campionessa di Wimbledon annuncia il suo ritiro dal tennis

Garbine Muguruza, ex numero uno del mondo e due volte campionessa del Grande Slam, ha confermato il suo ritiro con effetto immediato.

La 30enne giocatrice venezuelana ha annunciato sabato la sua decisione durante una conferenza stampa a Madrid.

“Mi sento pronto per andare in pensione, per aprire questo nuovo capitolo della mia vita. Una nuova era, una nuova vita”.

“Ero nervosa e volevo dirlo, mi sento bene, anche se la pensione è un po’ forte”, ha detto.

Si ritirò come la seconda giocatrice spagnola di maggior successo di tutti i tempi, dietro Arancha Sánchez Vicario, che vinse quattro titoli del Grande Slam.

Muguruza sconfisse una delle sorelle Williams per entrambi i titoli, diventando all'epoca il secondo tennista nato negli anni '90 a vincere un titolo importante.

Ha sconfitto Serena agli Open di Francia 2016 come parte di una serie di 14 set consecutivi, dopo aver perso contro di lei nella finale di Wimbledon l'anno precedente. Ha poi sconfitto Venus ai Campionati di Wimbledon del 2017 – compreso un ultimo set da forno – prima di trascorrere quattro settimane al numero uno del mondo nello stesso anno.



Muguruza festeggia dopo aver battuto la Williams a Wimbledon nel 2017 (Clive Brunskill/Getty Images)

Muguruza ha spesso descritto le sorelle Williams come “modelli” nella sua carriera fin da quando era giovane, non solo in termini di standard stabiliti per il tennis femminile, ma anche per lo sviluppo di uno stile di gioco costruito attorno alla potenza e all'aggressività del piede anteriore. La spagnola creerà il suo personaggio nel corso della sua carriera. Scrivendo sul quotidiano El País nel 2022, dopo che Serena si è ritirata, ha detto che Williams “ha creato un 'prima e dopo' che ci ha costretto a essere migliori”.

Muguruza ha raggiunto almeno la finale in tre dei suoi quattro tornei del Grande Slam, perdendo contro l'americana Sofia Kenin agli Australian Open 2020. I suoi migliori risultati agli US Open sono arrivati ​​nel 2017 e nel 2021, ma in entrambe le occasioni è arrivata al quarto turno. . Nel 2021, ha registrato una vittoria sconvolgente alle WTA Tour Finals, entrando come quinta testa di serie e Uscendo in cima ad una presentazione di quel gioco estremamente potente.

L'ultima partita di Muguruza ha avuto luogo in un evento WTA 250 a Lione, dove l'allora numero 82 del mondo ha perso in due set contro la qualificata Linda Noskova della Repubblica Ceca; La sua ultima apparizione nel Grande Slam è arrivata dopo una sconfitta in serie contro la belga Elise Mertens nel primo turno degli Australian Open 2023.

La due volte campionessa del Grande Slam si è presa una lunga pausa dalle competizioni nell'aprile dello scorso anno, per trascorrere più tempo con i suoi amici e la sua famiglia, e da allora non ha più giocato. Nell'ottobre 2023, ha detto che “il tennis non ha posto nella mia routine”.

“Ci tengo ancora ai miei compagni. Di tanto in tanto posso giocare, ma non intensamente ma per divertimento. Non occupa i miei pensieri, la mia giornata o la mia routine”.

(Han Yan/Xinhua tramite Getty Images)