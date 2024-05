Gavin Newsom reagisce a Meghan, l’organizzazione benefica “delinquente” di Harry.

Il governatore della California Gavin Newsom ha commentato la controversia che circonda la Archewell Foundation del principe Harry e Meghan Markle.

L’ente di beneficenza della coppia è stato dichiarato “delinquente” e gli è stato ordinato di interrompere la raccolta o la spesa di denaro in una lettera del procuratore generale della California Rob Bonta il 3 maggio.

Ma Archwell e l’ufficio del procuratore generale hanno confermato che l’organizzazione era ora “pienamente conforme e in regola”.

Meghan Markle e il principe Harry hanno fondato la Archewell Foundation nel 2020. Fondazione Archwell

Newsom, 56 anni, ha difeso i Sussex e la loro fondazione martedì durante una conferenza stampa presso un centro di trattamento sanitario comportamentale della contea di San Mateo.

“Sono qui in un sito di salute comportamentale, un sito di salute mentale. La Fondazione Archewell, gestita da Meghan Markle e dal principe Harry, sta svolgendo un lavoro particolarmente eccezionale.” [for] “Donne e ragazze, ma soprattutto riguardo alla salute mentale”. Egli ha detto.

Gavin Newsom ha difeso la Fondazione Archewell in una conferenza stampa martedì. AP

Ha continuato: “E voglio solo che la gente sappia che non solo erano conformi, si trattava di documenti tecnici molto esagerati e, con tutto il rispetto, spero che le persone che hanno pubblicato questi titoli pubblicheranno questo titolo, che è era una questione critica.” Un tipico problema tecnico con le pratiche burocratiche che persiste anche per molti altri.

“Sono pienamente conformi e sono un’organizzazione ben nota che svolge un ottimo lavoro nello stato della California”, ha aggiunto Newsom. “Quindi volevo che fosse chiaro, perché questo è importante, e ho pensato che ci fosse un po’ di arretrato che era molto ingiusto.”

Gavin Newsom è il governatore della California. AP

La lettera che ha scatenato la controversia iniziale affermava che Harry, 39 anni, e Markle, 42 anni, avevano lasciato scadere le quote di registrazione di Archewell, facendo sì che la loro organizzazione fosse elencata come inadempiente nel registro degli enti di beneficenza e delle raccolte fondi.

“Un’organizzazione elencata come delinquente non è in regola e le è vietato intraprendere comportamenti che richiedono la registrazione, inclusa la richiesta o l’erogazione di fondi di beneficenza”, si legge nel documento depositato dal procuratore generale dello stato.

“L’organizzazione può anche essere soggetta a sanzioni e la sua registrazione può essere sospesa o cancellata dal registro”, si legge inoltre nel documento.

Meghan Markle e il principe Harry erano in Nigeria quando la controversia sulla loro organizzazione di beneficenza ha fatto notizia. Immagini Getty per la Fondazione Archewell

Markle e Harry hanno visitato la Nigeria per tre giorni. Immagini Getty per la Fondazione Archewell

Archewell comprende la fondazione di beneficenza senza scopo di lucro della coppia, nonché le sue divisioni aziendali a scopo di lucro focalizzate sulla produzione multimediale, Archewell Audio e Archewell Productions.

Un portavoce di Archewell lo ha confermato martedì a Page Six L’istituzione è tornata in attività.

“Abbiamo indagato diligentemente la situazione e possiamo confermare che la Archewell Foundation rimane pienamente conforme e in regola”, si legge nella dichiarazione.

Meghan Markle e il principe Harry ad un evento della Archewell Foundation a New York in ottobre Stephen Yang per il New York Post

Il portavoce ha aggiunto: “I pagamenti dovuti sono stati effettuati tempestivamente e in conformità con i processi e le procedure dell’IRS. Inoltre, tutta la documentazione necessaria è stata presentata dall’organizzazione senza errori o violazioni”.

Secondo Page Six, l’organizzazione deve circa $ 200, escluse le eventuali penali per il ritardo.

Markle e Harry hanno fondato la Archewell Charitable Foundation dopo aver lasciato la vita reale e essersi trasferiti in California nel marzo 2020.

Erano in Nigeria questa settimana quando la controversia sulla loro fondazione ha fatto notizia.

Harry e Markle durante il loro viaggio in Nigeria Immagini Getty per la Fondazione Archewell

“Stiamo facendo un ottimo lavoro, sono felice di vedere la nostra famiglia crescere e svilupparsi”. Lo ha detto alla rivista People durante Tour della Nigeria di tre giorni.

La madre di due figli ha aggiunto: “Certo che sono felice”. “Siamo davvero felici.”