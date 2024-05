L’alone della Via Lattea è pieno di torte magnetiche

La corona esterna della Via Lattea è piena di campi magnetici che assumono la forma di enormi ciambelle con un diametro compreso tra 12.000 e 100.000 anni luce e al suo centro si trova il cuore della nostra galassia.

Questi campi magnetici a forma di ciambella o “toroidali” nella Via Lattea sono responsabili di limitare i processi fisici che circondano il gas e la polvere che si trovano tra le stelle, noto come mezzo interstellare, e controllano anche la propagazione di particelle cariche chiamate raggi cosmici che viaggiano attraverso lo spazio. L’universo ha velocità vicine a quella della luce.

La scoperta potrebbe aiutare a comprendere meglio l’origine e l’evoluzione dei campi magnetici nell’universo, un mistero che ha sconcertato gli astronomi per decenni.

Il nuovo studio è stato condotto dagli scienziati Xu Jun e Han Jinlin degli Osservatori Astronomici Nazionali dell’Accademia Cinese delle Scienze (NAOC).

Oltre ad aver identificato in precedenza la struttura dei campi magnetici lungo i bracci a spirale della Via Lattea, nel 1997 Genlin scoprì una sorprendente asimmetria negli effetti dei corpi celesti oltre la Via Lattea che sono sorgenti radio rispetto alle coordinate galattiche. La nostra galassia. Il ricercatore ha anche scoperto che le direzioni del campo magnetico erano invertite sotto e sopra il piano galattico principale.

Questa antisimmetria potrebbe derivare dalla struttura toroidale dei campi magnetici nell’alone della Via Lattea, la diffusa nube esterna di gas, polvere e stelle che circonda la nostra galassia.

Tuttavia, questi effetti antisimmetrici delle sorgenti radio possono essere generati anche dal gas e dalla polvere interstellari che circondano il sistema solare. Ciò è dimostrato dal fatto che anche le pulsar distanti e gli oggetti che emettono radio più vicini al sistema solare mostrano la stessa asimmetria.

Ciò significa che per confermare la natura dei campi magnetici simili a caramelle nella corona esterna della Via Lattea e misurare la dimensione di questi campi sarà necessario tenere conto degli effetti generatori di asimmetria che si verificano come risultato dei campi magnetici al di fuori del sistema solare ma più vicino alla Terra. sole.

Jinlin e i suoi colleghi volevano determinare se l’asimmetria osservata della sorgente radio indica che i campi magnetici nella corona galattica rimangono di forma toroidale quando vengono rimossi gli effetti del mezzo interstellare.

Anatomia della Via Lattea dall’alto verso il basso e di lato (Fonte immagine: Sinistra: NASA/JPL-Caltech; Destra: ESA; Design: ESA/ATG medialab)

Per fare ciò, il team mira a studiare un fenomeno nel mezzo interstellare chiamato rotazione di Faraday, che comporta il cambiamento di direzione (o polarizzazione) delle onde radio come risultato del flusso magnetico, utilizzando misurazioni di pulsar con un’apertura di cinquecento radiotelescopio sferico. (veloce).

Una volta misurato questo effetto e determinato il suo effetto sulla generazione di radiosorgenti asimmetriche, può essere sottratto dalle osservazioni di radiosorgenti cosmiche distanti.

Ciò ha rivelato che l’asimmetria causata dai campi magnetici nell’alone della Via Lattea esiste in tutto il cielo sopra la Terra, estendendosi dal centro della nostra galassia fino alla sua periferia.

Ciò non solo ha confermato la forma toroidale di questi campi, ma ha anche spinto i ricercatori a indagare sulle loro enormi dimensioni, rivelando un raggio compreso tra 6.000 e 50.000 anni luce dal centro della Via Lattea.

La ricerca del team è stata pubblicata venerdì (10 maggio) in Giornale astrofisico.