Gli Stati Uniti intendono accusare Live Nation di difendere il monopolio

La sola divisione Ticketmaster vende 600 milioni di biglietti all’anno per eventi in tutto il mondo. Secondo alcune stime, gestisce la biglietteria per il 70-80% delle principali sedi di concerti negli Stati Uniti.

Legislatori, fan e concorrenti hanno accusato la società di impegnarsi in pratiche che danneggiano i concorrenti e portano a prezzi e tariffe dei biglietti più alti. In un’udienza al Congresso all’inizio dell’anno scorso, poiché un’anteprima del tour di Taylor Swift su Ticketmaster ha lasciato milioni di persone nell’impossibilità di acquistare i biglietti, i senatori di entrambi i partiti hanno descritto Live Nation come un monopolio.

L’azienda ha rifiutare Stabiliscono prezzi e commissioni elevati, affermando che gli artisti e altri partiti, come i luoghi più importanti, sono responsabili.

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare. Un portavoce di Live Nation ha rifiutato di commentare. Bloomberg News aveva precedentemente riferito che una causa era imminente.

Negli ultimi anni, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno intentato azioni legali contro altre grandi aziende, mettendo alla prova le leggi antitrust secolari contro il nuovo potere che le grandi aziende esercitano sui consumatori. Il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa contro Apple a marzo, sostenendo che la società ha reso difficile ai clienti liberarsi dei suoi dispositivi, e ha già intentato due casi sostenendo che Google ha violato le leggi antitrust. L’anno scorso la Federal Trade Commission ha intentato una causa antitrust contro Amazon per aver danneggiato i venditori sulla sua piattaforma, e sta cercando un’altra causa contro Meta, in parte per le sue acquisizioni di Instagram, Facebook e WhatsApp.