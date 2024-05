Finale della stagione 11 di The Masked Singer: svelati il ​​vincitore e il secondo classificato

Avviso spoiler: seguono i dettagli per la stagione 11, episodio 13 di “The Masked Singer”, “Final: One Mask Takes It All”, in onda il 22 maggio su Fox.

La vincitrice di “The Masked Singer” Vanessa Hudgens ammette di non aver bisogno di giocare a nascondino: almeno tra i suoi amici e fan, hanno scoperto che è lei quella con il costume da pesce rosso.

“Rita [Ora] Ho immaginato che fossi io fin dall’inizio”, ha detto Hudgens. “Ma è anche mia amica. Ci siamo visti pochi giorni prima del primo episodio!

Hudgens ha vinto il trofeo “Cantante mascherato” in questa stagione, sconfiggendo Scott Porter, che interpretava Gumball. Per coincidenza, Hudgens e Porter avevano già recitato insieme in “Bondslam” del 2009.

Nonostante la loro storia, Hudgens ha detto che la produzione l’ha tenuta completamente all’oscuro di chi fossero i suoi concorrenti. “Sono stato investito in ogni fase del percorso”, ha detto. “Ho provato davvero a cambiare il modo in cui lo fanno perché penso che sia più divertente se i concorrenti sanno chi sono gli altri concorrenti! Ti coprono. Ma farò la mia recitazione e poi mi siederò dietro le quinte con il mio costume, completamente coperto e guardare le altre persone esibirsi. Kevin Hart ha detto nel suo “Masked Singer” Iniziando con l’intera situazione, stavo scoppiando a ridere.

Hudgens ha notato che il team di produzione dello show prende molto sul serio la sua segretezza. “Non vedo un solo concorrente”, ha detto. “Se stavo molto in studio, indossavo una maschera, una felpa con cappuccio e dei guanti, quindi le mie mani non si vedevano nemmeno. Era molto nascosto. Ma quando si tratta di cantare e recitare, è qualcosa che amo e è onesto e lo adoro. Volevo dare il massimo, anche se era completamente nascosto dietro una maschera.

Allora, cosa ha ispirato Hudgens a girare “Il cantante mascherato” lo scorso autunno? “È un momento interessante per il nostro settore”, ha affermato. “Eravamo in sciopero e stavamo cercando di capire dove fare la prossima mossa. I miei fan hanno chiesto così a lungo di supportarmi e di amare quando canto. Questa è l’occasione perfetta per darglielo – e vedere chi è il vero i fan lo sono.

Per quanto riguarda il pesce rosso vincitore, Rita Ora sapeva che era la sua amica Vanessa Hudgens e Jenny McCarthy-Wahlberg era d’accordo. Robin Thicke è andato con Hilary Duff. Ken Jeong ha detto che era Nicole Scherzinger.

Per quanto riguarda Gumble, nessuno ha capito bene Scott Porter. McCarthy-Wahlberg e Thicke hanno accompagnato Derek Hough; Jeong ha detto che era Taran Gillum e Ora ha indovinato Joseph Gordon-Levitt.

Vanessa Hudgens nel ruolo di Goldfish, Scott Porter nel ruolo di Gumball, Thelma Houston (Clock), Chrissy Metz (Boodle Moth), Corey Feldman (Seal) e Clay Aiken/Reuben Studdard (Beats), Jennifer Lewis (Miss Cleopatra), Kate Flannery (Starflannery) , Charlie Wilson (Ugly Sweater), DeMarcus Ware (Koala), Colton Underwood (Love Bird), Cisco (Lizard), Billy Bush (Sir Lion), Joe Bastianich (Spaghetti e polpette), Savannah Chrisley (Afken Hound) e Kevin Hart (Libro)) celebrità smascherate in questa stagione di “Il cantante mascherato”.

Hudgens si unisce ai precedenti vincitori Ne-Yo (Cow), Bishop Briggs (Medusa), Amber Riley (Harp), Teyana Taylor (Firefly), Jewell (Regina di cuori), Nick Lachey (Piglet), LeAnn Rimes (Sun), Kandi Burruss (Night Angel), Wayne Brody (Fox) e T-Pain (Mostro).

Per la stagione 11, il conduttore Nick Cannon si è unito ai conduttori Jenny McCarthy Wahlberg, Ken Jeong e Robin Thicke, mentre Rita Ora si è unita al tavolo per sostituire Nicole Scherzinger, che era a Londra per recitare in “Sunset Boulevard” del West End.

Gli episodi a tema dell’undicesima stagione di “Il cantante mascherato” includono “Il mago di Oz” per celebrare l’85° anniversario del film classico; Omaggi musicali tra cui “Transformers” (che celebra il 40° anniversario del marchio) e “Billy Joel Night” e “Queen Night”. Altri temi includono “Girl Groups”, “The Soundtrack of My Life”, “TV Theme Night” e “Shower Anthem”.

La stagione 11 presentava nuovi costumi tra cui “Gumball”, “Lizard”, “Ugly Sweater”, “Goldfish”, “Starfish”, “Book”, “Gumball”, “Miss Cleopatra”, con un totale di sedici cantanti famosi, di cui tre “jolly”, “Open Hound”, “Beats”, “Poodle Moth”, “Clock”, “Spaghetti & Meatballs”, “Lizard”, “Koala” e “Sir Lion”. Secondo lo show, i concorrenti della Stagione 11 vantano un totale di 22 nomination ai Grammy, 11 album di platino, 33 nomination ai Teen Choice, 108 milioni di dischi venduti, 326 apparizioni cinematografiche e 1,7 miliardi di stream Spotify.

L’episodio 13 di mercoledì, “The Finale: One Mask Takes All” viene mostrato qui:

Goldfish, “Il cantante mascherato” (Michael Becker/FOX)

Goldfish (Campione del Gruppo A)

Canzone: “Cuore di vetro” di Blondie; “Non lasciare che il sole tramonti su di me” di Elton John

La squadra indovina: Lea Michele, Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Sarah Hyland, Julianne Hough, Hilary Duff, Carly Rae Jepson, Nicole Scherzinger

ultime parole: “Questa esperienza è stata così incredibile e così speciale per me. Mi ha davvero sorpreso perché non tutti sanno cosa sto realmente facendo. Il fatto che tu mi abbia visto e abbia visto davvero cosa volevo fare ha acceso un fuoco sotto la mia piccola coda di pesce Grazie mille, questo significa tantissimo per me.

Pacchetto Voiceover: “Mi è piaciuto nuotare in nuovi territori nei panni della ragazza d’oro su questo palco. Da piccola, non sono mai stata molto brava ad esprimere me stessa. Non è proprio quello con cui sono cresciuta. Ma ultimamente ho intrapreso un viaggio di auto-apprendimento. scoperta. Essendo qui, ho potuto esprimermi più liberamente. Non ho legami con Hollywood, non c’è motivo per cui l’ho fatto, ma sono una fonte di duro lavoro. e dedizione, e non vedo l’ora di avere figli quando arriverà quel momento ‘Mamma, vai a vedere!’ So che devo affrontare una forte competizione, ma sarebbe la massima pacca sulla spalla. Mi emoziona molto. Cantare viene dopo dare a tutti un momento musicale fino in fondo e la risposta mi ha fatto desiderare che non finisse mai .

Canzoni precedenti: “Vampire” di Olivia Rodrigo, “Baby Come Back” di Blair; “Lo spettacolo deve continuare” dei Queen; “Indimenticabile” di Nat King Cole; “Lo sai” di Alanis Morissette

Il gruppo precedente indovina: Lea Michele, Selena Gomez, Carly Rae Jepson, Sarah Hyland, Kristen Stewart, Nina Dobrev, Hilary Duff, Vanessa Hudgens, Nicole Scherzinger, Hilary Duff, Julianne Hough, Ashley Tisdale, Selena Gomez

Gumball, “Il cantante mascherato” (Michael Becker/Fox)

Gumball (Campione del Gruppo B)

Canzone: “Thappalai”, di Revelation feat. Sam Smith; “Rinnegato” di Styx

La squadra indovina: Jamie Dornan, Taran Gillam, James Marston, Derek Hough, Kevin Jonas, James van der Beek, Joseph Gordon-Levitt, Scott Porter

Ultime parole: “Stasera, quella performance riguardava la mia gente. Ti ho detto che facevano parte di un gruppo rock, ma non potevano pagare i conti con la loro abilità artistica. Quindi, hanno lavorato duro – 40, 60, 80 ore fine settimana dopo fine settimana, facendo quello che adoravano e esibirsi sul palco. Ora so perché è così speciale per loro andare al lavoro quotidiano, sono così grato e orgoglioso di essere su questo palco.

Pacchetto Voiceover: “Sono in finale? Che cosa? Questa esperienza è irreale. È bello mostrare ciò di cui sono capace nella musica. Ma ho combattuto per questo. Sopravvivere a due Smackdown e a due Battle Royal? Nella mia vita ho dovuto lottare per vedere. Immagina di provare qualcosa migliaia di volte e solo pochi riescono a riuscirci. Eppure, a Hollywood, è considerato un successo. Sono stato in TV ininterrottamente per quasi due decenni e, essendo ancora qui, mi sento come se fossi stato in grado di mostrare chi sono veramente. Stasera sono pronto per il combattimento più grande della mia vita. Contro i pesci rossi! Quindi metterò il mio cuore e la mia anima in questi ultimi due spettacoli. Vincere o perdere, questo viaggio ha cambiato tutto. Non voglio smettere di farlo dall’altra parte dello spettacolo perché mi rende così felice. Quindi, grazie per questa esperienza, cantante mascherato. Mi sentivo davvero come un bambino in un negozio di dolciumi.

Canzoni precedenti: “Se solo avessi un cuore” di Jack Haley; “ampi spazi aperti” da parte dei pulcini; “Carry on Wayward Son” dei Kansas; “Sono tuo” di Jason Mraz; “Ho vissuto” di OneRepublic

Il gruppo precedente indovina: Chace Crawford, Kevin Jonas, Jamie Dornan, Aaron Taylor-Johnson, Derek Hough, Taran Gillum, Jake Black, Zachary Levy, James Marsden, James van der Beek, Jason Sudeikis, Taylor Kitsch

La scorsa stagione vedeva Ne-Yo nei panni di Cow, John Schneider nei panni di Donut, Macy Gray nei panni della Regina del mare e Jenelle Parrish nei panni di Anteater, Keyshia Cole nei panni di Candelabra, Sebastian Bach nei panni di Dicky, Ginuwine nei panni di Husky e Ashley Parker nei panni di Angel Ace. Inoltre, Meta World Peace nel ruolo di Cuddle Monster, Luan de Lesseps nel ruolo di Hibiscus, Tyler Posey nel ruolo di Hawk, Billy Jean King nel ruolo di Royal Hen, Michael Rappaport nel ruolo di Pickle, Tom Sandoval nel ruolo di Diver, Anthony Anderson nel ruolo di Rubber Ducky e l’ospite speciale Demi Lovato nel ruolo di Anonimo.

Fox Alternative Entertainment è dietro “The Masked Singer”, prodotto dallo showrunner James Breen, Craig Plestis e Nick Cannon. La serie è basata su un design sudcoreano creato da Mun Hwa Broadcasting Corporation.