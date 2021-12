Eric Adams avrà il nuovo ordine di vaccini di New York?

“Ci vorranno molti controlli e molte dichiarazioni, non è necessario”, ha detto Mr. disse Turst.

Randy Peirce, presidente e amministratore delegato della Camera di commercio di Brooklyn, ha affermato che l’ordine aggraverebbe la carenza di manodopera esistente e renderebbe più difficile per i datori di lavoro riprendersi dall’epidemia.

“Le piccole imprese non riescono a trovare lavoratori nella loro interezza. Ora, con questa necessità, il tempo di ferie non è limitato. In pratica costringeremo i datori di lavoro a rilasciare le persone”, ha affermato. Birre ha detto.

Ma almeno un datore di lavoro ha adottato l’approccio opposto e il sig. Quando Adams salì al potere incoraggiò l’ordine a continuare.

Scott Rechler, CEO di RXR Realty, ha citato il mandato di vaccinazione di successo della sua azienda come prova del lavoro della tecnologia.

“Il vaccino ha dimostrato di essere la nostra più grande linea di difesa, permettendoci di andare avanti in sicurezza insieme senza perdere vite e mezzi di sussistenza”, ha affermato. “Per questo motivo abbiamo imposto questo ai nostri team in tutti i nostri siti di sviluppo a settembre. Inizialmente, alcuni erano contrari, ma alla fine si sono fatti avanti.

In questo caso il sig. Qualunque fossero i pensieri di Adams, Mr. Il tempo, la fine, la fine dell’annuncio di de Blasio, Mr. Suggerisce che sarà nelle mani di Adams.

“Questi sono i risultati degli ultimi giorni della responsabilità del sindaco, in effetti, del nostro sindaco entrante”, ha detto Max Rose, un ex deputato che ha rappresentato Staten Island e Brooklyn e parti di lunedì. Tentativo di rientro annunciato.

Katie Gloke Rapporto contributo.