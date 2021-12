Il debito di Evergrande scade mentre Gaza intensifica la crisi immobiliare della Cina

Il mancato rimborso può creare i maggiori debitori inadempienti della Cina

Anche la piccola collega Kaisa manca la scadenza per pagare

Evergrandt al centro della crisi del settore immobiliare cinese

Il governo dice che Evergrande può controllare i problemi

Hong Kong/Shanghai, 7 dicembre (Reuters) – Alcuni giornalisti marini del China Evergrande Group (3333.HK) Il coupon non è stato pagato entro la fine del periodo di grazia di 30 giorni e cinque persone, a conoscenza della questione, hanno spinto lo sviluppatore immobiliare senza contanti più vicino al default formale.

Aggiunta con a Crisi del flusso di cassa Kaisa Group Holdings, una piccola filiale del mercato immobiliare cinese in forte espansione (1638.HK) È improbabile che martedì possa rispettare la scadenza di 400 milioni di dollari all’estero, ha detto una fonte che ha familiarità con la questione.

Evergrande non è riuscito a pagare $ 82,5 milioni di pagamenti di interessi il mese scorso Grilletto Nei suoi titoli internazionali di circa $ 19 miliardi c’è il rischio di default incrociato e lo sviluppatore diventa il più grande debitore della Cina: un’opportunità ? La seconda economia mondiale per mesi.

Il mancato pagamento di Kaisa spingerà l’obbligazione del 6,5% di Kaisa, il più grande mutuatario marittimo cinese, al default tecnico tra gli sviluppatori dopo Evergrande, innescando un debito di quasi $ 12 miliardi.

Evergrande non ha risposto a una richiesta di commento di Reuters. Kaisa, il primo sviluppatore cinese ad essere inadempiente su un’obbligazione marittima nel 2015, ha rifiutato di commentare.

Tutte le fonti hanno rifiutato di essere nominate poiché non avevano l’autorità per parlare con i media.

Evergrande era una volta il miglior sviluppatore immobiliare della Cina con 1.300 progetti immobiliari. Insieme a $ 300 miliardi di passività, Che è al centro della crisi immobiliare in Cina quest’anno, che ha schiacciato quasi una dozzina di piccole aziende.

I problemi di Evergrande possono essere controllati e anche i piani dell’azienda di aumentare il flusso di cassa nel settore bancario e di andare avanti con la ristrutturazione del debito estero hanno contribuito a rassicurare gli investitori globali.

Kenny Ng, uno stratega di Everbright Sun Hung Kai Securities, ha affermato che gli investitori si aspettavano pagamenti non Evergrande e “aspettavano di vedere quando ciò accadrà”.

“Allo stesso tempo, gli investitori stanno osservando la crescita di Evergrande, compresa la ristrutturazione del debito o il suo piano di rimborso del debito”, ha affermato Ng.

Una delle cinque fonti ha affermato che Evergrande non ha fornito alcuna informazione alla stampa sui soldi mancanti.

Lo sviluppatore ha dichiarato lunedì di aver istituito un team di gestione del rischio composto da funzionari di imprese statali per aiutare a “ridurre ed eliminare i rischi futuri”. Per saperne di più

Ha affermato di aver chiesto $ 260 milioni ai creditori e di non poter garantire finanziamenti per rimborsare il prestito, spingendo le autorità a convocare il suo presidente e rassicurare i mercati che potrebbe frenare il rischio diffuso. Per saperne di più

L’agenzia di rating S&P ha chiesto martedì un rimborso di 260 milioni di dollari, dimostrando che la liquidità di Evergrand era “molto debole” e il default era inevitabile, con scadenze totali di 3,5 miliardi di dollari a marzo e aprile 2022.

Il logo dell’azienda si trova presso la sede del China Evergrande Group il 26 settembre 2021 a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, in Cina. REUTERS / Aly Song / File Photo

Il modello di business è distorto

Finora, non c’è stata nessuna caduta di Evergrande Contiene una vasta gamma Anche in Cina, gli osservatori del mercato hanno affermato che man mano che i politici diventano più vocali e i mercati diventano più consapevoli del problema, gli effetti dei suoi problemi sono percepiti meno ampiamente.

Il coinvolgimento dello Stato e la fiducia nella ristrutturazione del debito gestita hanno aiutato a portare le azioni Evergrande all’8,3% al giorno. Tuttavia, martedì è aumentato solo dell’1,1%, mentre le sue obbligazioni hanno continuato a essere scambiate a livelli di crisi.

I titoli in scadenza il 6 novembre 2022 – una delle due rate con scadenza cedola – terminata alla mezzanotte di lunedì a New York – sono stati scambiati a 18,282 centesimi contro dollaro, con dati finanziari in lieve variazione rispetto al giorno precedente.

Fondata nel 1996, Evergrande ha emulato l’era dell’indipendenza nel prendere in prestito e costruire. Ma quel modello di business è stato distorto da centinaia di nuove regole progettate per controllare la mania del debito degli sviluppatori e migliorare le case a prezzi accessibili.

Evergrande è diventato uno dei tanti sviluppatori, e poi a causa della mancanza di liquidità c’è stato un calo del rimborso del debito marittimo e del rating del credito e un calo del valore delle azioni e dei titoli degli sviluppatori.

La serie di sviluppatori è desiderosa di raccogliere fondi vendendo azioni e beni. Solo pochi hanno trovato raccoglitori.

Gruppo Shimao (0813.HK) E il team Logan (3380.HK) I due hanno annunciato martedì che avrebbero raccolto 150 milioni di dollari ciascuno in azioni ricaricabili. (2777.HK) Guangzhou ha dichiarato di aver accettato di vendere una quota del 30% nel parco logistico.

Per Kaisa poi è emerso il rischio default Fallimento Per fare un accordo di trasferimento di nota con gli obbligazionisti la scorsa settimana.

Per evitare il default, i titoli che detengono il 50% delle note in circolazione il 7 dicembre e un totale di $ 5 miliardi di note kaisa sono state inviate in ritardo lunedì, secondo una fonte separata direttamente a conoscenza della questione.

Nonostante il problema tecnico, Giza e i giornalisti marittimi potrebbero discutere i termini di tolleranza, hanno affermato due fonti che hanno familiarità con la questione.

Le azioni di Giza, che martedì sono aumentate dell’1,1%, si sono dichiarate aperte alla discussione sulla tolleranza, senza approfondire.

Fonti hanno affermato che gli obbligazionisti avevano precedentemente fornito 2 miliardi di dollari in finanziamenti a Gaza il mese scorso, ma l’offerta non è andata avanti. Per saperne di più

(1 $ = 7,7998 dollari di Hong Kong)

Report di Claire Jim e Scott Murdoch a Hong Kong e Andrew Calbright a Shanghai; Montaggio di Sumeet Chatterjee, Christopher Cushing e Edmund Blair

