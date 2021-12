I Patriots completano solo due passaggi su Win Over Bills

Dall’altro lato della lotta, Josh Allen e Bills seguirono uno schema di game call più tradizionale, anche se non molto efficace: terminò 15 passaggi su 30 per sole 145 yard.

“Non è così male” Allen ha premuto l’aria dopo la partita. “Il lancio di una coppia avrebbe ovviamente potuto influire. Devi giocare le condizioni qui.

Il passaggio da solo non è influenzato. Ad esempio, non è chiaro dove stanno andando le obbligazioni. Jake Bailey dei Patriots ha guidato per 71 iarde e gli altri 15 piedi.

L’ultima volta che una squadra ha provato tre o meno passaggi sotto la pioggia e il vento nello stesso stadio è stata nel 1974. Quel giorno, Joe Ferguson di Phil ha fatto solo due tentativi per battere i Jets 16-12. Entrambi erano incompleti. Invece, si è arreso 51 volte, di cui 31 a OJ Simpson.

Joe Namat Camley ha lanciato 18 passaggi ai Jets, finendo due. Molti sono andati in direzioni inaspettate. un’interruzione, Ci ha preso in giro, “Il miglior dispositivo di scorrimento che tu abbia mai visto.”

Tutti i successi, non importa quanto diversi, vengono contati come un successo. Al di là della sua unicità, la partita di lunedì sera è cruciale per le corse dell’AFC East. I Patriots sono ora 9-4, 7-5 sui biglietti, e sono in una posizione abbastanza buona per riconquistare il titolo di division che hanno vinto 11 anni di fila prima di arrendersi ai conti la scorsa stagione.