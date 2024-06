Gli studenti hanno fatto causa ai consigli scolastici della Virginia per ripristinare i nomi confederati nelle scuole

La NAACP della Virginia e cinque studenti hanno fatto causa al consiglio scolastico che ha votato il mese scorso per ripristinare i nomi di due scuole precedentemente intitolate ai leader confederati, affermando che la decisione crea un ambiente educativo discriminatorio per gli studenti neri.

Il consiglio scolastico della contea di Shenandoah ha votato 5-1 il mese scorso per ripristinare i nomi della Stonewall Jackson High School e della Ashby Lee Elementary School. Il consiglio precedente ha deciso nel 2020 di cambiare i nomi in Mountain View High School e Honey Run Elementary School. Nel mezzo della resa dei conti sulla corsa in Virginia e in tutto il paese dopo l’omicidio di George Floyd.