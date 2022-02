Google ha realizzato una lampadina intelligente che probabilmente non sarai mai in grado di acquistare

Se stai cercando una lampadina intelligente alimentata dall’Assistente Google, rimarrai molto deluso nell’apprendere che Google ha costruito una lampadina, ma è solo per i dipendenti, come ho detto prima 9to5Google. Il designer di Google Ben Gold ha pubblicato una foto della lampada, che ha abilmente chiamato dLight, sottolineando che “probabilmente non sarà in vendita al di fuori dell’azienda”.

La luce di Google si chiama “dLight” e ho confermato che non è un segreto. Anche in questo caso, questo prodotto potrebbe non essere in vendita al di fuori dell’azienda. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk – Bengold 11 febbraio 2022

La lampada ultramoderna presenta una base rotonda e un’asta sottile che ospita una luce cilindrica, e certamente il suo colore bianco brillante la fa sembrare qualcosa che potresti trovare in un Apple Store. Come notato da Gold, puoi spostare la luce in diverse posizioni, permettendoti di dirigere la luce verso la tua scrivania o verso il tuo viso durante le videochiamate. Inoltre viene fornito con diversi preset di luce, oltre alla possibilità di modificare la temperatura della luce.

la torcia Documenti FCC Indica la connessione Internet e il supporto dell’Assistente Google, ad esempio nominalo Ha il logo “Hey Google” stampato su di esso. E anche se non puoi vedere la porta USB-C in nessuna delle foto fornite, Gold afferma che ne è stata fornita una e che riceve anche aggiornamenti via etere.

Sfortunatamente, quelli di noi che non sono dipendenti di Google non saranno in grado di mettere le mani su dLight. Ma come 9to5Google Sottolinea che questa non è la prima volta che Google realizza un prodotto solo per i dipendenti: nel 2017, L’azienda ha sviluppato un paio di cuffie over-ear con marchio Google per i suoi lavoratori.

Gold afferma che i dipendenti con sede negli Stati Uniti possono ordinare dLight gratuitamente (anche se nota che è attualmente su richiesta) tramite l’azienda, come parte dello sforzo di Google per migliorare l’esperienza di lavoro da casa. I dipendenti di Google non devono ancora tornare in ufficio a causa dell’epidemia.