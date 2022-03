Greta Van Fleet ricoverata in ospedale: “Le ultime 24 ore sono state difficili”

Un membro di Greta Van Vliet è stato portato in ospedale. Il gruppo ha dato l’annuncio qualche tempo fa sui propri canali di social media Dopo il ritardo annunciato ieri Dai restanti due concerti in Michigan durante il tour mondiale “Dreams in Gold”.

La band afferma che mentre il cantante Josh Kiszka si è per lo più ripreso da una malattia non COVID, le condizioni del chitarrista Jake Kiszka sono peggiorate al punto che è stato ricoverato in ospedale.

“La diagnosi di Jake è più complicata”, la band Libri sui social. “Quello che è iniziato come una piccola tosse martedì è progredito rapidamente durante la notte, il che ha richiesto il ricovero in ospedale ieri. Le ultime 24 ore sono state difficili perché i medici non erano sicuri di quale fosse esattamente la malattia. Fortunatamente, dopo un’ulteriore valutazione, sono fiduciosi della loro diagnosi di polmonite ed è stato determinato il corso ottimale del trattamento.

La band aveva già posticipato il concerto di Flint di ieri sera e lo spettacolo di Ypsilanti di stasera e ora ha posticipato il concerto di sabato a Huntington, West Virginia, fino al 10 agosto. Flint si svolgerà ora il 13 settembre con Ypsilanti riprogrammata la notte successiva. I biglietti per spettacoli posticipati saranno validi per le nuove date.

“Siamo grati per la vostra gentilezza e apprezziamo il vostro supporto positivo in questo momento difficile. Promettiamo di darvi le ultime informazioni man mano che la situazione avanza”, ha aggiunto la band sui social media.

I rinvii arrivano pochi giorni dopo la band Ho suonato al centro eventi Dow a Saginaw Hanno iniziato il loro tour mondiale Centro eventi Wings a Kalamazoo Da una settimana.

