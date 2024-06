Guadagni del primo trimestre di GameStop (GME).

GameStop ha perso 32,3 milioni di dollari durante il trimestre, una perdita minore rispetto alla perdita di 50,5 milioni di dollari subita nello stesso periodo dell’anno precedente.

I risultati del primo trimestre sono stati una sorpresa. La società – che sarà oggetto di un live streaming su YouTube di Keith Gill, noto come “Roaring Kitty” più tardi venerdì – avrebbe dovuto pubblicare i risultati più avanti nel mese.

Le azioni sono aumentate del 21% nelle negoziazioni pre-mercato nonostante i deboli risultati operativi in ​​previsione della trasmissione in diretta di Jill, che dovrebbe iniziare a mezzogiorno ET. Gil potrebbe dire qualcosa durante il live streaming sulla sua grande fetta.