La donazione di 5,7 miliardi di dollari di Elon Musk solleva interrogativi sulla donazione

Lascia che sia Elon Musk a sollevare polemiche senza dire – o twittare – una parola.

A novembre, secondo un deposito normativo, il CEO di Tesla ha fatto una donazione in beneficenza Circa 5 milioni di azioni della società per un valore di 5,7 miliardi di dollari. Da quando il deposito presso la Securities and Exchange Commission è stato annunciato lunedì, Tesla non ha risposto a una richiesta di commento. Mask inoltre non ha menzionato la donazione su Twitter, il suo forum di comunicazione preferito.

Tuttavia, ciò non ha smorzato le discussioni all’interno e all’esterno della filantropia, sulla trasparenza, le detrazioni fiscali e la legislazione del Congresso, insieme alle speculazioni su dove esattamente verrà donato il denaro. Alcuni esperti affermano che Musk ha donato le sue azioni al suo Donor Fund, o DAF in breve. I fondi DAF sono essenzialmente conti di investimento di beneficenza in cui i donatori possono richiedere una detrazione fiscale in anticipo ma non sono legalmente obbligati a distribuire i fondi.

Gli esperti affermano che questa sarebbe la strategia più vantaggiosa per Musk, attualmente l’uomo più ricco del mondo con una fortuna approssimativa di oltre $ 220 miliardi. Una donazione DAF gli consentirebbe di richiedere una detrazione fiscale fino al 30% del suo reddito lordo rettificato per il 2021, invece del 20% se l’avesse donato invece alla sua fondazione. Musk può anche detrarre il valore equo di mercato del titolo invece del suo valore originale.

“Può fare quello che vuole con i suoi soldi, chiunque può”, ha detto John Arnold, il miliardario filantropo che ha co-fondato la Laura e John Arnold e la Arnold Ventures Foundation con sua moglie Laura. “Ma se riceve sostegno dalla società attraverso questo credito d’imposta, allora c’è una responsabilità che va di pari passo”.

Indipendentemente dal fatto che Musk doni o meno le sue azioni Tesla a un fondo, la prospettiva di farlo evidenzia una discutibile scappatoia fiscale per molti ricchi americani, ha detto Arnold.

“La comunità sta dando loro questo credito d’imposta, questo supporto per incoraggiare più risorse per raggiungere le comunità”, ha detto Arnold. Il modo in cui è strutturata oggi la normativa fiscale, tuttavia, non richiede che ciò avvenga. Puoi ottenere la detrazione fiscale oggi e non è necessario che questi soldi raggiungano la comunità. Puoi donare il denaro a un fondo di donatori consigliato e tenerlo in un conto di investimento esentasse per sempre”.

Arnold e altri che vogliono affrontare questa scappatoia hanno formato una coalizione, la Accelerated Philanthropic Giving Initiative, che cerca di rafforzare i requisiti per i fondi di beneficenza e altri strumenti finanziari utilizzati dai ricchi.

Questo mese, un gruppo bipartisan di legislatori ha proposto alla Camera dei Rappresentanti un disegno di legge che limiterebbe il tempo in cui le donazioni nel fondo DAF possono rimanere non tassate. Analoga legislazione bipartisan è stata introdotta lo scorso anno al Senato degli Stati Uniti.

Molti dei sostenitori di Duff si oppongono a questi cambiamenti, sostenendo che i fondi a sovvenzione, con un tasso medio di pagamento di circa il 20%, distribuiscono i fondi in modo più rapido e robusto rispetto a molte fondazioni private, la cui distribuzione media è generalmente di poco superiore al 5% annuo previsto dalla legge, secondo lo Stanford Law School Policy Lab sui fondi consigliati dai donatori.

Arnold ha detto che se Musk avesse effettivamente messo le azioni Tesla nel DAF, l’intento del codice fiscale si sarebbe ritorto contro. La società non ha ricevuto le entrate fiscali generate dal reddito di Musk sulle azioni o il beneficio di beneficenza che avrebbe dovuto creare la detrazione fiscale.

I DAF consentono anche l’anonimato. Benjamin Susakis, storico della filantropia e ricercatore senior presso l’Urban Institute, ha suggerito che la donazione di Musk mostra che gli standard potrebbero essere distorti nel non rivelare dove verranno consegnati i grandi doni.

“Quando doni così tanto denaro, è per definizione una questione di interesse pubblico dove stai andando”, ha detto Susakis.

In generale, l’approccio di Musk alle donazioni differiva da quello di molti altri ricchi donatori, che sono spesso accusati di pubblicizzare i loro doni come un modo per migliorare la loro reputazione.

Circa un mese prima di donare le sue azioni, un notoriamente provocatorio Musk è stato coinvolto in una rissa su Twitter con il capo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, che ha esortato i miliardari a donare 6 miliardi di dollari “una volta” per aiutare a porre fine alla carestia.

Musk ha detto che venderà 6 miliardi di dollari in azioni Tesla e donerà i proventi all’agenzia se potesse mostrare come i soldi risolverebbero la fame nel mondo. David Beasley, CEO della fondazione, ha dichiarato questa settimana di non aver ancora ricevuto una donazione dal CEO di Tesla.

Susakis, dell’Urban Institute, ha suggerito che ci fosse spazio per Musk per essere più trasparente sui suoi doni, pur continuando a segnalare il suo “disprezzo” per “l’opinione pubblica d’élite”, come fa spesso il CEO di Tesla.

A volte, Musk fornisce trasparenza sulle sue donazioni. L’anno scorso ha donato 50 milioni di dollari al St. Jude Children’s Research Hospital. Ha anche donato circa 30 milioni di dollari a una varietà di scuole pubbliche e organizzazioni no profit nel sud del Texas, dove SpaceX costruisce i suoi razzi.

Un recente deposito dell’IRS per la sua fondazione mostra che ha donato 11.000 azioni Tesla in beneficenza nel 2019. Da luglio di quell’anno a giugno 2020, la fondazione ha distribuito 23,6 milioni di dollari in sovvenzioni. Parte di questo è andato direttamente a enti di beneficenza operanti, ma gran parte – 20,7 milioni di dollari – è andata a Fidelity Charitable, un donatore che sponsorizza i DAF.

Alcuni di coloro che hanno lavorato con Musk spiegano il suo approccio alla filantropia dicendo che non si concentra sul bell’aspetto.

Marcius Extavour, vicepresidente del clima e dell’energia presso XPrize, che amministra il premio da 100 milioni di dollari di Musk per la decarbonizzazione, afferma che Musk voleva che il progetto si concentrasse sulla ricerca di soluzioni di impatto e non voleva che la sua immagine fosse utilizzata ovunque. Ciò è in contrasto con altri donatori, che, come sottolinea Extavour, sembrano più preoccupati per gli inviti a conferenze e altri eventi.

“È stato fantastico lavorare con la Musk Foundation come donatore che non sta… capendo come lo descriviamo o come lo descriviamo”, ha affermato Extafor. “O assicurarsi che ricevano i flash o i riflettori.”

Steve Greenas, direttore generale delle soluzioni di raccolta fondi per la piattaforma di raccolta fondi Jeff Smart, afferma che, come la maggior parte delle persone che lavorano nella filantropia, è curioso di sapere dove sono finiti i soldi di Musk e come sono stati o sarebbero stati utilizzati. Tuttavia, non crede che sia necessario che tutti lo sappiano. La sua piattaforma, che serve circa 8.000 organizzazioni senza scopo di lucro e ha elaborato circa 800 milioni di dollari in donazioni, accetta donazioni anonime.

“Se hai quel tipo di denaro e vuoi diventare bravo e non senti il ​​bisogno di ammetterlo, va bene”, ha detto Grenias. “Questo è tra te e l’organizzazione. Finché hai un buon rapporto con loro, non importa se il mondo vuole sapere da dove vengono i soldi”.

