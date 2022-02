Kim Kardashian porta i fan nella casa da 23 milioni di dollari che ha comprato da Kanye

Con tutto Dramma che accade nella sua vita personaleNon c’è da stupirsi che Kim Kardashian voglia che la sua casa sia un paradiso di sicurezza e serenità.

La regina dei reality, 41 anni, let Uno sguardo all’interno del suo complesso calmante di Calabasas – Comprato da Kanye West 23 milioni di dollari dopo aver chiesto il divorzio l’anno scorso.

“Tutto in casa mia è davvero minimo”, ha dichiarato inizialmente Kardashian. Dal suo tour di casa. “Trovo che ci sia così tanto caos nel mondo che quando torno a casa voglio essere davvero calmo e voglio che tutto si senta calmo”.

Kardashian ha acquistato la casa per la prima volta con West nel 2014, prima che fosse distrutta e ricostruita da zero nel corso di sei anni.

L’ex coppia ha prima lasciato Vogue nel loro spazio sorprendentemente scarso Nel 2019, È apparso su Copertura astratta architettonica Nel febbraio dell’anno successivo.

Ma mentre West, 44 anni, potrebbe essere andato, il nuovo video di Vogue mostra che l’estetica neutra è ancora al suo posto.

Kim Kardashian ha dato ai fan uno sguardo all’interno della casa di Calabasas che aveva precedentemente condiviso con Kanye West. Ha comprato la casa da West dopo la loro separazione l’anno scorso e ora è l’unica proprietaria della proprietà. Youtube

Cucina tranquilla di Kim: l’area cottura presenta ripiani in marmo bianco e armadi in legno chiaro. La cucina a pianta aperta si affaccia sull’area salotto. Youtube

Nessun colore consentito: anche la zona giorno adiacente era sorprendentemente minimale, con un divano bianco curvo e opere d’arte beige appese al muro. Youtube

Camera con vista: Il tinello si affaccia su un tranquillo giardino verdeggiante. Youtube

Luminoso e arioso: un altro spazio per sedersi nella casa da 23 milioni di dollari comprende due divani curvi e un pianoforte a coda contro finestre dal pavimento al soffitto. Youtube

Kardashian è stato avvistato mentre vagava per il corridoio della casa incredibilmente disseminata. Youtube

Nel nuovo video, Kardashian porta le telecamere per la prima volta nella cucina di casa, che presenta ripiani in marmo bianco e armadi in legno chiaro.

Sebbene la fondatrice di Skims sia madre di quattro figli: North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 e Psalm, 2, la cucina è libera dal disordine che riempie la maggior parte delle cucine familiari.

“Ogni bambino può avere il proprio stile e gusto nella propria camera da letto e divertirsi molto, ma nella casa principale mi piace molto la tranquillità”, ha affermato.

La stessa semplicità è presente nel soggiorno della Kardashian, che ha sfoggiato anche in un video di Vogue.

La camera dispone di un piccolo camino e di finestre dal pavimento al soffitto ricoperte da tende bianche. Il divano bianco curvo e due poltrone abbinate sono gli unici mobili nella stanza.

Altrove nel video, la star porta le telecamere nel campo da basket della sua casa, situata nell’ampio cortile sul retro.

La corte si affaccia sulla palestra, che Kardashian ha detto che lei e le sue sorelle usano spesso per allenarsi.

“È il posto più fantastico in cui i bambini si divertono”, ha detto Kardashian a proposito dello spazio all’aperto.

Nel frattempo, la bellezza ha anche dato uno sguardo alla sua impressionante collezione di auto, sostenendo che tutte le sue auto sono dipinte di grigio per abbinarsi al colore della sua casa.

La Kardashian ha mostrato le sue tre auto di lusso – Lamborghini, Rolls-Royce e Maybach – dicendo che erano tra i suoi beni più costosi.

E mentre il suo ex marito è fuori casa, non avrà bisogno di un’auto per accompagnarla nella sua nuova casa.

Lo scorso dicembre, Ovest Ha comprato la sua proprietà proprio dall’altra parte della strada Per 4,5 milioni di dollari per essere vicini alle Kardashian e ai loro figli.