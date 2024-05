Selena Gomez abbaglia con uno splendido abito bianco e nero al Festival di Cannes

Selena Gomez dimostra il suo potere da star!

La cantante e attrice 31enne indossava uno splendido abito bianco e nero quando è arrivata alla première del suo film. Emilia Perez Durante il 77° Festival di Cannes, sabato 18 maggio.

Gomez ha completato il suo look con una grande collana d’argento, vari anelli e smalto rosso. I suoi capelli erano raccolti in una coda di cavallo.

Selena Gomez.

Gisela Schober/Getty



Emilia Perezin selezione ufficiale a Cannes, con protagonista anche Zoe Saldaña.

Sinossi del film, secondo Il sito ufficiale del Festival di CannesSi legge: “Sopraqualificata e sottovalutata, Rita lavora come avvocato per una grande azienda più interessata a liberare i criminali dai guai che a consegnarli alla giustizia. Un giorno, trova una via d’uscita inaspettata, quando il leader del cartello Manitas la assume per aiutarlo a lasciare il suo lavoro e realizzare il piano che segretamente preparava da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere.

Gomez era già arrivato in Francia venerdì 17 maggio.

Ha trascorso la giornata facendo shopping e salutando i fan indossando un abito corto bianco peplo del marchio di abbigliamento Self-Portrait (che Disponibile ora per $ 495) e slingback bianche e nere disegnate da Roger Vivier.

Selena Gomez arriva a Cannes.

Jacopo Raul/GC Immagini



Ha completato il look con occhiali da sole rotondi bianchi Atnia Barcellona E un piccolo portafoglio bianco. I suoi capelli scuri erano raccolti in una crocchia ordinata.

IL Omicidi solo all’interno dell’edificio Ultimamente la star è una fan degli abiti monocromatici.

Al Time100 Summit di New York City il 24 aprile, indossava un audace completo tutto nero composto da una giacca di pelle nera oversize di Ducie London e un abito nero di Brandon Maxwell con un corpetto a corsetto di pelle.

Ha accessoriato con décolleté nere a punta aperta di Black suede Studio, occhiali da sole cat-eye neri di Linda Farrow e delicati gioielli di L’alta gioielleria di Stephanie Gottlieb.

La fondatrice di Rare Beauty era radiosa con un look tutto rosa al lancio del nuovo prodotto del suo marchio, Soft Pinch Luminous Powder Blush, a New York il 6 aprile.

Gomez indossava un abito abbottonato rosa setoso caratterizzato da un delicato motivo paisley. Ha aggiunto un piccolo cappotto rosa sulle spalle per un look rilassato e ha accessoriato con décolleté rosa a punta con piccoli cinturini.