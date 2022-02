Il rappresentante repubblicano Jim Heckdorn è morto all’età di 59 anni

NuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Rappresentante Jim HaggornR-Minn., Sua moglie Jennifer Carnahan ha annunciato su Facebook di essere morto all’età di 59 anni.

Hakodorn Annunciata la recidiva di cancro al rene lo scorso luglio e risultata positiva al COVID-19 il mese scorso. La causa della morte non è stata dichiarata a Carnahans Post di Facebook.

Nel 2018, Hagedorn è stato eletto per rappresentare il primo distretto congressuale del Minnesota, per lo più rurale, a sud di Minneapolis. Poco dopo essere entrato in carica, gli è stato diagnosticato per la prima volta un cancro ai reni.

Fox News riporta che l’ufficio di Hackdorne ha detto venerdì mattina alla leadership repubblicana che era morto.

“Jim amava il nostro paese e adorava rappresentare la gente del Minnesota meridionale”, ha scritto Carnahan. “Ha vissuto il suo sogno servendo gli altri in ogni momento di ogni giorno. Non c’è un conservatore più forte nel nostro stato di mio marito; mostra come ha votato, guidato e combattuto per il nostro Paese”.

Hegdorne è stato il terzo membro della Camera a morire durante il 117° Congresso. Rappresentante. Ron Wright, R-Texas e Rep. Alci Hastings, D-Fla., morto l’anno scorso. Inoltre, Luke Letlow, R.L.

Nuova ripartizione dell’Assemblea 433 membri: 222 democratici, 211 repubblicani e due posti vacanti – il seggio di Hekdorn e l’ex delegato dimesso Devin Nunes, R-Khalif.

Carnahan lo ha descritto come “un marito amorevole, figlio, fratello, zio, cugino, nipote, amico, nipote, nipote, vichingo, pinguino e fan dei gemelli”.

“Anche se nulla può prepararti con precisione a un dolore inimmaginabile, un dolore intenso, un soffocamento e un vuoto infinito, possiamo ridere sapendo che Jim sorride quando il tuo amore eterno scompare. Ti incoraggiamo a inseguire i nostri sogni, ad amare incondizionatamente e a combattere per il Paese. ” , “Ha continuato.

“Jim Haggorn, ti amo”, ha concluso Carnahan. “Mi manchi. Mi sento vuoto senza di te. Ti terrò sempre per mano.”

Chad Pergram di Fox News ha contribuito a questo rapporto.