Rishi Sunak: L’assenza del D-Day suscita rabbia e si scusa con il Primo Ministro

Londra

CNN

—



Il primo ministro britannico Rishi Sunak si è scusato per aver lasciato il paese Commemorazione dell’80° anniversario Il D-Day ha iniziato a filmare un’intervista televisiva, una decisione che ha messo a dura prova la credibilità e ha ulteriormente offuscato la sua vacillante campagna elettorale generale.

Sunak partecipò giovedì alla prima parte delle commemorazioni in Normandia, in Francia, ma saltò la cerimonia internazionale sulla spiaggia di Omaha nel 1944 alla quale parteciparono altri leader mondiali e veterani dell’operazione alleata.

“Il mio ultimo desiderio è che le commemorazioni siano messe in ombra dalla politica”, ha scritto Sunak in una lunga lettera di scuse a X. “Dopo l’evento britannico in Normandia, sono tornato nel Regno Unito. Riflettendoci, è stato un errore non rimanere più a lungo in Francia – mi scuso.

Ma la mossa aveva già suscitato rabbia e sfiducia in Gran Bretagna, e ha rappresentato un altro grave errore di calcolo nella vacillante campagna elettorale di Sunak.

Sunak ha lasciato l’evento per registrare un’intervista elettorale per l’emittente ITV, ha confermato la rete, in cui ha sostenuto le affermazioni sui piani fiscali del partito laburista dell’opposizione, come hanno affermato fact-checker e un alto funzionario pubblico. falso o errato.

Andrew Matthews/Getty Images Sunak e la moglie Akshata Murthy durante un evento del D-Day a Portsmouth, in Inghilterra, mercoledì, il giorno prima della commemorazione in Normandia.

Hanno partecipato più di 20 capi di Stato, capi di Stato e rappresentanti delle famiglie reali di tutta Europa Festival internazionaleLo sbarco degli Alleati sulla spiaggia nella Francia occupata dai nazisti ebbe luogo in una giornata commemorativa, 80 anni dopo aver gettato le basi per la sconfitta della Germania nella Seconda Guerra Mondiale.

“Guarda, mi sto arrabbiando. Capisco che sia stato un errore significativo”, ha detto venerdì il ministro senior di Sunak, Johnny Mercer, a un giornale britannico, mentre bollava “falsa indignazione” da parte dei critici di Sunak.

Il ministro degli Esteri ed ex primo ministro di Sunak, David Cameron, è stato fotografato con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente tedesco Olaf Scholz e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la cerimonia internazionale.

All’evento ha partecipato il leader laburista Keir Starmer, che è stato filmato mentre parlava con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. I laburisti hanno immediatamente condannato la decisione di Sunak di saltare gli eventi e Gough ha dominato la copertura giornalistica britannica delle elezioni di venerdì.

La campagna di Sunak è iniziata con un discorso bagnato dalla pioggia fuori Downing Street ed è stata afflitta da processi decisionali discutibili e da eventi visivamente dannosi, ma l’errore del D-Day di giovedì è sembrato il momento più confuso e dannoso. campagna finora.

Stava già rispondendo alle accuse del Labour secondo cui avrebbe mentito sul costo dei piani fiscali dell’opposizione – un argomento che ha filmato in un dibattito con ITV giovedì sera. Il Ministero del Tesoro britannico ha contraddetto duramente le affermazioni di Sunak in un dibattito televisivo martedì, affermando che i suoi funzionari indipendenti avevano calcolato che i piani laburisti avrebbero “aumentato le tasse di tutti di £ 2.000”. La dichiarazione politica del Labour deve ancora essere pubblicata e il partito afferma che la sua agenda è completamente valutata.

Benoît Tessier/Reuters Il leader laburista Keir Starmer si congratula con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la cerimonia internazionale. READ 2021 World Series: Astros-Braves Game 1 in diretta streaming, canale TV, guarda online, conflitti, tempo per i playoff MLB

ITV News ha affermato che il suo gruppo non ha richiesto specificamente di parlare con il Primo Ministro giovedì e che la data è stata effettivamente proposta dal gruppo di Sunak in concomitanza con l’anniversario del D-Day.

“Il posto che ci è stato assegnato oggi, non sappiamo perché. “Ovviamente non è una nostra scelta, ma è certamente disposto a tornare dalla Normandia e fare una campagna”, ha detto a ITV il redattore britannico di ITV Paul Brandt, che ha condotto l’intervista. Rapporto Giovedì notte.

“Le commemorazioni del D-Day di ieri ricordano il coraggio di tutti coloro che servono il nostro Paese”, ha detto venerdì il direttore generale ombra del Labour, Jonathan Ashworth.. “Scegliendo di dare priorità alle sue apparizioni televisive vanitose rispetto ai nostri veterani, Rishi Sunak ha mostrato ciò che è più importante per lui.”

Si prevede che Sunak perderà contro i laburisti in maniera schiacciante il 4 luglio, e la sua campagna non è riuscita a produrre un momento decisivo che potrebbe far pendere i sondaggi a suo favore.

Nei giorni scorsi, Nigel Farage, architetto della Brexit e spina nel fianco populista di molti leader conservatori, ha ricevuto un ulteriore colpo quando ha annunciato che avrebbe guidato la campagna del Partito riformista, facendo appello direttamente ai sostenitori dei conservatori di destra affinché abbandonassero Chung. E vota per il suo gruppo ribelle.

Farage ha colto di sorpresa l’errore di giudizio di Sunak, scrivendo su X che “il primo ministro non può nemmeno prendersi la briga di partecipare a un evento internazionale sopra Omaha Beach”. In un altro post ha aggiunto: “I patrioti che amano il proprio Paese non dovrebbero votare per lui”.