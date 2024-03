Headspace XR mi ha fatto dimenticare quanto odio la tecnologia della meditazione

Non sono una persona tranquilla, ma mi piacerebbe esserlo. Ecco perché continuo a sperimentare diverse tecniche di meditazione, inspirando ed espirando mentre disegni astratti o suoni disincarnati mi guidano verso uno stato dell'essere più elevato. O questo è ciò che accadrebbe se la maggior parte delle tecniche di meditazione funzionassero per me. Quindi fidati di me quando dico che non mi aspettavo nulla da Headspace XR.

Quando è scoppiata la pandemia, le app di meditazione e consapevolezza hanno subito un duro colpo Spazio per la testa Erano ovunque. Ha perfettamente senso. Dopo aver meditato nella realtà virtuale? Sembra ridicolo. Perché dovrei respirare attraverso le cuffie quando non posso? Ma non si sa mai! Cose che potrebbero sorprenderti! Ecco perché io, uno scettico della meditazione, ho accettato di provare una demo di Headspace XR. Mentre entravo nell'ufficio di Meta a New York, ho pensato di indossare le cuffie e annuire educatamente mentre gli estranei mi guardavano mentre indossavo Quest 3 e facevo un respiro profondo. Tecnicamente sì Lui è Quello che è successo, ma sono rimasto sorpreso dal fatto che mi sia davvero piaciuto quello che vedevo all'interno dell'auricolare.

Headspace XR è ciò che ottieni se prendi l'app Headspace e la trasformi in un parco giochi virtuale. Cammini come un avatar astratto e neutro rispetto al genere e ci sono diversi luoghi in cui puoi andare e… giocare. C'è una serie di "fontane" dove puoi raccogliere sfere colorate e lanciarle contro i muri, oppure inspirare e inalare i colori nel tuo avatar. C'è un posto chiamato Energy Dome dove puoi andare e agitare le braccia mentre tracci forme. Il meglio che posso descriverlo è se Ha vinto Sabre E Tai Chi ha avuto un bambino. Sono sicuro di sembrare un idiota all'esterno, ma all'interno della cupola elettrica mi stavo divertendo.

È un po' come il Tai Chi. Jeff: Morto

Puoi anche visualizzare una piccola mappa per visualizzare tutte le aree all'interno di questo parco giochi per la salute mentale. Un gigantesco flusso d'atmosfera, dove ti aspettano sei palloncini con facce che rappresentano emozioni diverse. Toccandone uno potrai personalizzare l'esperienza a seconda che ti senta felice, triste, annoiato, ansioso, arrabbiato o solo. C'è un murale con delle catapulte allineate di fronte dove spari palline virtuali di vernice per scoprire alla fine un messaggio. (Nella mia demo, il mio motto era “Sii presente”.)

In realtà ci sono molte catapulte. Ad un certo punto, siamo stati incoraggiati a lanciare palline attraverso forme giganti nel cielo, inspirando quando si ritraevano, espirando quando si lasciavano andare. Puoi anche invitare gli amici a venire con te in vari luoghi e club “pubblici”. L'esperienza più tradizionale che ho avuto è stata la visita alla Boxy Treehouse. È una casa sull'albero virtuale al tramonto dove puoi vederne una visualizzazione Respirazione a scatolaTecnica di respirazione profonda per calmare il sistema nervoso.

Sembrava una tasca per pillole da meditazione. Ma invece di nascondere la medicina in un regalo per i tuoi animali domestici, impari le abilità di meditazione giocando. Questo è previsto dalla progettazione.

Headspace XR è progettato per essere un parco giochi virtuale per la meditazione e la consapevolezza. Foto: Meta

"Ci sono cinque pilastri della consapevolezza di cui parliamo specificamente in Headspace. Ci sono meditazione, movimento, mangiare, dormire e giocare. Giocare, per me, è qualcosa a cui possiamo davvero accedere nel mondo della realtà virtuale, che è stato uno di questi. è difficile accedervi in ​​un mondo bidimensionale.

Un'altra funzionalità lanciata in Headspace XR sono le esperienze di realtà più miste. Non ho potuto provarlo durante la demo, ma mi è stato detto che è progettato per consentirti di interagire fisicamente con l'ambiente circostante. Ad esempio, uno ti consente di disegnare una finestra nella tua stanza e la visualizzazione guidata ti consente di vedere bolle di energia positiva che volano attraverso quella finestra nel tuo spazio.

Ci sono anche alcune esperienze di realtà mista in Headspace XR. Questo visualizza anche la respirazione della scatola. Jeff: Morto

“L'idea è di portare questa pratica nella tua vita quotidiana. Perché non si tratta tanto di tecniche ed esercizi. La consapevolezza è davvero uno stile di vita”, afferma Kesonja Giscombe, una delle insegnanti di consapevolezza e meditazione presso Headspace. Esperienza XR.”