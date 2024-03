Lo SpaceX Crew-8 della NASA viene lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale

Nota dell'editore: questa versione è stata aggiornata il 4 marzo 2024 per correggere solo il collegamento audio aE cambia l'immagine.

Un equipaggio internazionale di quattro persone ha raggiunto l'orbita dopo un lancio riuscito verso la Stazione Spaziale Internazionale alle 22:53 EDT di domenica dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida. La missione SpaceX Crew-8 della NASA è l'ottava missione commerciale di rotazione dell'equipaggio dell'agenzia con la compagnia sulla stazione spaziale.

Un razzo SpaceX Falcon 9 ha spinto in orbita la navicella spaziale Dragon trasportando gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Janet Epps, insieme all'astronauta di Roscosmos Alexander Grebenkin, in una spedizione scientifica a bordo del laboratorio orbitante.

“Congratulazioni alla NASA e a SpaceX per un altro lancio di successo della Stazione Spaziale Internazionale! In questa ottava missione di rotazione dell'equipaggio, stiamo dimostrando ancora una volta la potenza delle nostre partnership commerciali e dell'ingegno americano che ci spingeranno ulteriormente nell'universo”, ha affermato la NASA L'amministratore Bill Nelson ha dichiarato: “Organizzare più di 200 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche per contribuire ad alimentare questa nuova era di esplorazione spaziale e a beneficio dell'umanità qui sulla Terra.”

Durante il volo di Dragon, SpaceX monitorerà una serie di manovre robotiche della navicella spaziale dal Mission Control a Hawthorne, in California. I team della NASA monitoreranno le operazioni della stazione spaziale durante il volo dal Mission Control presso il Johnson Space Center dell'agenzia a Houston. La copertura della NASA continua con Solo suono Commento fino all'inizio della riunione e trasmissione ancorata.

La navicella spaziale Dragon, chiamata Endeavour, attraccherà autonomamente nella porta anteriore del modulo Harmony della stazione intorno alle 3 del mattino di martedì 5 marzo. NASA+TV NASA, app NASA, Youtubee il agenzia sito web. La NASA continuerà inoltre la copertura della cerimonia di benvenuto dell'equipaggio una volta arrivato alla stazione orbitale. Scopri come trasmettere in streaming la NASA TV su una varietà di piattaforme, inclusi i social media.

Crew-8 si unirà all'equipaggio della stazione spaziale Expedition 70 composto dagli astronauti della NASA Yasmine Moghbeli e Loral O'Hara, dall'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen, dall'astronauta della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Satoshi Furukawa e dagli astronauti di Roscosmos Konstantin Borisov e Oleg. Kononenko e Nikolai Chubb. Per un breve periodo, il numero dell'equipaggio a bordo della stazione spaziale aumenterà a 11 fino a quando i membri dell'equipaggio 7 Mogbele, Mogensen, Furukawa e Borisov non torneranno sulla Terra pochi giorni dopo.

Crew-8 condurrà nuove ricerche scientifiche per preparare l'esplorazione umana oltre l'orbita terrestre bassa e avvantaggiare l'umanità sulla Terra. Gli esperimenti includono lo studio degli organoidi cerebrali per comprendere i disturbi neurodegenerativi, i cambiamenti nei fluidi corporei durante il volo spaziale e gli effetti delle radiazioni ultraviolette e della microgravità sulla crescita delle piante. Questi sono solo alcuni degli oltre 200 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche che verranno eseguiti durante la missione.

Con questa missione, la NASA trarrà il massimo vantaggio dalla stazione spaziale, dove gli astronauti vivono e lavorano ininterrottamente da più di 23 anni testando tecnologie, facendo scienza e sviluppando le competenze necessarie per operare future destinazioni commerciali nell'orbita terrestre bassa ed esplorare luoghi più lontani dalla Terra. Terra. . La ricerca condotta sulla stazione spaziale offre vantaggi alle persone sulla Terra e apre la strada a future missioni di lunga durata sulla Luna e oltre attraverso le missioni Artemis della NASA.

Matthew Dominique è il comandante della Crew-8, il suo primo volo spaziale da quando è stato selezionato come astronauta nel 2017. Durante la Spedizione 70/71 a bordo della stazione spaziale, servirà come specialista di missione. Lui segue @DomenicoMatteo Su X.

Michael Barratt è il pilota della Crew-8, alla sua terza visita alla stazione spaziale. Nel 2009, Barratt ha prestato servizio come ingegnere di volo nella Spedizione 19/20 quando la stazione ha spostato il suo equipaggio standard da tre a sei e ha condotto due passeggiate spaziali. Ha volato sullo Space Shuttle Discovery nel 2011 a bordo dell'STS-133, che ha fornito il modulo multiuso permanente e il trasportatore logistico veloce IV. Barratt ha trascorso un totale di 212 giorni nello spazio. Durante la Spedizione 70/71 servirà come specialista di missione.

Janet Epps è una specialista di missione per Crew-8, il suo primo volo spaziale, dove lavora con il comandante e il pilota per monitorare la navicella spaziale durante le fasi dinamiche di lancio e rientro del volo. Epps è stata selezionata dalla NASA come astronauta nel 2009. Servirà come ingegnere di volo durante le spedizioni 70/71. Lui segue @astro_janet Su X.

Il cosmonauta di Roscosmos Alexander Grebenkin vola alla sua prima missione. Servirà come ingegnere di volo durante le spedizioni 70/71.

