Helldivers 2 ha “performato oltre le aspettative” e ha venduto più di 8 milioni di copie

Helldivers 2 ha venduto oltre 8 milioni di copie.

Dipende Bloomberg e l'analista Doug Kreutz, che ha stimato che le prestazioni del gioco “hanno superato le aspettative” dell'editore Sony e dello sviluppatore Arrowhead.

Sebbene Sony debba ancora confermare i dati di vendita, Kreutz ritiene che Helldivers 2 abbia probabilmente superato la soglia degli 8 milioni, con vendite in crescita “ogni settimana”.



Helldivers 2 – Rapporto sul trailer del dovere | Giochi per PS5 e PC.Guarda su YouTube

Helldivers 2 è stato un enorme successo per Arrowhead e PlayStation, e il fatto che gli sviluppatori ci tengano tutti sulle spine non è una piccola parte di ciò. Al momento del suo rilascio iniziale, è diventato rapidamente il più grande lancio Steam mai realizzato per PlayStation e attualmente raggiunge il picco simultaneo storico di oltre 458.000 giocatori.

Emma Kent ha scritto nella recensione di Helldivers 2 di Eurogamer: “Con i suoi scontri a fuoco pieni di caos e commedia, è uno spasso giocare con gli amici” e gli ha assegnato quattro stelle.

Il direttore creativo di Helldivers 2 ha recentemente risposto ai fan che contrappongono la serie Helldivers 2 a Halo, dicendo che “abbiamo bisogno di più empatia e unità nel mondo, e meno rivalità”.

