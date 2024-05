Le prime recensioni dell’iPad Air M2 lo chiamano “l’iPad che puoi avere”

Dopo aver annunciato la settimana scorsa i nuovi iPad, la stampa ha appena pubblicato le prime recensioni dell’iPad Pro M4. Ora abbiamo anche recensioni per iPad Air M2Lodano l’equilibrio tra l’avere hardware abbastanza potente a un prezzo ragionevole.

Recensione dell’iPad Air M2

secondo Impegnarsi, il nuovo iPad Air M2 è l’iPad “must-have”. Mentre il sito web afferma che è difficile consigliare l’iPad Pro M4 dato il suo prezzo elevato, l’iPad Air offre un “mix convincente di funzionalità pur rimanendo conveniente”. La recensione evidenzia l’aggiornamento dello spazio di archiviazione per il modello base (ora a 128GB) e la nuova versione da 13 pollici.

Ma per il resto di noi, l’iPad Air è ancora in circolazione e offre l’80% dell’esperienza dell’iPad Pro a un prezzo molto inferiore. Per la prima volta un iPad con schermo grande è disponibile ad un prezzo molto conveniente. Il mio cuore potrebbe desiderare l’iPad Pro, ma la mia mente (e il mio portafoglio) concordano sul fatto che l’iPad Air sia una scelta molto più logica.

Ars Tecnica L’iPad Air M2 si chiama “tutto iPad”. Sebbene la recensione affermi che un iPad entry-level sarà probabilmente sufficiente per la maggior parte degli acquirenti, il nuovo Air offre l’esperienza iPad completa a prezzi molto più bassi rispetto all’iPad Pro. Il sito afferma inoltre che il chip M2 è “abbastanza potente da fare tutto ciò che le persone attualmente utilizzano sugli iPad”.

L’Air da 13 pollici in particolare potrebbe attrarre chi vuole sostituire il proprio portatile con un iPad. Lo schermo è abbastanza grande e il dispositivo è decisamente abbastanza veloce. Il prezzo è ok, anche se dovrai considerare il costo dell’accessorio per tastiera (se vuoi solo un enorme pannello di vetro su cui leggere, l’Air da 13 pollici va ancora bene, ma trovo il dispositivo un po’ troppo grande e poco maneggevole se si intende utilizzarlo solo come Tablet).

CNET Sembra essere d’accordo con gli altri recensori. Inoltre, la recensione rileva anche che i nuovi acquirenti di iPad Air dovranno acquistare anche l’Apple Pencil Pro, poiché l’Apple Pencil 2 non è compatibile con esso.

Sembra esattamente lo stesso quando viene tenuto, ma ha nuove funzionalità di rotazione e un gesto di pizzicamento abilitato al tocco per le app supportate. Il nuovo Pencil Pro ha lo stesso prezzo del Pencil 2 ($129), il che è fantastico, tranne che… il nuovo Air non funzionerà affatto con il vecchio Pencil 2. Quindi dovrai acquistare una Pro Pencil o utilizzare la penna USB-C più sottile che non è sensibile alla pressione. Grida a questo: è uno spreco e ti costringe ad aggiornare un accessorio che altrimenti non potresti avere.

il bordod’altra parte, dice che l’iPad da acquistare non è il nuovo Air, ma l’iPad entry-level appena diventato più economico – Ora parte da $ 349.

Salvo alcuni scenari specifici, non credo che ti chiederei di acquistare un iPad Air quest’anno. Non che non sia fantastico, è che è fantastico! È solo che per $ 250 in meno puoi ottenere un iPad di base, adatto a tutte le attività comuni dell’iPad. L’iPad di decima generazione ha due anni a questo punto, ma è ancora un dispositivo eccellente, soprattutto dopo che Apple ha ridotto il suo prezzo da $ 449 a $ 349. L’iPad, non l’iPad Air, è l’iPad giusto per la maggior parte delle persone.

L’iPad Air parte da $ 599 per la versione da 11 pollici E $ 799 per la versione da 13 pollici.

Recensioni video

Puoi dare un’occhiata ad alcune recensioni video qui sotto: