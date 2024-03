Monitoraggio 2'S La stagione 9 è quasi finita e quando la stagione 10 inizierà il 16 aprile, lo sparatutto con eroi subirà alcuni importanti cambiamenti.Tutti i suoi eroi non saranno più bloccati dietro la corsia di battaglia Il gioco avrà un nuovo negozio ad esso dedicato Skin leggendarie Appena. Ma Monitoraggio 2 Ottiene anche un nuovo eroe dei danni Correre rischi, una personalità pessimista, basata sullo scavo e non binaria che può scavare sottoterra e tornare respirando direttamente sul bersaglio. Mentre abbiamo appena visto Scatti concettuali Per la personalità al lavoro, Osservazione e controllo La comunità li abbraccia davvero e fa battute interne su di loro che si diffondono nel fandom a macchia d'olio. Prima che i Venture accompagnassero un carico utile o aiutassero a spingere una barriera, erano considerati mangiatori di rocce.

Lo scherzo è iniziato in modo abbastanza innocente. Alcuni I fan se ne sono accorti Il progetto Denti scheggiati Nel loro concetto artistico, e poi sono giunti alla logica conclusione che l'hanno rotto per qualcosa. Dato che l'intero set e la progettazione erano basati sullo scavo e sulla perforazione, i giocatori hanno avuto la ridicola idea che stavano mangiando rocce. Una volta presentata la proposta, Osservazione e controllo I fan dovrebbero lavorare per trasformare l'idea in grande arte e battute.

Anche se Venture è probabilmente troppo vicino al lancio perché il team Blizzard possa tradurre lo scherzo in battute pre-partita, Monitoraggio 2 Gli sviluppatori passati e presenti hanno sostenuto questa legge collettiva.

La sede del progetto è ad Al-Shamila Osservazione e controllo Il mondo non è chiaro a questo punto, ma lo dice il direttore del gioco Aaron Keller E ha dichiarato Il team prevede di rilasciare ulteriori informazioni sulla loro lore in futuro in un modo che sia “molto diverso da quello che è attualmente”. [Blizzard has] È già stato fatto.” Qualunque cosa sia Osservazione e controllo Sembra che la storia stia andando avanti e ci sarà un sacco di lavoro pesante da fare ora che Blizzard l'ha fatto Secondo quanto riferito, ha annullato le missioni della storia pianificate.