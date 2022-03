I gemelli acquisiscono Isiah Kiner-Falefa da Mitch Garver

Twins e Rangers concordano un accordo che manderà Isiah Kiner-Falefa in Minnesota, Lo riporta Jeff Bassan di ESPN. Kiner-Falefa e probabilmente si dirigeranno in Minnesota contro il ricevitore Mitch Garver, in John Heyman della MLB. Il giocatore di bocce Ronnie Henriquez è la prospettiva nell’accordo, Secondo Betsy Helfand della St. Paul Pioneer Press,.

Per i Rangers, questa è un’altra mossa che ha conquistato i titoli dei giornali in una stagione che è stata molto impegnativa per il club. Prima di chiudere, hanno lanciato un sacco di soldi per aggiungere diversi giocatori, i due nomi più grandi sono Cory Seeger e il secondo uomo Marcus Simin. L’aggiunta di questi due aggressori, insieme all’arrivo imminente del potenziale potenziale candidato Josh Jong, ha portato a speculazioni immediate sul fatto che Kiner-Falefa potesse essere un candidato commerciale. Ma quando Young ha subito un intervento chirurgico alla spalla il mese scorso, sembrava spostare il pendolo verso il Texas mantenendo Keener-Valeva la terza base quotidiana. Tuttavia, ora è stato dimostrato che non è così, poiché si sta dirigendo verso il Minnesota.

Ho avuto i gemelli Andrelton Simmons come prima storia l’anno scorso. Nonostante abbia mostrato le capacità difensive per cui è noto da tempo, Simmons ha avuto un anno cupo nel board, segnando .223/.283/.274, wRC+ di 56. Ieri ha firmato con i Cubs per un modesto stipendio di 4 milioni di dollari, che mostra che i gemelli non avevano un motivo terribile per riportarlo all’ovile. Con Kiner-Falefa, hanno portato un giocatore con un profilo simile a Simmons, ma ci sono più ragioni per essere ottimisti sulla sua prestazione futura. Come Simmons, Kiner-Falefa è un guanto di sfida numero uno, piazzandosi al terzo posto tra i giocatori professionisti della MLB nella votazione della Fielding Bible la scorsa stagione. La sua racchetta è stata finora al di sotto della media nella sua carriera, non avendo mai messo un WRC+ sopra 94. Tuttavia, è ancora relativamente giovane, ha 27 anni a fine mese, rispetto all’adulto di Simmons, lei ha 32 anni. Ha anche raggiunto .271/.312/.357 l’anno scorso per un WRC+ di 85, numeri non grandi ma decisamente migliori di quelli forniti da Simmons. Dovrebbe anche ricevere uno stipendio arbitrale di $ 4,9 milioni, Per il collaboratore di MLBTR Matt SchwartzE dopo questo viene fornito con un anno in più di controllo.

Ma per fare questa potente aggiunta alla loro corte, i Gemelli hanno dovuto mandare un giocatore prezioso dall’altra parte. Garver ha avuto un’enorme stagione di successo nel 2019, segnando .273/.365/.630, un WRC+ di 155. Questa sarebbe una produzione eccezionale per qualsiasi giocatore, ma è stata particolarmente impressionante per una caccia. Gli infortuni sono stati limitati a sole 23 partite che producono anemia nella breve stagione 2020, ma si è ripreso bene l’anno scorso. Sebbene stia ancora affrontando infortuni e abbia giocato solo 68 partite, la sua serie di vittorie consecutive nel 2021 era .256/.358/.517, un WRC+ di 137. L’anno scorso, i Rangers hanno diviso i compiti di recupero quasi equamente tra Jose Trevino e Jonah Heim, che piazzato wRC+ è rispettivamente di 60 e 64 di lunghezza. Garver è in grado di produrre a un ritmo molto più elevato, ma presenta preoccupazioni date le lesioni che si sono verificate negli ultimi anni, il che lo rende un’opzione ad alto rischio e ad alto rendimento per il Texas. Tuttavia, non sarebbe stato troppo rischioso dal punto di vista finanziario, poiché quest’anno avrebbe dovuto guadagnare uno stipendio arbitrale di $ 3,1 milioni, con un altro anno di controllo rimanente dopo.

Il motivo per cui i gemelli sono stati in grado di separarsi da un ricevitore così talentuoso come Garver è stata l’apparizione di Ryan Jeffers. Al suo debutto in MLB nel 2020, ha giocato 26 partite e ha segnato .273/.355/.436, WRC+ da 120. Nel 2021, ha fatto un inizio difficile, segnando .147/.216/.176 prima di essere retrocesso. . fine aprile. Dopo aver mostrato segni di miglioramento in Triple-A, è stato richiamato a giugno e ha raggiunto .206/.277/.433 per il resto del percorso, abbastanza buono per wRC + 92. Sebbene questo sia chiaramente un calo dei numeri Garver, Jeffers rapporti Compie 25 anni a giugno e arriva a cinque anni dalla fine del dominio. I gemelli hanno chiaramente ritenuto che valesse la pena cogliere l’opportunità per il giocatore più giovane per aggiornare il proprio stadio.

Ovviamente, non sono tutti i gemelli aggiunti, poiché hanno anche coinvolto Ronnie Henriquez nell’accordo. Il 21enne ala destra si è diviso la scorsa stagione tra Alta A e Doppia A, diventando 16 in 21 partite. A 93 2/3 round, l’ERA 4.71 non è stata particolarmente impressionante, ma i gemelli sono stati certamente ipnotizzati dalla loro velocità di deambulazione del 27,1% e della velocità di deambulazione del 6,5%, entrambe migliori della media. Il club ha sicuramente bisogno di armi dopo che Jose Berrios ha perso per scambio, Quinta Maeda per infortunio e Michael Pineda per libero arbitrio. Henriquez probabilmente non sarà di aiuto immediato in questo senso, dato che non ha mai superato la Doppia A, ma probabilmente sarà un fattore più avanti nella stagione.

Altro sta arrivando.