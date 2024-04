I principi William e George partecipano insieme a una partita di calcio nel mezzo della battaglia di Kate Middleton contro il cancro

Il principe William e suo figlio, il principe George, hanno trascorso una serata da papà giovedì, assistendo a una partita di calcio dell'Aston Villa a Birmingham, in Inghilterra.

L'incontro segna la prima apparizione pubblica di William da quando sua moglie Kate, principessa del Galles, annunciò a fine marzo che le era stato diagnosticato un cancro e aveva iniziato la chemioterapia.

William e George, 10 anni, il maggiore dei tre figli di William e Kate, sedevano uno accanto all'altro durante la partita mentre applaudivano la vittoria per 2-1 dell'Aston Villa sui francesi del Lille.

Mark Atkins/Getty Images Il principe William, il principe di Galles e il principe di Galles guardano accanto a Tyrone Mings dell'Aston Villa durante l'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 tra Aston Villa e Lille OSC al Villa Park l'11 aprile 2024 a Birmingham, Inghilterra.

Non è stato riferito che William abbia fatto commenti pubblici sulla salute di Kate durante la partita, ma ha confermato a un giornalista che George stava seguendo le sue orme come tifoso dell'Aston Villa.

Katherine Ifill – AMA/Getty Images Il principe William, il principe di Galles e il principe di Galles guardano dagli spalti durante l'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 tra Aston Villa e Lille OSC al Villa Park l'11 aprile 2024 a Birmingham, Inghilterra.

Quando il giornalista sportivo del Sunday Paper Neil Moxley gli ha chiesto se George fosse “parte del branco”, William avrebbe risposto: “Oh sì, lo adora”, secondo un resoconto dello scambio condiviso da Moxley. Su X.

Mark Atkins/Getty Images Il principe William, il principe di Galles e il principe di Galles assistono durante l'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 tra Aston Villa e Lille OSC al Villa Park l'11 aprile 2024 a Birmingham, Inghilterra.

Sia William che Kate sono rimasti lontani dagli occhi del pubblico da quando Kate ha annunciato il 22 marzo, condiviso in un videomessaggio, che il cancro era stato scoperto durante i test postoperatori dopo aver subito un intervento chirurgico addominale previsto per metà gennaio.

Il tipo di cancro non è stato rivelato. Kate ha iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva alla fine di febbraio, secondo Kensington Palace.

Il palazzo ha detto, al momento dell'annuncio di Kate, che William si sarebbe preso una pausa dagli impegni pubblici durante le vacanze di Pasqua dei suoi figli da scuola. George e i suoi fratelli, la principessa Charlotte e il principe Louis, frequentano la Lambrook School, una scuola privata vicino alla casa di famiglia a Windsor, in Inghilterra.

Kate si è ritirata dagli impegni pubblici nel periodo del suo intervento chirurgico addominale a metà gennaio, e ha continuato quella pausa fino ad oggi. La principessa ha chiesto privacy per la sua famiglia nella lettera in cui annunciava la sua diagnosi, e il palazzo ha detto solo che tornerà alle funzioni pubbliche una volta ricevuta l'autorizzazione medica per farlo.

Studi della BBC Catherine, principessa del Galles, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardante la sua salute il 22 marzo 2024.

William, Kate e i loro figli non si sono uniti ad altri reali, incluso il re Carlo III, anche lui lottando contro il cancro, per partecipare alla messa di Pasqua nella Cappella di San Giorgio il 31 marzo.

Si ritiene che i gallesi trascorrano gran parte del loro tempo lontano dalle luci della ribalta ad Anmer Hall, la loro tenuta di campagna nel Norfolk, in Inghilterra, vicino alla tenuta di Sandringham della famiglia reale.