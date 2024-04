I profitti di Tesla diminuiscono, ma l'azienda promette un modello di auto più economico

New York

Tesla Inc. ha annunciato che i suoi utili rettificati del primo trimestre sono scesi del 48%, al di sotto delle aspettative inferiori di Wall Street, ma ha assicurato agli investitori che intende andare avanti con un modello più economico previsto per il prossimo anno.

La società ha registrato un calo del 9% nei ricavi totali, che ha deluso anche le stime degli analisti. Il suo margine di profitto è diminuito di due punti percentuali.

Ma Tesla ha incoraggiato alcuni investitori annunciando che intende procedere con un modello a basso prezzo, che dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà del 2025.

Tesla non ha fornito molti dettagli promessi su questo nuovo modello a basso prezzo, come il prezzo indicativo o i volumi di produzione. Il CEO Elon Musk e Tesla hanno una storia di non rispetto delle tempistiche di lancio dei veicoli. Ma la promessa che sarebbe comunque andato avanti con un modello a basso prezzo era una notizia rassicurante sulla scia delle notizie secondo cui avrebbe abbandonato del tutto i piani per l’auto.

Musk non sembrava entusiasta nemmeno solo di parlare del nuovo modello a basso prezzo, paragonandolo a una carrozza trainata da cavalli e trascorrendo molto più tempo nella chiamata con gli investitori che promettevano troppo a Tesla oltre ai suoi veicoli elettrici attuali o futuri. Ha nuovamente citato le capacità di intelligenza artificiale dell’azienda e la sua tecnologia di guida autonoma, che secondo lui verrà concessa in licenza a una o più case automobilistiche rivali entro la fine dell’anno. Ha parlato dei suoi piani per robot umanoidi senzienti e della sua visione di una flotta di milioni di persone senza conducente.robotassi“Di proprietà di un gruppo di Tesla e dei proprietari di Tesla, trasporta passeggeri che oggi si sentirebbero a proprio agio viaggiando in un’auto a guida autonoma come se camminassero in un ascensore.

“Dovremmo davvero essere visti come un’azienda di robotica AI”, ha affermato. “Se consideri Tesla semplicemente come un'azienda automobilistica, questo è semplicemente il quadro sbagliato. Se qualcuno non pensa che Tesla risolverà il problema dell'autonomia, allora penso che non dovrebbe essere un investitore nell'azienda.”

È stata una classica chiamata di Musk fin dai primi giorni di Tesla, quando la società era ancora in difficoltà finanziarie, promettendo cambiamenti tecnologici rivoluzionari per entusiasmare gli investitori per il futuro.

In una certa misura ha funzionato, con la Tesla recentemente malconcia (TSLA) Le azioni, che alla chiusura di martedì quest'anno avevano perso il 42% del loro valore, sono aumentate dell'11% nelle negoziazioni aftermarket, nonostante la brutta performance finanziaria registrata nel primo trimestre.

Tesla e Musk erano ansiosi di cambiare la narrativa su Tesla, non solo a causa dei deludenti risultati finanziari del primo trimestre, ma anche per una serie costante di cattive notizie. All'inizio di questo mese ha annunciato il suo primo debutto annuale Calo delle vendite globali Da quando sono stati svelati i piani pandemici per questo Licenziare più del 10% dei dipendenti. Ha inoltre continuato una serie di eventi che duravano da un anno Riduzioni di prezzol'ultimo dei quali arriverà lo scorso fine settimana.

Il calo del valore delle azioni preoccupa alcuni rialzisti Tesla per il futuro della casa automobilistica più preziosa al mondo. Ma deve affrontare una crescente concorrenza da parte delle case automobilistiche occidentali affermate – che stanno lanciando le proprie offerte di auto elettriche – e delle case automobilistiche cinesi, che offrono auto elettriche a prezzi più bassi.

Negli ultimi tre mesi dello scorso anno, Tesla Ha perso il suo indirizzo Essendo il più grande produttore di auto elettriche al mondo, la casa automobilistica cinese BYD.

Dopo Reuters All'inizio di questo mese ho riferito che Tesla Il CEO Elon Musk ha abbandonato i piani per un modello più economico, comunemente chiamato Tesla Model 2, a causa della concorrenza della Cina. cinguettio “La Reuters mente (di nuovo)”, ha aggiunto, senza fornire dettagli sui piani della società. Ma a gennaio aveva avvertito che le case automobilistiche cinesi avrebbero potuto fare proprio questo.Demolire i concorrenti Con veicoli elettrici a basso prezzo.

L’utile netto rettificato di Tesla è stato di 1,5 miliardi di dollari, ovvero 45 centesimi per azione. Gli analisti si aspettavano che l'utile per azione raggiungesse i 49 centesimi. È stato il più piccolo aggiustamento Tesla riporta utili trimestrali dal primo trimestre del 2021, quando la pandemia e le interruzioni della catena di fornitura avevano ancora un impatto sui risultati.

La società ha inoltre affermato di avere un flusso di cassa negativo di 2,5 miliardi di dollari, segnando la prima volta che ha bruciato liquidità in un trimestre dal primo trimestre del 2020 all’inizio della pandemia.

La società ha affermato di aver dovuto affrontare molte sfide nel primo trimestre, dal conflitto nel Mar Rosso, che ha costretto le navi dirette dall'Asia all'Europa a intraprendere una rotta più lunga attorno all'Africa, all'incendio doloso presso la sua fabbrica in Germania e alla graduale espansione della Model 3 aggiornata nella sua fabbrica di Fremont, in California.