I Solos arriveranno finalmente su Apex Legends nella stagione 21 – Spiegazione dei Solos

Le modalità Solo torneranno in Apex Legends nella stagione 21, con alcune modifiche, per un periodo limitato. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla modalità solista rinnovata.

L’ultima volta che i giocatori di Apex Legends hanno avuto accesso alla modalità solista è stata nella stagione 2, nell’agosto 2019. Era disponibile anche solo per un periodo limitato, come parte dell’evento Iron Crown Collection.

Con la stagione 21 è tornata la modalità per giocatore singolo – anche se gli sviluppatori affermano che non tornerà mai più – ma questa volta sarà conosciuta come “Solo Takeover”. Sostituirà i due a inizio stagione.

Apex Legends: Upheaval introduce anche una nuova leggenda, Alter, e potrai giocare nei panni della nuova Leggenda ambulante del Vuoto in Solo Takeover mentre scendi nella Luna Spezzata in frantumi.

Come funziona la modalità solista in Apex Legends: Upheaval

Nella stagione 21 di Apex Legends, i giocatori possono utilizzare Battle Sense per rilevare i nemici vicini mentre giocano a Solo Takeover. Si tratta di un indicatore sul lato sinistro dello schermo che apparirà quando il nemico si trova entro 50 metri.

Le armi in Solo Takeover sono già equipaggiate con accessori. Dovrai comunque saccheggiarlo, semplicemente non avrai bisogno di cercare tutti gli allegati. Tuttavia, gli accessori saranno ancora disponibili come bottino a terra, nel caso in cui desideri cambiare mirino o mirino.

Quando si tratta di guarigione, il processo di guarigione avverrà automaticamente dopo aver eliminato con successo il nemico. La tua barra HP si riempirà, ma dovrai comunque ripararti e proteggerti prima di lanciarti nella battaglia successiva.

Ti garantiamo una seconda possibilità in cui tornerai in vita dopo essere morto una volta. Tuttavia, devi attendere 8 secondi prima di ottenere quella “seconda vita”. La nuova meccanica Seconda Possibilità imita il modo in cui il giocatore si rigenera attraverso i membri del gruppo, meno tutte le animazioni.

Quindi, ecco come funziona la modalità solista in Apex, dato che la modalità tanto richiesta finalmente ritorna: se sarà così popolare come i giocatori hanno sempre pensato che fosse, lo scopriremo in questa stagione.