Michael Irvin è fuori dalla rete NFL con grandi cambiamenti in arrivo

Domenica il trequartista avrà una nuova casa.

Il contratto di Michael Irvin non sarà rinnovato con NFL Network poiché il canale di proprietà della lega subirà una serie di tagli ai costi, ha appreso The Post.

Irvin, 58 anni, è stato tre volte campione del Super Bowl con i Cowboys ed è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2007.

È analista per NFL Network dal 2009 e ha svolto un ruolo chiave nel programma pre-partita di calcio della domenica, “GameDay Morning”.

Michael Irvin ha lasciato la NFL Network dopo 15 anni, ha appreso The Post. Kirby Lee – USA Today Sport

Irvin è stato rimandato a casa dalla copertura del Super Bowl 2023 di NFL Network dopo essere stato accusato di aver fatto commenti osceni a una donna in un hotel di Phoenix.

Ha negato qualsiasi addebito ed è stato reintegrato nella programmazione della rete NFL la scorsa stagione.

Il Post ha anche appreso che “NFL Total Access” della NFL Network manderà in onda il suo spettacolo finale alla fine di questo mese.

Il telegiornale serale fa parte del palinsesto della rete dal 2003.

Lo scorso marzo, NFL Network ha messo fuori onda “Total Access”, che va in onda alle 19:00 ET, per una settimana.

Venerdì scorso, Lo ha riferito il Front Office Sport La rete NFL ha effettuato una serie di licenziamenti questa settimana e trasmetterà un “programma di programmazione modificato nella prossima stagione”.

I tagli sono stati effettuati per “garantire la continua forza del nostro gioco e del nostro business”, ha confermato al punto vendita un portavoce della NFL Network.

Un portavoce della rete ha rifiutato di commentare al The Post l’avvicinarsi della fine di “Total Access” e non ha risposto immediatamente a una domanda su Irvin.

NFL Total Access va solitamente in onda alle 19:00 ET. Copertura totale NFL/X

Ci sono stati diversi tagli ai costi presso NFL Network nell’ultimo anno.

All’inizio di quest’anno, l’ex editorialista del Washington Post Andrew Marchand ha riferito che la NFL e ESPN erano in trattative per una partecipazione della lega nella rete.

Con una mossa simultanea, afferma il rapporto, la programmazione di NFL Network e NFL.com si sposteranno sotto l’ombrello di produzione di ESPN.

A marzo, NFL Network ha annunciato che “Good Morning Football” avrebbe spostato il suo studio dal New Jersey all’area di Los Angeles entro la fine dell’anno e nel frattempo si sarebbe fermato.

“La notizia è che Good Morning Football si sposterà prima della stagione 2024, attorno al training camp”, ha detto Kyle Brandt, la star dello show, dopo l’annuncio.

“Good Morning Football” si dirigerà a ovest, come Fievel, in California tra diversi mesi. Ma a differenza di alcuni tweet dalle parole strane e della confusione che ne seguì, “Good Morning Football” non finirà vivere su “Good Morning Football” per molto tempo. Si sta espandendo: sempre più grande e luminoso.











