I voli sono stati cancellati e interrotti dopo l'attacco iraniano a Israele

EasyJet ha sospeso i voli da e per Tel Aviv fino a domenica 21 aprile.

Wizz Air ha dichiarato che riprenderà i voli per Israele martedì 16 aprile, dopo aver interrotto i voli per Tel Aviv domenica e lunedì.

Sabato sera Israele ha chiuso il suo spazio aereo dopo che l’Iran ha lanciato il suo primo attacco diretto al Paese. L'Iran ha lanciato droni e missili verso Israele in risposta a un raid contro il consolato di Teheran a Damasco il 1° aprile, che ha provocato l'uccisione di numerosi alti leader iraniani.

Israele non ha annunciato di aver effettuato l'attacco al consolato, ma è opinione diffusa che ci sia dietro.

Israele ha riaperto il suo spazio aereo domenica mattina presto, così come Giordania, Iraq e Libano, che hanno sospeso i loro voli per un periodo.

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha dichiarato di aver sospeso i voli da e per Tel Aviv, Erbil e Amman fino a lunedì, ma ha detto che riprenderà martedì.

Ma ha detto che i voli per Beirut e Teheran rimarranno sospesi almeno fino al 18 aprile.

Un portavoce della compagnia ha dichiarato: “Il gruppo Lufthansa aveva già deciso venerdì 12 aprile di volare nello spazio aereo iraniano fino a giovedì 18 aprile, sospendendo così temporaneamente i voli per Teheran”.

Nel frattempo, KLM ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino a martedì.

Altre compagnie aeree stanno reindirizzando i loro voli, il che potrebbe aggiungere tempo ai voli. La compagnia australiana Qantas ha detto che i suoi aerei stanno cambiando rotta per evitare lo spazio aereo iraniano.

“Al momento non stiamo sorvolando Iraq, Iran o Israele, ma continuiamo a monitorare la situazione per qualsiasi potenziale impatto sulle nostre operazioni”, ha affermato Virgin Atlantic.

“La sicurezza e l'incolumità dei nostri clienti e delle persone è e sarà sempre fondamentale. Ci scusiamo per eventuali disagi causati ai clienti a causa dei tempi di viaggio leggermente più lunghi.”

La compagnia aerea ha interrotto i voli per Israele l'anno scorso, ma un portavoce ha detto che intende riprendere i voli a settembre.

La British Airways ha annunciato che lunedì ci sarà un volo per Tel Aviv, ma ha aggiunto che terrà la situazione sotto controllo.

Dall'inizio di aprile effettua quattro voli settimanali verso Israele. Gli aerei fanno scalo a Larnaca a Cipro dove viene cambiato l'equipaggio per evitare che i dipendenti pernottino a Tel Aviv. Voli diretti operano quindi da Tel Aviv al Regno Unito.

Iberia Express, anch'essa di proprietà di IAG, ha cancellato i suoi voli per Tel Aviv domenica e lunedì.

Finnair ha dichiarato di aver sospeso le sue operazioni sullo spazio aereo iraniano fino a nuovo avviso. I voli da Doha sull’Egitto verranno dirottati, il che, come ha detto un portavoce della compagnia, comporterà un ritardo di “alcuni minuti”.

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) ha ribadito le sue precedenti indicazioni alle compagnie aeree di prestare cautela nello spazio aereo israeliano e iraniano.

Ha aggiunto: “La Commissione europea e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea continueranno a monitorare da vicino la situazione per valutare eventuali rischi potenziali per la sicurezza degli operatori aerei nell’Unione europea e prepararsi ad agire di conseguenza”.