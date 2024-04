Draft WNBA: Kaitlyn Clark è stata selezionata n. 1 dall'Indiana Fever in una classe che includeva Cameron Brink, Camila Cardoso e Angel Reese.

New York

L'entusiasmo per il basket femminile potrebbe essere più alto che mai.

Ora, diverse stelle del basket femminile della NCAA – tra cui Kaitlyn Clark dell'Iowa, Cameron Brink di Stanford, Angel Reese della LSU e Camila Cardozo della Carolina del Sud – stanno portando i loro talenti nella WNBA.

Come previsto, Clarke, che ha contribuito ad attirare un pubblico televisivo da record e a registrare il tutto esaurito negli stadi di tutto il paese nella sua ultima stagione universitaria, è stata selezionata numero 1 dall'Indiana Fever nel draft WNBA lunedì alla Brooklyn Academy of Music di New York. .

Il brusio che circonda l'adesione di Clark alla scelta numero 1 in assoluto dello scorso anno, Aaliyah Boston, è accompagnato da grandi aspettative e dal potenziale per un pubblico nazionale più ampio. Venerdì, la WNBA ha annunciato che 36 dei 40 giochi della WNBA saranno trasmessi dai partner nazionali di trasmissione e streaming della WNBA.

I Fever hanno avuto uno dei peggiori record del campionato la scorsa stagione, ma con la combinazione di Boston e Clark, potrebbero essere uno dei biglietti più in voga nello sport.

“So sicuramente che la pressione c'è. Lo so”, ha detto Clarke alla CNN prima del draft sul tappeto arancione. “Non c'è mai nessuno che possa scappare. Ma per me tutta la fiducia deriva dal lavoro che faccio, dai miei compagni di squadra. So che è uno sport di squadra ed è per questo che amo il basket. Non è una partita personale, da lì nasce tutta la mia fiducia. Mi affido sempre a lui quando i momenti sono tesi o le cose sono stressanti. Proprio così sono tornato. ”

Clark non è stato l'unico responsabile del crescente interesse per questo sport. Lontano.

Durante la stagione regolare e il torneo NCAA, diverse stelle del college come Cardoso, Reese e Brink si sono esibite sul grande palco.

Nel frattempo, la WNBA è stata piena di stelle sin dall'inizio del campionato. Ciò non è cambiato mentre il campionato entra nella sua 28a stagione.

Ma una grande differenza negli ultimi anni a livello professionale e collegiale è quanto sono accessibili da guardare (e la quantità di copertura mediatica che ottengono).

“So che la gente continua a dire che questa è una lezione di leva storica, ma penso che dobbiamo guardare indietro alla lezione di leva che abbiamo di fronte perché siamo donne con cui siamo cresciute guardando”, ha detto Brink alla CNN sull'Orange Carpet. . “Quindi, lo stiamo facendo per loro. Sono i pionieri e anche se questo corso di bozza è fantastico, e non potrei essere più orgoglioso di noi, sono le ragazze che sono venute prima di noi che lo stanno davvero realizzando.

I biglietti per il draft WNBA di lunedì sono andati esauriti in meno di 30 minuti.

Prima del draft di lunedì, il commissario della WNBA Cathy Engelbert aveva affermato che l’obiettivo della lega di espandersi a 16 squadre era “molto ottimistico” e potrebbe realizzarsi entro il 2028. Attualmente conta 12 squadre, il campionato si espanderà a 13 entro il 2025. Aggiunto all'area della Baia di San Francisco.

Nel 2023, la WNBA ha avuto la sua stagione regolare più seguita in 21 anni e le finali WNBA di fine stagione sono state le finali più viste in 20 anni. La partecipazione alla WNBA è aumentata del 16% per la stagione 2023 rispetto al 2022.

“Adoro dove sta andando lo sport in questo momento e voglio far parte della crescita”, ha detto Reese alla CNN sull'Orange Carpet. “Qualunque cosa accada, voglio farne parte.”

Nel frattempo, la partita per il titolo del torneo femminile NCAA tra South Carolina e Iowa è stata quasi un pareggio 19 milioni di telespettatori in mediaRisultati più visti nel basket universitario femminile misurati da Nielsen.

Secondo Nielsen, la partita non solo ha eclissato la finale maschile tra Purdue e UConn di oltre quattro milioni di spettatori, ma è stata anche la partita di basket più vista degli ultimi cinque anni.

Dopo la straziante sconfitta nella partita del campionato nazionale dello scorso anno, l'ultimo ballo di Clark con gli Occhi di Falco si è concluso in modo quasi fiabesco.

Sebbene l’Iowa alla fine sia caduto di nuovo all’ultimo ostacolo – questa volta per mano dell’imbattuta Carolina del Sud – la campagna 2023-24 di Clark ha esemplificato l’impatto che ha avuto. Il basket femminile attraverso la sua fama e il suo talento.

Andy Lyons/Getty Images/File Clark ha vissuto una storica stagione 2023-24 con gli Iowa Hawkeyes.

La scorsa stagione è diventata la capocannoniera di tutti i tempi nel basket universitario di divisione I, sia maschile che femminile. Giocatore dell'anno Naismith La squadra nazionale femminile di pallacanestro degli Stati Uniti è stata inserita nel roster di 14 giocatori del training camp per la seconda stagione consecutiva, aprendo forse la strada per un'apparizione alle Olimpiadi. Parigi 2024. Tuttavia, Clark non ha potuto partecipare poiché la finale si è svolta nella quarta settimana.

Ora, con Clark nella WNBA, quell'entusiasmo è stato spinto verso ciò che può ottenere tra i professionisti.

Il gioco di Clark aumenterà l'interesse a livello professionistico? I segnali puntano in questa direzione. Ma lo fanno anche gli altri giocatori.

Questa è una storia in via di sviluppo e verrà aggiornata.