Thursday Night Football: Patrick Mahomes fa un touch down in più nella vittoria dei leader di Kansas City sui Los Angeles Chargers.

Il giocatore più prezioso (MVP) della NFL nel 2018, Mahoms ha trovato Kells nella quinta partita di straordinari. Il 32enne Gells si è poi precipitato all’Endson, dove il suo touchdown da 34 yard è stato un successo drammatico. Successo

La coppia è diventata una delle coppie più pericolose della lega e Mahmos afferma che è stato un “momento speciale” per unirsi al suo credibile tight end per il Touchdown vincente.

“Non ho mai pensato di far parte di una passeggiata o qualcosa del genere”, ha detto Mahoms. Disse Alla sua conferenza stampa post partita.

“Per essere in quel momento, trovalo sotto, sta giocando un gioco energico. È tagliato, è gestito da persone. Sei vecchio per lui, le persone non possono correre, ma è ancora gestito da persone. E ha ottenuto in finale zona È un momento speciale.

Dopo un inizio di stagione 3-4, la vittoria ha segnato la settima vittoria consecutiva dei Seafs, riportandoli al numero uno della classifica AFC e molti favoriti per competere nel Super Bowl. Nonostante la loro recente buona corsa, non è stata colpa dei capitani che portano la squadra, ma piuttosto ha preso la lentezza. Nel primo trimestre, il quarterback dei Chargers Justin Herbert è stato intercettato in anticipo e la sicurezza è stata nuovamente rafforzata. Herbert, uno dei giovani prospetti più eccitanti della lega, alla fine si è riscaldato, ha lanciato due touchdown e ha corso per un altro quando ha riportato in gioco la squadra di Los Angeles. C’è stato un momento spaventoso durante la partita quando il tie-end dei Chargers Donald Burham Jr. ha battuto la testa a terra mentre cercava di prendere un passaggio. Alla fine è stato portato in ospedale. Chargers ha successivamente rilasciato un aggiornamento in cui afferma che Burham è attualmente in fase di test, imaging e valutazione per lesioni alla testa presso l’UCLA Harbour Medical Center ed è in condizioni stabili. READ Southwest cancella più di 1.000 voli, afferma Cruise A più di due minuti dalla fine del quarto quarto, Herbert Keenan ha effettuato un secondo passaggio da touchdown ad Allen in serata per dare ai Chargers un vantaggio di sette punti. Ma Mahomes non aveva bisogno di molto tempo per mettersi al lavoro. Con una combinazione di agilità nel suo grande braccio e nelle sue gambe, il 26enne ha eguagliato il vantaggio con un punteggio di touchdown di 75 yarde. Incapace di rispondere dai caricatori, la partita è andata ai supplementari. Fu l’ultima volta che i Chargers videro la palla mentre Mahomes-to-Gels terminava il primo possesso con un touchdown supplementare. Mahoms è stato 25-6 sullo Starter on the Road nella sua carriera, con la più alta percentuale di successi dal lancio di almeno 25 Roads dopo la fusione del 1970. Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, funzionalità e video Gells ha eclissato le 1.000 yard per la sesta stagione consecutiva, mentre nessun altro tight end ha raggiunto le cinque. “Per quanto riguarda il vecchio Kells, sai che ha perso un passo o è fuori dal gioco, è progredito qui, lo conosco molto velocemente”, ha detto l’allenatore Andy Reid. Disse L’attuale vittoria significa che i leader (10-4) sono due partite di vantaggio sui rivali dell’AFC West Chargers (8-6).