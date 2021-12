Identificato l’assassino del carrello della spesa della contea di Fairfax, trovato il corpo – NBC4 Washington

La polizia della contea di Fairfax, in Virginia, ha trovato quattro corpi in due parti dello stato di Washington, DC, sostenendo che fosse opera di un uomo che chiamano “assassino del carrello della spesa”. Le autorità dicono che ha brutalmente ucciso una donna che ha incontrato su siti di incontri e ha usato un carrello della spesa per trasportare i loro corpi.

Le autorità affermano che più persone potrebbero essere state colpite nell’area di Washington e oltre.

“La cosa buona è che è in custodia. Identificare le altre vittime rimane una sfida”, ha detto il capo della polizia della contea di Fairfax Kevin Davis.

La polizia della contea di Fairfax crede che il sospetto, Anthony Robinson, 35 anni, sia un serial killer, hanno detto venerdì in una conferenza stampa. Robinson è stato preso in custodia nella contea di Rockingham il mese scorso e accusato della morte di due donne.

Il lavoro di polizia e due corpi sono stati trovati mercoledì vicino a un piccolo motel nella zona di Alexandria, nella contea di Fairfax, rivelando quello che le autorità ritengono sia un raro caso di serial killer.

Le forze dell’ordine hanno detto venerdì che l’avvocato di Robinson non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Secondo le indagini della polizia nella contea di Fairfax, DC e Harrisonburg, Robinson ha incontrato donne online, è andato con loro nei motel, le ha uccise e poi ha portato i loro resti nei carrelli della spesa.

“Il nostro killer del carrello della spesa fa cose che non può dire alle sue vittime”, ha detto Davis, capo della polizia della contea di Fairfax.

Due donne della Virginia sono state identificate come vittime, una donna DC ritenuta una terza vittima “temporanea” e una quarta persona non identificata.

Ritrovati i corpi di Allene Elizabeth Redmon e Tonita Lorice Smith In uno spazio aperto a Harrisonburg il 23 novembre, ha detto il capo della polizia della città. Redmon, 54 anni, viveva a Harrisonburg. Smith, 39 anni, viveva a Charlottesville.

sett. Cheyenne Brown, una donna di 29 anni scomparsa dal sud-est di Washington il 30, è inizialmente ritenuta dalla polizia una delle vittime. La polizia ha detto che la sua famiglia l’ha identificata sulla base di un tatuaggio unico.

Brown era la madre di un bambino di 7 anni ed era incinta. La sua famiglia ha detto in un’intervista a News4 all’inizio di questo mese, Pessimista per le risposte sulla sua scomparsa.

La polizia della contea di Fairfax ha trovato due serie di resti umani mercoledì mercoledì vicino al Moon Inn Hotel sulla Route 1, a sud di Capitol Beltway. Gli investigatori ritengono che uno dei resti trovati nel container vicino al carrello della spesa appartenesse a Brown. Un’altra persona non è stata identificata. La polizia ha detto di avere tracce dell’ultima persona scomparsa trovata nella zona.

“Caccia i deboli, caccia i vulnerabili”, ha detto Davis.

Robinson è noto per aver vissuto nella contea di Prince George, nel Maryland e a New York, DC, ha detto Davis. Il leader ha affermato di non avere “nessuna storia criminale significativa” rispetto all’orrore dei crimini di cui è stato accusato.

Cronologia delle indagini sull’assassino del carrello della spesa

I corpi di Redmon e SmithNov. Il capo della polizia cittadina, Kelly Warner, ha detto venerdì in una conferenza stampa che erano stati avvistati lontano nel quartiere degli affari di Harrisonburg il 23. La polizia ritiene che le donne possano essere state uccise in momenti diversi. Ho un carrello della spesa nelle vicinanze.

Robinson è stato arrestato dopo che le registrazioni del cellulare e le prove video lo collegavano alle donne.

Ricordando che le vittime degli omicidi di Harrisonberg erano state portate via da un carrello della spesa, gli investigatori hanno individuato un carrello della spesa in una zona boscosa non lontano dal Moon Hotel. C’era un contenitore separato sul lato del carrello della spesa Ed O’Carroll, comandante della principale divisione criminale della contea di Fairfax

Pochi giorni dopo, il 30 novembre, la polizia di Washington contattò la polizia di Harrisonberg e raccontò loro della scomparsa di Brown. La polizia ha detto che i dati del cellulare e i filmati di sorveglianza avrebbero poi mostrato che Brown e Robinson erano insieme la notte in cui la donna è stata vista l’ultima volta.

È stato lanciato uno sforzo congiunto tra i dipartimenti di polizia di Harrisonburg e DC.

Una settimana dopo, il 7 dicembre, la polizia di Washington ha chiamato la polizia della contea di Fairfax e ha chiesto aiuto per trovare Brown, ha detto il capo della polizia della contea di Fairfax. I dati digitali hanno mostrato che sia Brown che Robinson erano sulla Route 1, la notte della sua scomparsa, quando ha detto che “potrebbe esserci la luna”.

Gli inquirenti e il cane trovato morto nella zona hanno perquisito la zona, ma senza risultato. I membri della polizia si sono recati nella città di Harrisonburg per incontrare la polizia e raccogliere informazioni.

Dieci giorni dopo, mercoledì 15 dicembre, la polizia ha ricevuto nuove informazioni ed è tornata sulla Route 1 per espandere le ricerche. Gli assassini hanno trovato qualcosa in una zona boschiva vicino al Moon Hotel.

Le autorità hanno identificato due serie di resti umani.

L’indagine è in corso e i funzionari della contea di Fairfax hanno promesso di lavorare instancabilmente per porre fine al caso e portare giustizia alle vittime e alle loro famiglie.

“Gli investigatori lavorano instancabilmente”, ha detto Davis.

Resta sintonizzato su NBC Washington per ulteriori dettagli su questa storia in crescita.