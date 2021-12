LG aggiorna i suoi costosi monitor Pro OLED nel 2022 e aggiunge un’opzione da 27 pollici

LG lancerà LG nel 2021 Aggiunto un monitor basato su OLED alla sua linea di vantaggioLa società ha ora svelato i monitor UltraFine OLED Pro previsti per il 2022. Mentre il suo primo tentativo era disponibile solo per $ 3.999 come monitor 4K da 31,5 pollici, ci sarà una variante da 27 pollici nell’edizione del prossimo anno.

Immagine: LG

Naturalmente, il 32BP95E e il 27BP95E hanno l’esatto controllo dell’illuminazione che ti aspetteresti da un pannello OLED; Tuttavia, questi schermi non sono per i giochi o per guardare la TV e i film. La tecnologia DisplayHDR 400 True Black di LG assicura che se stai modificando foto o video, tutto è come dovrebbe essere. Vengono spediti con sensori di autocalibrazione rimovibili e cappe per monitor e utilizzano il software di studio di misurazione LG per regolare le impostazioni in base all’ambiente. Altre specifiche hardware, come la selezione delle porte, sembrano essere simili alla versione 2021.

Immagine: LG

I monitor affermano di essere in grado di visualizzare i colori con la gamma di colori DCI-P3 e AdobeRGB e un rapporto di contrasto del 99%: 1 con una precisione fino al 99%, quindi può essere difficile trovare una riproduzione accurata in qualsiasi display consumer. LG non ha specificato una frequenza di aggiornamento sui suoi materiali di stampa, quindi prevediamo che sia ancora impostato a 60Hz. È possibile acquistare uno schermo così costoso e utilizzarlo per i giochi, ma in realtà non viene utilizzato in ambienti diurni o in attività in rapido movimento.

Non raggiunge il picco di luminosità dei monitor LCD come i display Ultrafine di LG o l’Apple Pro Display XDR da $ 4.999 (più $ 999 di posizione personalizzata). Abbiamo recensito nel 2020, Ma nonostante la sfocatura locale, il pannello OLED non mostra un colore nero completo. Come ha detto Nilay a proposito del monitor di Apple, “sebbene possa funzionare con alcuni dei migliori LCD con oscuramento locale full-array che abbia mai visto, è comunque un LCD con oscuramento locale: a volte fiorisce, a volte le zone scure si illuminano tutte e i neri sembrano grigi. tutto lo schermo. Ci aspettiamo che le cose siano diverse su questi schermi.

Non ci sono notizie sui prezzi, ma saranno spediti ai “mercati principali” il mese prossimo. Tuttavia, speriamo che il monitor più piccolo sia leggermente più economico rispetto allo scorso anno, che finalmente ha iniziato a essere spedito negli Stati Uniti a settembre – se non puoi aspettare le versioni aggiornate, sarà disponibile Amazon, LG, O P & H.