Il creatore di X-Men '97 Beau DeMayo è stato licenziato prima della première su Disney+

Beau DeMayo, showrunner e produttore esecutivo della prossima serie animata Disney+ “X-Men '97”, è stato licenziato prima della sua premiere il 20 marzo. diversificato Lo ha confermato.

DeMayo aveva completato il lavoro sulle stagioni uno e due di “X-Men '97” prima della sua uscita. Non parteciperà alla premiere hollywoodiana della serie il 13 marzo. Anche il suo account Instagram, che mostrava un'anteprima delle opere d'arte e rispondeva alle domande dei fan su “X-Men '97”, è stato cancellato.

Ha scritto e prodotto “X-Men '97”, una continuazione del popolare “X-Men: The Animated Series” trasmesso su Fox Kids negli anni '90. Non è chiaro il motivo per cui DeMayo sia stato licenziato da “X-Men '97” così poco prima della première, ma non promuoverà più lo show né parteciperà alle stagioni future.

DeMayo ha anche scritto della serie Marvel e Disney+ “Moon Knight” con Oscar Isaac, e del prossimo lungometraggio “Blade” con Mahershala Ali. I suoi altri crediti includono “Star Trek: Strange New Worlds”, il film live-action Netflix “The Witcher” con Henry Cavill, il film d’animazione “The Witcher: Nightmare of the Wolf” e due cortometraggi animati “League of Legends”. Assoluzione”. E “prima dell'alba”.

Diversi membri del cast originale di “X-Men: The Animated Series” ritornano in “X-Men '97” più di 30 anni dopo la fine della serie. Il nuovo spettacolo riprende da dove si erano interrotti i cartoni animati del sabato mattina degli anni '90: si ritiene che il professor Charles Xavier sia morto e il suo acerrimo rivale Magneto ha preso il controllo delle sue ultime volontà e testamento. Gli X-Men, composti da Wolverine, Ciclope, Jean Grey, Tempesta, Jubilee, Bestia, Gamibit, Morph, Bishop e altri, devono combattere nuovi nemici in un mondo che li teme.

