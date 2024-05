Il futuro di Cyril Ramaphosa è in dubbio dopo le deludenti elezioni in Sud Africa

Rula Khalaf, direttrice del Financial Times, sceglie le sue storie preferite in questa newsletter settimanale.

Venerdì esponenti di spicco dell’African National Congress hanno discusso del futuro del presidente Cyril Ramaphosa e delle opzioni per un partner di coalizione, mentre le perdite alle elezioni generali del Sud Africa si aggravano.

Con più di tre quarti dei voti conteggiati dopo le elezioni di mercoledì, l’ANC ha ottenuto meno del 42%, diversi punti percentuali al di sotto delle prestazioni che esso e la maggior parte degli analisti si aspettavano, il che lo priverebbe della maggioranza di governo.

Gli scarsi risultati hanno complicato il compito di trovare un partner che gli consentisse di estendere il suo dominio continuativo in Sud Africa, che risale al 1994 dopo la fine dell’apartheid.

Ha anche messo in dubbio il futuro di Ramaphosa, che prese il potere sei anni fa con la promessa di rivitalizzare l’ANC ma che invece ha assistito alla sua peggiore performance elettorale mai registrata.

Mavuso Msimang, una figura rispettata nel partito, ha detto che ora ci sarebbero dubbi sulla possibilità che Ramaphosa possa continuare come leader. Ha aggiunto: “Se l’affluenza alle urne rimane vicina al 40%, la gente suggerirà la sua partenza. Se ne parla molto”, ha detto.

Se Ramaphosa restasse, si potrebbe formare una coalizione con l’Alleanza Democratica, orientata al mercato, ha detto Msimang. L’ultimo conteggio dei voti colloca il DA al secondo posto con il 22,3%.

Msimang ha aggiunto che se Ramaphosa venisse espulso, ciò aprirebbe la strada a un accordo con il partito Umkhonto we Sizwe di Jacob Zuma, che ha ottenuto il 12,8% nonostante fosse stato formato dal predecessore di Ramaphosa solo sei mesi fa.

“Ciò che gli uomini d’affari vogliono è la certezza che può arrivare solo attraverso un’alleanza ANC-DP”, ha detto Msimang, aggiungendo che alcuni all’interno dell’ANC si opporrebbero fortemente al raggiungimento di un accordo con l’Alleanza Democratica, che considerano insabbiata e reazionaria.

Con il 75% dei voti conteggiati venerdì sera, l’ANC aveva il 41,5%, ben al di sotto della percentuale prevista a metà degli anni ’40 e del 57,5% ottenuto nel 2019. “È sorprendente all’interno della leadership dell’ANC, ma ce lo aspettavamo”.

Gli analisti politici hanno affermato che, data l’entità delle perdite dell’ANC, sarebbe difficile per quest’ultimo formare una coalizione funzionante senza allearsi con l’Alleanza Democratica o il MK. La maggior parte degli altri piccoli partiti non ha ricevuto più dell’1 o 2% dei voti.

Si ritiene che Paul Machatel, vice di Ramaphosa e probabile successore, sia favorevole al raggiungimento di un accordo con il parlamentare e forse con gli estremisti Economic Freedom Fighters. Il partito marxista guidato da Julius Malema si è piazzato al quarto posto con il 9,4%.

Gwede Mantashe, presidente dell’ANC, ha dichiarato al Financial Times che all’interno del partito non c’è stata alcuna richiesta di licenziamento di Ramaphosa.

“Lotterò con tutto me stesso. Non discutere dell’impeachment del presidente nel bel mezzo di un’elezione”, ha detto, aggiungendo che il discorso sulle dimissioni di Ramaphosa è qualcosa “di cui stanno discutendo i nostri oppositori”.

Alla domanda se l’ANC esaminerà la questione dopo le elezioni, ha detto: “Questa questione non sarà discussa”. Mantashe ha affermato che sarebbe sbagliato considerare questo un “cattivo risultato” mentre l’ANC riceve ancora più di tre milioni di voti e nuovi partiti stanno emergendo sulla scena politica sudafricana.

Lawson Naidoo, segretario esecutivo del Consiglio per lo sviluppo costituzionale sudafricano, ha affermato che Ramaphosa deve “muoversi rapidamente” verso il raggiungimento di un accordo con l’Alleanza Democratica per non rischiare di essere estromesso prima dal suo stesso partito.

“Se si sbarazzeranno di lui, faranno un accordo con il MK”, ha detto. “Una volta che l’ANC inizierà a mobilitarsi contro Cyril, potrebbe ritirarsi molto rapidamente”.

“Il capo di Ramaphosa è qui”, ha detto William Gumede, presidente della Democratic Business Foundation di Johannesburg. “Cercheranno un capro espiatorio e probabilmente sarà lui. Dovrà usare tutte le sue capacità negoziali per restare al potere. “

Ralph Matekga, un analista politico indipendente, ha affermato che il potenziale risultato per l’ANC metterebbe sotto pressione qualsiasi leader in carica. “Ramaphosa può aspettarsi una pressione maggiore rispetto alla maggior parte dei giocatori, data la sua vulnerabilità. Non riesco a vederlo in questa situazione”, ha detto.