Il giudice nega la richiesta di Trump di rinviare il processo e di prendere in considerazione il cambio di sede in una causa di silenzio

CNN

—



La Corte d'Appello di New York rifiutò Donald TrumpUna mozione per cambiare la sede del suo prossimo processo segreto.

Lunedì gli avvocati dell'ex presidente hanno esortato la corte a rinviare il processo in modo da poter prendere in considerazione un cambio di sede, sostenendo che Trump non sarebbe in grado di ottenere una giuria equa a New York.

Ma il giudice associato Lisbeth Gonzalez ha rapidamente negato la mozione di porre fine al processo dopo aver ascoltato le argomentazioni lunedì, e non ci sono state ulteriori argomentazioni sulla mozione di cambiare sede.

Gli avvocati di Trump hanno presentato la mozione a una corte d'appello statale una settimana prima Prima che inizi il suo processo.

Gli avvocati di Trump hanno detto che presenteranno una mozione contro questo Ordine del gallo Il giudice Juan Mercantil ha vietato ai testimoni, al personale e ai familiari del tribunale e dell'ufficio del procuratore distrettuale di discutere pubblicamente dell'imminente processo di Trump. Lunedì non si è discusso.

All'udienza di lunedì presso la corte d'appello, l'avvocato di Trump Emil Bowe ha raccontato un sondaggio e uno studio sui media a cui si faceva riferimento nella precedente mozione dell'ex presidente a Merson per un rinvio basata sulla pubblicità preliminare del processo. Il giudice non si è pronunciato sul ricorso.

“Questo caso è unico in termini di pubblicità preliminare in questo distretto”, ha detto Bowe.

La selezione della giuria non ha potuto ragionevolmente procedere la prossima settimana nella contea di New York a Manhattan, sulla base delle loro ricerche, l'avvocato di Trump ha ribadito che il processo dovrebbe essere ritardato mentre la mozione di cambiare sede sarà risolta.

Steven Wu, capo degli appelli dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, ha sostenuto che gli avvocati di Trump hanno presentato la richiesta così vicino all'inizio del processo che era troppo tardi. Ha detto che la procedura corretta sarebbe che Trump rinnovasse la sua richiesta di cambio di sede se risultasse che il processo di selezione della giuria non può includere un giurato ragionevole della contea di New York.

La questione non è cosa dicono i sondaggi di Trump, ma se la giuria può ospitare 12 giudici neutrali e supplenti.

“L'imputato ha presupposto in tutta questa argomentazione che la pubblicità qui sia intrinsecamente pregiudizievole. I fatti non lo confermano”, ha detto Wu. La maggior parte degli articoli, ha detto Wu, riassumevano le accuse e la “massiccia copertura” del caso. un caso del genere attira l'attenzione internazionale.

Wu ha sostenuto che nulla nei documenti di Trump suggerisce che la contea di New York sia particolarmente satura di copertura mediatica o che i newyorkesi nella contea siano straordinariamente onesti.

“Il fatto che i giurati siano a conoscenza di questo caso non è un segno di parzialità”, ha detto Wu. “L'imputato arriva a questo argomento con le mani sporche perché la maggior parte della pubblicità è sua.”

La selezione della giuria inizierà il 15 aprile nel processo Hush Money.

Questo argomento e questa storia sono stati aggiornati con ulteriori miglioramenti.