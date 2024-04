I passeggeri di un volo Delta Eclipse hanno avuto difficoltà a vedere l’eclissi totale

Da qualche parte sopra l'Arkansas — Mentre gli skywatcher di tutto il Nord America si riunivano lunedì per osservare un'eclissi solare totale, un aereo pieno di passeggeri della Delta Air Lines sperava in una vista unica da sopra le nuvole. Ma nonostante gli sforzi dei piloti sulla rotta da Dallas a Detroit, vedere l'eclissi totale era fuori dalla portata di molte persone che avevano prenotato un posto su un volo che prometteva manovre speciali per attirare lo sguardo di tutti.

I passeggeri si affollavano vicino ai finestrini mentre l'aereo effettuava una serie di virate a S. Tuttavia, l'angolazione del sole nel cielo durante la maggior parte del volo significava che era difficile vedere molto senza allungare il collo. Domande “Hai visto?” Rimbalzò sull'aereo.

Kyle Carter, 40 anni, padre casalingo e pilota privato di Orlando, ha detto di non aver visto gran parte dell'eclissi reale durante il volo, ma era contento di ciò a cui aveva assistito.

“Quello che volevo vedere, più dell'eclissi stessa, era solo l'ombra che ci veniva incontro da dietro”, ha detto. “L'ho visto. Potevi vedere l'oscurità dirigersi verso di noi.”

"Quello che volevo vedere, più dell'eclissi stessa, era solo l'ombra che ci veniva incontro da dietro", ha detto. "L'ho visto. Potevi vedere l'oscurità dirigersi verso di noi."

L'avvocato Scott Case e sua figlia Gabrielle, 8 anni, sono arrivati ​​in aereo da Atlanta. Ha detto che "hanno ottenuto un piccolo pezzo" dell'eclissi. "Anche se non l'abbiamo capito appieno, è stata un'esperienza comunitaria divertente", ha detto. Notò che le nuvole erano un problema per molti sulla Terra, quindi non era sicuro che ne avrebbe viste di più se avesse viaggiato altrove. "Sono felice che abbiamo visto quello che abbiamo fatto." Pochi minuti prima che le persone a bordo sperimentassero l'eclissi totale, le luci a bordo si abbassarono e il cielo fuori diventò più scuro. Gli assistenti di volo e il pilota hanno fornito alcune precauzioni. Gli schermi sui sedili posteriori mostravano scene in altre parti del percorso, incluso il Messico, poi il Texas e persino Indianapolis. Nel periodo precedente l'eclissi, diverse compagnie aeree hanno annunciato i loro migliori voli verso il punto di osservazione principale, con più di due dozzine di voli in tutto il paese con Delta, United, Southwest, Alaska e altri vettori. Sono stati attenti a includere avvertimenti e a non fare promesse. "Mentre i piani di volo di Delta sono progettati per massimizzare i tempi durante l'intero percorso, questi sono soggetti a modifiche a causa di fattori al di fuori del controllo di Delta, come il tempo e il controllo del traffico aereo che possono influenzare i tempi e gli aerei", ha avvertito la compagnia aerea. Lunedì Delta ha operato due voli dedicati all'eclissi dal Texas, incluso uno da Austin. La compagnia aerea stava pianificando un momento del genere da mesi. Nel mese di ottobre, un membro dello staff di pianificazione delle operazioni ha menzionato l'imminente eclissi. Ciò ha portato ad alcuni brainstorming e sputi, ha detto Chris Clisham, supervisore di volo della compagnia aerea, in un'intervista telefonica. "E punto dopo punto, eccoci qui", ha detto. La logistica sembra un problema di parole satellitari: se l'aereo viaggiasse a 400 miglia orarie e l'ombra della luna corresse a 1.600 miglia orarie, dove si sovrapporrebbero? E per quanto tempo? Getta l'angolo del sole già che ci sei.

“Fortunatamente, anche se mi specializzo in matematica, non ho dovuto introdurre alcuna trigonometria in quell'equazione”, ha detto Clisham. Il software di pianificazione del volo ha svolto il lavoro pesante.

Prima la compagnia aerea Annunciare volo da Austin a Detroit a metà febbraio, descrivendolo come "per gli amanti del sole poter trascorrere quanto più tempo possibile direttamente sul percorso della totalità". Quel volo è andato esaurito in un giorno, quindi Delta ha aggiunto rapidamente un altro volo, questa volta da Dallas.

Jamie Laronis, analista del settore dei viaggi a Washington, DC, con UpgradedPoints.com, non aveva piani speciali per vedere l'eclissi. Era incuriosito dal primo volo della Delta, ma era tutto esaurito prima che potesse trovare un posto. Poi vide un comunicato stampa sul viaggio a Dallas.

“Entro 30 secondi, avevo prenotato”, ha detto. “Ho mollato tutto.”

Ha aggiunto che prima del viaggio ha percorso 107.500 miglia di volo per prenotare un posto di prima classe sul lato sinistro dell'aereo, che equivale a circa 1.149 dollari. Chiunque abbia sentito parlare del piano presumerebbe che avesse un vivo interesse per l'eclissi, ma ha detto che è più un appassionato di aviazione.

“Tutti pensano che io sia un meteorologo”, ha detto Laronis, 34 anni. “Sono una specie di fisico?”

Durante l'ultima eclissi visibile dal Nord America, nel 2017, il fotografo John Carmichael ha cercato di conquistare un posto su uno dei pianeti. Privato dell'Alaska Airlines Volare per poter fotografare l'eclissi dal cielo. Ha perso, ma ha studiato gli orari dei voli rispetto al percorso dell'eclissi per trovare un volo sud-ovest da Portland, Oregon, a St. Louis.

Con l'aiuto dei piloti, uno dei quali ha pulito il finestrino fuori dal sedile di Carmichael prima del decollo, ha scattato circa 1.200 immagini iconiche. Mosaico fotografico Documentare l'eclissi.

Carmichael, che ha anche fotografato l'eclissi dalla Terra, ha detto che ci sono pro e contro nell'essere in aria. L'esperienza sul campo è più coinvolgente; Ci sono cambiamenti di temperatura, reazioni della fauna selvatica e la visibilità non è ostruita da parti dell'aeromobile.

Ma nel cielo è improbabile che le nuvole si intromettano. Ha detto che è possibile vedere l'ombra della Luna muoversi sulla Terra sulla Terra, una visione che non è stata disponibile per gli osservatori dell'eclisse per gran parte della storia umana.